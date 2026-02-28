Tutto sulla finale di Sanremo: ospiti, scaletta e programma

Archiviata la serata delle cover e dei duetti, che di certo non ha brillato per ritmo e intrattenimento, il Festival di Sanremo si avvia alla conclusione di questa edizione. Questa sera, infatti, Carlo Conti e Laura Pausini annunceranno il vincitore della 76a edizione del festival, che verrà scelto dalla combinazione dei voti del Televoto, Sala Stampa, tv e web e giuria delle radio. In un’edizione che, al di là degli ascolti, è apparsa piatta se non proprio noiosa, la finale diventa l’ultimo banco di prova per Carlo Conti, che nel 2027 non tornerà alla guida del programma come direttore artistico.

Cosa succederà questa sera

Con una struttura ormai consolidata nel corso delle quattro serate che ci siamo lasciati alle spalle, anche stasera Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da due co-conduttori. Sul palco dell’Ariston torna Nino Frassica, che era già stato al fianco di Conti nel 2025. La seconda co-conduttrice sarà invece Giorgia Cardinaletti, giornalista di Rai 1 e volto del TG1, che porterà la sua esperienza e la sua professionalità sul palco del Festival di Sanremo. Il superospite già annunciato è invece Andrea Bocelli, che torna a Sanremo a quasi sette anni di distanza, dopo il duetto fatto con il figlio Matteo - simile a quello tra Tredici Pietro e Gianni Morandi che ha fatto arrabbiare Alessandro Gassman nella serata delle cover. Max Pezzali tornerà per l’ultima volta sul palco della Costa Toscano per chiudere in bellezza queste cinque serate che gli hanno permesso di cantare i suoi maggiori successi in una location inusitata. Sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo, invece, Daniele Battaglia presenterà i Pooh che continuano a celebrare i loro 60 anni di carriera.

Come funziona il voto nella serata finale

Questa sera si esibiranno di nuovo tutti e tre i Big in gara, presentando di nuovo i loro brani. Le esibizioni verranno votate dal Televoto (per il 34%), dalla Sala Stampa Tv e Web (33%) e dalla giuria delle radio (33%). Questi voti verranno poi aggregati a quelli ricevuti nelle prime tre serate. I cinque artisti più votati accederanno a una nuova votazione, spartita come la precedente. Il calcolo dei voti complessivi decreterà poi finalmente il vincitore di questa edizione di Sanremo, che verrà scelto per andare a esibirsi anche all’Eurovision Song Contest.

Le classifiche delle scorse serate

Per cercare di capire chi possono essere i favoriti a entrare nella lista dei cinque “super finalisti” si può fare già una media delle classifiche delle prime serate. Nella serata d’apertura, quando a votare è stata solo la Sala Stampa, i Big che sono entrati nelle prime cinque posizioni sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e il duo Fedez & Masini. Nella seconda serata, in cui votavano Televoto (50%) e Giuria delle Radio (50%), i primi 5 artisti - su quindici che si sono esibiti - sono stati: Tommaso Paradiso, Lda-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini ed Ermal Meta. Nella terza serata, che funzionava come la seconda, si sono aggiudicati le prime cinque posizioni sono stati Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.

La serata dei duetti non fa media con le altre esibizioni, ma la vittoria di Ditonellapiaga e la terza posizione di Arisa sono un sintomo del fatto che potremmo trovare queste due artiste tra le prime cinque posizioni anche stasera. Attenzione al duo Lda-Aka7even, che potrebbero sorprendere grazie soprattutto alla spinta del televoto.

Tutti gli artisti che si esibiranno questa sera (in ordine alfabetico)