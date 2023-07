Lago di Como, ecco i 5 punti panoramici imperdibili

Il lago di Como è la destinazione perfetta per gli amanti delle zone lacustri, ma anche per gli appassionati di relax da lettino e per gli estimatori del trekking. È un luogo unico che riesce a coniugare più passioni e attività, senza dimenticare la possibilità di effettuare tour enogastronomici locali e l'opportunità di scoprire borghi magici e pieni di bellezza.

Raggiungere il lago di Como consente di immergersi in una dimensione unica dove la natura primeggia, ed è la protagonista principale. E dove non mancano angoli e scorci in grado di affascinare lo sguardo e l'animo. Ci sono vari modi per scoprire le bellezze di questo posto, e se non conoscete il lago di Como ecco per voi 5 posti imperdibili, 5 aree panoramiche da togliere il fiato.

Monte San Primo

Si trova a pochi passi da Bellaggio ed è la vetta più alta del Triangolo Lariano, parliamo di Monte San Primo facilmente raggiungibile grazie a una serie di sentieri e percorsi veloci da affrontare. Il monte presenta una serie di impianti di risalita, perfetti per la stagione sciistica invernale. Ma è una meta gettonatissima perché si colloca al centro dei due rami del lago, così da godere di un panorama incredibile. Gli amanti del trekking facile adorano percorrere i tanti sentieri presenti, da affrontare in compagnia dei bambini o anche cani. Un percorso lungo ma facile, da praticare con la giusta attrezzatura e le scorte di acqua e cibo ma che una volta raggiunto offre un panorama incredibile. Un vero e proprio balcone naturale con affaccia sulla magnificenza del lago stesso.

Brunate e la funicolare

A poca distanza da Como è facile imbattersi in Brunate, una località davvero unica sia per la qualità dell'aria che per lo stile di vita molto tranquillo. Una meta molto ricercata da chi preferisce vivere nella natura e nel silenzio, lontano dal caos cittadino. Si può raggiungere a piedi, oppure con il bus o l'automobile, ma anche grazie alla storica funicolare che la collega a Como. Da Brunate si raggiunge facilmente la fonte del Pissarottino, che consente di ammirare un'incredibile panoramica del Lago di Como.

Monte Grona

Si può raggiungere affrontando un sentiero di difficoltà media, molto appagante per gli amanti del trekking che così possono effettuare una sosta presso il rifugio Menaggio nel comune di Plesio, in località Mason del Fedee a 1.383 metri di altitudine. Una collocazione ideale, a metà strada prima di raggiungere il Monte Grona che veglia alle spalle, mentre alla vista si apre un panorama sul lago davvero senza pari. Una sosta è d'obbligo e consigliata, non solo per recuperare le forze ma anche per godere della pacifica visuale del lago di Como

Pigra

Località collocata a più di 800 metri sopra il livello del mare, ecco Pigra piccolo borgo in provincia di Como e a pochi passi da Argegno. La si può raggiungere grazie alla comoda funivia Argegno-Pigra, che collega le due zone, per poi accedere al piccolo centro abitato. La sua è una posizione particolare, a ridosso del monte Costone detto Camoggia, ma con uno sguardo panoramico sul lago e sulle Prealpi comasche. Un balcone naturale davvero unico che permette di spaziare con la vista a 360 gradi.

Castello di Vezio a Varenna

In fondo alla Val d'Esino, nei pressi di Varenna, è facile scorgere la bellezza del Castelli di Vezio fatto costruire dalla regina longobarda Teodolinda. Non solo una reggia ma anche un avamposto militare eretto nel Medioevo, in difesa del territorio e dei borghi più vicini. La singolare collocazione, a strapiombo su Varenna, consente si ammirare la stessa cittadina ma anche l'intero lago di Como. Inoltre è possibile visualizzare la penisola di Bellagio e i due rami: a sinistra quello di Lecco e frontalmente quello di Como.

Il lago di Como si può vivere in modi sempre differenti ad esempio approdando presso le tante spiaggette o bacini, naturali e non, che caratterizzano il suo profilo. Oppure raggiungendo rifugi e aree montane vicine, ma anche seguendo in bicicletta o in automobile i tanti percorsi che affiancano lo stesso lago. Senza dimenticare la possibilità di effettuare gite e tour in barca o sui battelli d'ordinanza, così da osservarlo da un punto di visita ravvicinato ma non meno affascinante.