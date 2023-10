X Factor senza Fedez? Cosa succede nel talent

Fedez rimane ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono in leggero miglioramento, ma attualmente le sue dimissioni non sono prevedibili. La situazione rimane complessa sia sul piano personale sia su quello professionale, visto l'impegno da giudice che Fedez ha a X Factor. Non è chiaro, infatti, se e quando il rapper potrà tornare in televisione.

Puntate registrate e Live

Al momento le puntate del talent canoro, che stanno andando in onda su Sky Uno e in replica su Tv8, sono tutte registrate (fino al 19 ottobre). Dal 26 ottobre, invece, cominceranno i Live, in diretta, e in quel momento al tavolo dei giudici ci dovrà essere Fedez oppure un suo sostituto. Cosa succederà nelle prossime settimane non è chiaro, ma la produzione del programma è già in allerta. Da X Factor seguono da vicino l'evolversi della situazione clinica di Federico Lucia in attesa di capire se e quando il cantante verrà dimesso dal Fatebenefratelli e che tempi di recupero avrà prima di poter tornare in studio per il proseguo del programma.

Fedez e X Factor, possibili scenari

Dal 26 ottobre X Factor entrerà nel vivo e, oltre al ruolo di giudici durante la diretta settimanale, Morgan, Ambra, Dargen e Fedez dovranno occuparsi dei loro talenti, seguendoli con le assegnazioni settimanali e nei progressi tra prove e registrazioni. Sebbene rimanga difficile prevedere cosa succederà entro le prossime tre settimane, è ragionevole pensare che la produzione si stia già muovendo per contattare possibili sostituti. C'è chi parla di J-Ax, amico di Fedez e già esperto nel ruolo di giudice in un talent, ma si fa anche il nome di Annalisa, vista l'attenzione mediatica catturata dall'artista negli ultimi mesi. Da Sky non arrivano conferme né smentite, ma si attende per prima cosa che Federico stia meglio e si rimetta quanto prima.

Fedez, tornerà in studio a X Factor?

Lo staff medico che si occupa dell'artista ha rinviato la decisione sulle sue dimissioni a settimana prossima, alla vigilia cioè del 34esimo compleanno di Fedez, che ricorre il 15 ottobre. Per quella data il cantante potrebbe essere già a casa a festeggiare la ricorrenza con tutta la sua famiglia e forse potrebbe essere già in grado di ritornare al tavolo dei giudici di X Factor a partire da fine mese. Ma se la ripresa si protrarrà più a lungo, X Factor dovrà fare a meno del suo giudice più popolare.