Preparativi per la folla di 250mila fedeli

Saranno oltre 5mila gli agenti e i militari impegnati a garantire l'ordine pubblico il 18 maggio, giorno fissato per la cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV a Roma.

Ci saranno tiratori scelti, sommozzatori, copertura aerea dell'aeronautica e attività antidrone. «Nelle prossime riunioni, durante i primi giorni della settimana prossima avremo più notizie» spiega il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri pomeriggio

in Prefettura a Roma. Alla cerimonia sono attesi fino a 250mila fedeli, un numero più o meno in linea con quello registrato per le esequie di Papa Bergoglio. E infatti il protocollo di sicurezza sarà simile a quello. «Abbiamo deciso di aumentare le forze in campo anche per questa domenica quando Papa Leone si affaccerà per il Regina Coeli» ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

«Ci sarà il massimo dispiegamento di forze per quando riguarda la polizia di Roma Capitale e protezione civile e in campo e ci saranno

anche 500 steward» ha spiegato Gualtieri assicurando che «anche i trasporti e i servizi di pulizia saranno potenziati».