"Vorrei fare da paciere...". L'appello di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show 2023

Da temutissimo giudice di Tale e Quale a gentile paciere è un attimo. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che, nella penultima puntata della stagione di Tale e Quale Show (ultima per alcuni concorrenti poiché il 10 novembre andrà in onda l’ottavo appuntamento con la trasmissione in cui si sfideranno i primi cinque classificati di questa edizione con i migliori della scorsa), dopo l’esibizione di Ginevra Lamborghini si è lasciato andare ad un appello. Come ormai è risaputo, infatti, Ginevra ha un rapporto molto particolare e, a quanto si apprende non proprio rose e fiori, con la sorella Elettra; è per questo che Malgioglio ha voluto cogliere la palla al balzo per dire la sua a riguardo dopo l’esibizione di Ginevra Lamborghini.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Alla fine della performance di Ginevra - che in questa edizione si è prestata ad interpretare tantissimi personaggi del panorama musicale italiano ed internazionale – Cristiano Malgioglio non ha soltanto espresso la sua opinione a proposito dell’esibizione della Lamborghini sulle note di Malika Ayane, ma ne ha approfittato per lanciare un messaggio sul rapporto della concorrente con la sorella Elettra: “Vorrei fare da paciere, io sono molto amico di Elettra e loro due, come si sa, non vanno d'accordo” , ha esordito il giudice. Poi ha continuato: “A me piace la famiglia e vedere due sorelle che non si parlano mi dispiace. Vorrei che Elettra facesse un video la settimana prossima e loro due si riappacificassero, è bello vedere due sorelle che si vogliono bene. Siccome Elettra è una ragazza molto intelligente, la conosco bene, ha anche un carattere molto sentimentale” . Infine ha concluso: “Due sorelle che non si devono parlare è molto triste, sarebbe bellissimo se si ritrovassero” .

Un appello molto diretto quello di Cristiano Malgioglio che, inevitabilmente, ha accolto i consensi del pubblico in sala, dove erano presenti i genitori di Ginevra ed Elettra. Tuttavia, nessuna risposta dalla 31enne bolognese che ha ascoltato con molta serenità le parole dell’artista siciliano, ma senza aggiungere altro.

Elettra Lamborghini e la rottura con Ginevra

Ancora non sono ben chiari i motivi che hanno portato al “declino” del rapporto tra le due sorelle. Certo è che negli ultimi anni se ne è parlato spesso, soprattutto nel corso della - seppur breve -partecipazione di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello VIP nella scorsa edizione. La stessa Elettra, d’altronde, aveva specificato di non voler parlare pubblicamente dei problemi con la sorella. Quando Ginevra era all’interno della Casa più spiata d’Italia, infatti, la cantante di Caramello aveva inviato una diffida a lei e al reality affinché nessuno facesse più il suo nome. Ma non è finita qui, perché sui social, Elettra aveva anche pubblicato una Instagram Story per raccontare la sua versione dei fatti: “Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica” , aveva scritto la cantante.