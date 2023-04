Dove andare il primo maggio: idee e mete interessanti

Il primo di maggio si celebra la festa dei lavoratori e, spesso, coincide con la possibilità di sfruttare qualche giornata di vacanze perfetta per organizzare un viaggetto rilassante. C'è chi ne approfitta per dedicarsi ai lavori casalinghi, partendo dal cambio degli armadi o dalle piccole ristrutturazioni domestiche. Chi rinfresca il colore dei muri e chi inveccelebra il tutto con una mini partenza per qualche meta interessante.

Tempo permettendo il primo di maggio è l'occasione giusta per fuggire dalla routine quotidiana, dalla città, dalle incombenze casalinghe per scoprire posti nuovi e affascinanti. Meglio ancora se si può sfruttare qualche offerta last minute e volare verso destinazioni facili da raggiungere e poco dispensiose. Ecco qualche proposta interessante per una vacanza davvero unica, da vivere con la famiglia, con gli amici o anche da soli.

Nord Italia, le mete più interessanti

Il primo di maggio cade di lunedì, un'occasione unica per trascorrere tre giorni alla scoperta di qualche posto nuovo, magari praticando qualche attività o escursione, o semplicemente degustando le prelibatezze enogostronomiche della zona. Per gli amanti del trekking la meta più interessante è Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, oppure una camminata a passo sostenuto nelle Langhe in Piemonte. L'ideale anche per scoprire le golosità del posto. Ma anche seguire la storica Greenway della zona del Lario nei dintorni del Lago di Como, senza dimenticare la Valcamonica tra le Alpi lombarde e a pochi passi dal Lago d'Iseo.

Anche il Trentino è la meta perfetta per le escursioni tra monti e vallate, in particolare la zona delle Dolomiti con tutto il loro splendore. Del resto il Nord Italia offre anche scorci magici in riva al mare, sia per effettuare trekking che per prendere un po' di sole. La Liguria è la meta più gettonata e anche la più vicina, in particolare la zona delle Cinque Terre, con la possibilità di scoprire i borghi più piccoli e unici come Cervo, Noli, Triora. Per gli appassionati di arte e cultura le città più interessanti sono come sempre Venezia, Genova, ma anche Mantova, Bologna, Ferrara, Cremona, solo per citarne alcune.

Centro Italia, dove andare

Scendendo verso il Centro Italia le destinazioni facili da raggiungere si moltiplicano, a partire dalla Toscana, seguita dal Lazio, l'Umbia e le Marche. Per evitare la calca e la ressa dei turisti spinti in viaggio dalla tre giorni di stop, l'ideale è quello di prediligere le mete meno battute ma vicine ai centi più importanti. I borghi sono la soluzione perfetta per rilassarsi e conoscere location interessanti, in Toscana spicca Campiglia Marittima una delizia a pochi passi da Livorno, seguita da Barga vicino a Lucca e Montefioralle, nella zona del Chianti a poca distanza da Firenze. Se invece siete appassionati delle Marche queste le destinazioni più interessanti: Mondolfo, Gradara, Montecassiano, Loreto, Corinaldo e Matelica. Luoghi cristallizzati nel tempo, piccole realtà storiche dove ammirare costruzioni e strutture in stile medievale ancora ben conservate.

Per chi vuole raggiungere il Lazio, il ponte è l'occasione giusta per scoprire piccole zone preziose e nascoste. Come il territorio della Ciociaria nei pressi di Frosinone in un'area verde unica e protetta, oppure la provincia di Rieti tra piccoli borghi, zone montane e luoghi di culto ricchi di storia. Anche l'Umbia è una regione ricca di pace e bellezza dove scoprire innumerevoli percorsi enogastronomici, per un tour tra i borghi più interessanti come Sellano immerso nella natura. Oppure Montecchio con il suo castello tra i boschi, fino ad Acquasparta esempio di Rinascimento umbro. Senza dimenticare le bellezze dell'Abruzzo, tra tutte Castel del Monte, il Parco Nazionale, fino a raggiungere il Parco della Maiella e Sulmona.

Sud e isole, ecco dove andare

Se invece siete appassionati delle zone di mare, il Sud Italia e le isole sono la destinazione perfetta per voi. A partire da Napoli, la bellissima Costiera Amalfitana e Capri, ma anche la Basilicata con Matera e i sassi, con le sue case scavate nella montagna. Passando per Metaponto per un'escursione nella Riserva Naturale Statale di Metaponto o nella Riserva Statale Marinella Stornara. La Calabria permette di assaporare temperature più calde e gradevoli, perfette per trascorrere qualche ora al mare. Tra le mete più gettonate non può mancare Tropea seguita da Scilla con i suoi faraglioni e il belvedere, perfetti per ammirare un panorama unico. Scendendo verso la parte bassa dell'Italia ecco comparire il Molise, la meta perfetta sia per chi ama il mare che le aree montane. Una destinazione che offre una vera immersione nella natura più selvaggia, ma anche nella storia con i suoi borghi più belli come Fornelli e Oratino, con una gita rapida anche a Termoli.

La Puglia è sinonimo di turismo e accoglienza, il Salento è sicuramente una zona molto gettonata. Per quanto riguarda le isole, la Sicilia e la Sardegna sono due sono le isole molto amate. Trapani, in Sicilia, è la meta perfetta per un primo maggio che sa già di estate magari visitando la Riserva Naturale Orientata Monte Cofano, senza dimenticare Palermo e la splendida Isola delle Femmine. Per chi si vuole spingere fino in Sardegna, oltre alle mete più note, la regione offre percorsi interessanti sia lungo la costa che verso l'entroterra. Magari dedicando del tempo ai borghi più piccoli ma affascinanti, come Orgosolo, Posada, Arzachena, Laconi, fino alla coloratissima Bosa e alla splendida Carloforte.