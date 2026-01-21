Trent’anni da "terza camera"

Intere generazioni di spettatori si sono fatte un'opinione ascoltando interviste e dibattiti in quella che è diventata la «terza camera», un salotto tv capace di influenzare la politica italiana. Stasera Bruno Vespa (nella foto), irriducibile patron del talk della seconda serata di Raiuno festeggia i trent'anni di Porta a Porta con una puntata speciale in onda a partire dalle 21,45. Con quella sigla presa dalla colonna sonora del film Via col vento diventata leggendaria, il programma debuttò il 22 gennaio 1996 con ospite il candidato premier Romano Prodi. Da quel giorno, Vespa ha raccontato l'Italia - tra avvenimenti eccezionali, polemiche e migliaia di interviste - per 3.617 puntate attraversando 17 governi, 11 presidenti del consiglio, 4 Papi. In quello studio nel 2001 Berlusconi siglò il «contratto con gli italiani». Per i festeggiamenti intitolati 30 anni della nostra vita ci saranno tanti ospiti della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca. I leader politici saranno intervistati eccezionalmente dalla coppia Vespa/Mentana: interverranno Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Ci saranno poi Conti, Carlucci, Venier, Clerici, Marini, Daniele, Al Bano, Zanicchi e Paolo Belli con la sua band. Papa Leone ha inviato un messaggio augurale. Il 9 febbraio Mattarella riceverà al Quirinale una rappresentanza della trasmissione.