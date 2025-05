Boom di ascolti per "Inimitabili", il racconto dell'Italia che ha fatto la storia

Edoardo Sylos Labini

Salgono gli ascolti di Inimitabili il programma di Rai3 ideato e condotto da Edoardo Sylos Labini, che arrivano a quasi 400 mila telespettatori (3,8 % share) che ieri, domenica 12 maggio, da mezzanotte e mezza hanno seguito la puntata su Arturo Toscanini con il contributo del grande maestro Riccardo Muti. Un risultato eccezionale per un programma molto amato da i telespettatori arrivato alla sua seconda edizione.

Il programma

Piccoli affreschi di storia e cultura italiana racchiusi in 45 minuti: è questo il cuore del programma ideato e condotto da Edoardo Sylos Labini, che dopo il successo della prima stagione fa ritorno su Rai3 con quattro nuove puntate. Al centro della narrazione, figure straordinarie che hanno lasciato un’impronta profonda nel panorama culturale del Paese: Luigi Pirandello, Arturo Toscanini, Oriana Fallaci e Curzio Malaparte. Un viaggio coinvolgente tra parole, immagini e memoria, per raccontare il lato più autentico e umano di intellettuali che continuano a parlarci anche oggi.

Il format resta quello collaudato: un viaggio immersivo nei luoghi simbolo della vita dei protagonisti, arricchito da documenti inediti, contributi di familiari, storici, giornalisti e artisti, e impreziosito da intensi momenti recitati dallo stesso Edoardo Sylos Labini. Il programma è una produzione Rai Cultura, scritta da Sylos Labini insieme ad Angelo Crespi, con la regia di Claudio Del Signore, musiche originali di Sergio Colicchio e la consulenza scientifica dello storico Francesco Perfetti.

I grandi contributi

Tra i contributi più preziosi di questa edizione: Riccardo Muti per Toscanini, Pietrangelo Buttafuoco, e Annamaria Andreoli per Pirandello, Vittorio Feltri per Oriana Fallaci e i racconti della Prato di Malaparte e del movimento Strapaese.