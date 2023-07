Temptation Island 2023, le pagelle: l'Incoerenza di Federico (voto 4), gli occhi dell’amore di Manu (voto 8)

Continua il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island; è andata in onda ieri sera, 3 luglio, la seconda puntata della nuova edizione del docu-reality di Canale 5 che la scorsa settimana è partito con il botto. Con un Filippo Bisciglia, che ormai pare essere perfetto per il ruolo di narratore delle storie dei protagonisti, nella puntata di ieri abbiamo visto l’attesissimo falò di confronto tra Manu e Isabella che si è concluso con la scelta dei due di tornare insieme a casa. La prossima settimana, invece, scopriremo se Alessia accetterà o meno di incontrare Davide che ha chiesto il confronto immediato con la fidanzata.

Ecco le pagelle della seconda puntata.

Le coppie

Gabriela e Giuseppe – LUI voto 4; LEI voto 7

“Alla fine piangerà e io lo manderò a fan****”, Gabriela ci aveva lasciato così la scorsa puntata; eppure abbiamo visto lei piangere a dirotto per un Giuseppe che dall’altra parte del villaggio “si sente in una bolla” e dice di non riuscire a reggere venti giorni per la forte attrazione che prova nei confronti di una tentatrice (che per una strana casualità abita a dieci minuti da casa sua) e così, continua ad acclamare a gran voce “la situazione è tosta” (manco fosse ai lavori forzati). Naturalmente la rabbia e la delusione di Gabriela non hanno tardato ad arrivare e sulle note di Anna Tatangelo – ormai braccio destro degli sfoghi di Gabriela – la fidanzata avrebbe addirittura pensato di vedere il suo “American boy”, salvo poi avere cambiato idea grazie alle compagne d’avventura. Ma non è finita qui; Giuseppe e la tentatrice Roberta sono anche protagonisti di una querelle per gelosia da parte di entrambi, oltre che di un giochetto di sguardi e battute davvero poco piacevole da sopportare per chi dall’altra parte sarebbe la fidanzata. Peccato soltanto che Giuseppe non capisca che la sua “Candy Candy” (come la chiama lui) sta soltanto lavorando e forse non ha poi chissà quale interesse nei suoi confronti. Tuttavia, anche in questa puntata non sono mancati i colpi di scena: così, Gabriela ha trovato conforto nel single Fouad che prima ha saputo usare le parole giuste nel momento giusto (tanto da convincerla a non chiedere il falò di confronto), e poi pare avere catturato il suo interesse. In tutto questo, però, c’è del comico: Giuseppe al falò dopo aver visto i video ha esclamato: “Vedo che se la sta vivendo meglio di me”; diciamo che nella vita ci vuole coraggio e Giuseppe sembrerebbe averne da vendere.

Alessia e Davide – LUI voto 6.5; LEI voto 5

È la seconda coppia a richiedere il falò di confronto immediato. A volerlo a tutti i costi è Davide che si dice sicuro di avere capito di amare Alessia nonostante i suoi errori. La stessa Alessia che, dopo essere entrata con la volontà di far ricredere il fidanzato che aveva tradito per ben due anni, a giudicare dal suo comportamento, pare fare esattamente l’opposto; dalle immagini è proprio quest’ultima, infatti, a provocare il single che per di più a detta sua somiglia a Raoul Bova. Adesso non ci resta altro che attendere per capire cosa accadrà e, soprattutto, se Alessia accetterà il falò di confronto.

Daniele e Vittoria – LUI voto 4; LEI voto 6.5

Nella scorsa puntata abbiamo visto Daniele e la single Benedetta “dibattere” per più di cinque minuti sul fare o meno il bagno nella jacuzzi; come se non bastasse, questa volta ci è toccato assistere ad una nuova “discussione” tra i due sulla scelta di fare o meno il bagno al mare. Probabilmente ha ragione Vittoria a dire che i discorsi tra loro stanno a zero, dal momento che l’altro argomento “importantissimo” su cui discutere è stata la palestra; se invece si impegnano, si assiste ad un gioco di sguardi e al massimo, ad una conversazione che procede a suon di monosillabi e complimenti. Alla fine, arriva la frase – forse - più difficile da digerire per Vittoria, Daniele con molta decisione sostiene che secondo lui non ci sono le basi per avere un figlio con lei. Nel frattempo, Vittoria pare essere sbarcata in Sardegna per dare sostegno alle compagne d’avventura che sembrano averla presa come punto di riferimento.

Manu e Isabella – LUI voto 8; LEI voto 6

Protagonisti del primo ed inaspettato falò; i due la scorsa puntata ci avevano lasciato con il fiato sul collo nell’attesa di scoprire se Manu avesse accettato - o meno - di incontrare Isabella e così è stato (direi anche senza molti dubbi a riguardo). Dopo uno scambio di occhiate “fulminanti”, è Isabella a rompere il ghiaccio sostenendo di essere rimasta delusa dal comportamento del fidanzato. Poi è bastato un video con le parole della ragazza milanese per fare scoppiare in lacrime Manu – tutto questo dinanzi ad un Filippo Bisciglia con uno sguardo consapevole che a breve avrebbe assistito ad una riappacificazione – che ha spiegato di non riuscire a vederla soffrire. “Lei è la mia ragione di tutto” dice lui guardandola con gli occhi dell’amore, “Per me tu sei speciale così come sei” dice lei; insomma, non poteva che finire con i due che scelgono di uscire insieme dal programma, infrangendo il sogno di chi già vedeva Manu sul trono della prossima edizione di Uomini e Donne.

Ale e Federico – LUI voto 4; LEI voto 6

Ale pare essere sempre più vicina al single Lollo tanto da parlarne con le altre fidanzate all’interno del villaggio; dall’altro lato, Federico se fino alla scorsa settimana sembrava sicuro di non provare fastidio per il comportamento della fidanzata, adesso pare iniziare ad accusare il colpo. Forse il programmatore di Trieste sta vedendo crollare tutte le certezze con cui è entrato; chi potrà mai dimenticare la triste uscita della scorsa settimana in cui sosteneva che la fidanzata per lui sarebbe stata anche disposta a dipingere il prato con la lingua di rosso? Tuttavia, il fidanzato di secondo nome dovrebbe fare incoerenza dal momento che poi con le tentatrici se la ride dicendo che non è innamorato di Ale. Alla fine, come se non bastasse, sostiene che la fidanzata non gli manca, ma scommetterebbe anche mille euro sul fatto che uscirebbero insieme perché “non avrebbe le pal*** di lasciarla”. Speriamo lo faccia prima lei.

Francesca e Manuel – LUI voto 4; LEI voto 7

“Non lo so se voglio più stare con una persona così” dice Francesca e verrebbe quasi da dire per fortuna, dal momento che Manuel continua imperterrito a dire che ha bisogno della sua libertà. Poi, quasi con fierezza, ribadisce che i motivi dei suoi tradimenti sarebbero da ricondurre ad un semplice “pallino sessuale”; speriamo soltanto che Francesca trovi la forza per chiudere definitivamente una storia che sembra non avere i presupposti per andare avanti. Nel frattempo, la fidanzata sta mostrando di avere una grande dignità ed educazione che in un contesto dele genere – e non solo – non guastano mai.

Perla e Mirko – LUI voto 4.5; LEI voto 5

Mirko sembra essere uscito dal letargo e così, dopo la delusione della scorsa puntata, ha iniziato a sfogarsi con i compagni d’avventura rivelando loro le cose che detesta di Perla, tanto da definirla “superficiale”. È a questo punto che sembrano essere crollate tutte le sicurezze della ragazza di Salerno che pare non avere digerito le cose dette dal fidanzato. Perla la scorsa puntata aveva confessato di volere un po' di “fuego” dalla relazione con Mirko e diciamo che quest’ultimo pare avere preso alla lettera le sue parole – seppur dandone un significato diverso - infatti, il “fuego” gliel’ha fatto venire dalla rabbia dal momento che ha iniziato ad avvicinarsi ad una tentatrice rivelandole anche cose strettamente personali (come la rottura del rapporto con la madre che non va d’accordo con Perla). Forse il ragazzo non era poi questo gran “stinco di santo” che sembrava essere nella prima puntata. Dal canto suo, però, anche Perla ci mette del suo.

Temptation island conferma ancora ottimi risultati in termini di ascolti e nella puntata di ieri ha registrato il 26,3 % di share, addirittura leggermente in rialzo rispetto alla scorsa settimana.