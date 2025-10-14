Teo Mammucari ed Enzo Miccio, tensione in diretta: il retroscena a Domenica In

La conduzione corale non sembra funzionare troppo a Domenica In. Dopo le prime due puntate gli autori del programma di Rai1 hanno ridotto notevolmente lo spazio a disposizione di Teo Mammucari ed Enzo Miccio, scatenando gossip insistenti su presunte tensioni tra i due co-conduttori. Mara Venier aveva detto "sì" a una conduzione di gruppo e l'ingresso in squadra di Mammucari, Miccio e del giornalista Tommaso Cerno sembrava poter funzionare, almeno sulla carta. Ma, a giudicare dai dati e dai rumors, la scelta non ha premiato né in termini di ascolti né di clima. Secondo fonti insistenti, infatti, ci sarebbero state tensioni tra Mammucari e Miccio e anche in diretta, la scorsa domenica, i telespettatori si sono accorti del clima teso tra i due.

Cosa è successo in diretta

L'esuberanza di Mammucari non sembra avere incontrato i favori di Miccio, che nell'ultima puntata del programma si è mostrato scocciato dalle frequenti incursioni del conduttore durante la sua rubrica. Le tensioni dietro le quinte si sono viste in studio in almeno due momenti differenti. La prima quando Enzo Miccio stava parlando della principessa Kate Middleton e Mammucari è sbucato da dietro le quinte con un cartello per Mara Venier: " Devi partire per Milano, daieee!" . Un invito ironico a stringere sui tempi e a proseguire con la seconda parte della trasmissione che, però, non è affatto piaciuto a Miccio che ha esclamato infastidito: " Ma mi fate lavorare?! ".

Successivamente Mammucari ha punzecchiato nuovamente il collega, rispondendo alla domanda di Mara Venier sul fatto che fosse colpa o meno del Mago Silvan la sua minore presenza in puntata. "No, me l'ha preso Miccio lo spazio!" , ha replicato pungente il comico e in studio l'imbarazzo è stato evidente.

Il ruolo di Mammucari

Quello che è certo è che in appena quattro puntate di Domenica In il ruolo di Mammucari è già cambiato diverse volte: da conduttore del gioco telefonico a prestigiatore improvvisato con una riduzione di orario via via sempre più evidente.

Il motivo della rivoluzione non è stato chiarito dalla produzione del programma e né Mara Venier né Mammucari hanno commentato i cambiamenti in atto. Ma le voci insistenti di tensioni con Miccio hanno di fatto aperto unin casa Rai.