Le migliori feste e sagre di luglio

È tempo di estate e di sagre, una ghitta occasione per scoprire tanti luoghi nuovi e tradizioni uniche, con la possibilità di assaporare prelibatezze e golosità che ben rappresentanto il territorio italiano, per un tour enogastronomico conoscitivo davvero unico. Le sagre sono un appuntamento irrinunciabile per chi ama testate sempre nuovi sapori, o adora ripercorrere profumi e gusti della tradizione.

Simbolo della ritualità e delle celebrazioni pagane e contadine le sagre, nel tempo, si sono trasformate in occasioni uniche per scoprire posti e location nuove. Le sagre riescono a mescolare amabilmente sia gli appuntamenti religiosi con le celebrazioni del passato più lontanto, divenendo luogo di incontro e convivilità. E allora ecco quelle imperdibili di luglio.

Nord Italia, le sagre più belle

Partendo dal nord Italia ecco un po' di appuntamenti da segnare in agenda. In Valle d'Aosta, a Valpelline, si celebra la festa della Seupa à la vapelenentse ovvero un piatto tipico della zona. Un prodotto antico e locale a base di pane raffermo, formaggio, verza e brodo, che si può degustare dal 28 al 30 luglio. In Piemonte invece si celebra la Toma dal 7 al 16 luglio, presso Usseglio, mentre a Rodello l'8 si festeggia il Dolcetto Summer Fest 2023. A Bosconero invece si festeggia una vera delizia, l'agnolotto, dal 28 al 31 luglio. In Liguria a Cadimare, il 5 luglio, si rinnova l'appuntamento con l'immancabile Sagra del muscolo (cozze), mentre il 6 luglio a Genova si terrà la Sagra del Raviolo e il 13 la Sagra del Pansotto.

In Lombardia gli appuntamenti legati alle sagre si moltiplicano a partire dal 3 al 7 luglio, a Castione Andevenno, con la sagra il Ciapél d’Oro ovvero un vino tipico valtellinese. Mentre in provincia di Mantova, a Olfino, dal 14 al 17 luglio, ritorna la Sagra del Polastrel cucinato rigorosamente con una ricetta segreta. Nelle stesse date si terrà, a Belforte, la sagra dedicata a rane e stracotto. Proseguendo nel nostro viaggio virtuale si arriva in Trentino-Alto Adige con la sagra dedicata alla degustazione dello yogurt di Vipiteno, dal 6 al 14 luglio. Mentre il 16 a Mezzano, Trento, si terrà la sagra dei carmeni. In Veneto invece, dal 12 al 16, avrà luogo l'Antica Sagra del Carmine di Sorio - Gambellara e dal 15 al 21, a Cologna Veneta, la Festa della trebbiatura, per finire con la Festa dei gnocchi di malga, dal 26 al 28, a Bosco Chiesanuova.

In Friuli Venezia Giulia si terrà, dall'1 all'17, la Festa al Forte di Brazzacco, e dall'8 al 22 luglio le Sagre dai Borgs – Jalmicco - Palmanova. Passando per l'Emilia Romagna, dove la stagione estiva è nel pieno come le sue feste più gettonate, tra queste la Sagra dello Strozzaprete a Savio (8-16 luglio), seguita dalla Sagra della Vongola Verace di Goro dal 14 al 30 luglio.

Centro Italia, gli eventi da non perdere

Passiamo dal centro Italia per avventurarci nelle sagre più interessanti partendo dalla Toscana, terra ricca di tradizioni, con la Sagra del Tortello alla Pelaghese fino al 9 luglio, seguita dalla Sagra della Tagliata dal 6 al 23 luglio presso Lucignano, e dalla Festa del totano fritto a Bientina, fino a fine mese. Per quanto riguarda l'Umbria, a Montefranco, fino al 9, si terrà la festa Arrosticini a tutta birra, mentre a Città di Castello avrà luogo la Sagra del mazzafegato con fiore di zucca fino al 9 luglio.

Nelle Marche, invece, fino al 9 si terrà la Sagra del Porchetto presso Monte San Vito, mentre dal 27 al 30 luglio, a Pesaro, si terrà il Palio dei Bracieri. In Abruzzo, dal 7 all'8 a Frisa, avrà luogo la Sagra della patata ripiena, mentre nelle stesse date, a Campo di Fano avrà luogo la Sagra dell'aglio rosso di Sulmona. A Ornano Grande, dal 13 al 16, invece si potrà degustare la classica frittella locale. Infine nel Lazio gli appuntamenti si moltiplicano, a partire dalla Sagra dei Maccaroni Canepinesi a Canepina, dal 5 al 7, seguita nelle stesse date dalla Sagra delli Ghiozzi a Tivoli, e dal 7 al 9 luglio si terrà la Sagra del Cinghiale e sentieri dell'allume, ad Allumiere.

Senza dimenticare la Sagra dei fagioli con cotiche e salsicce, il 25 e 26 a Sant'Angelo Romano (RM), e il 28 luglio la Sagra delle sagne strasciate, a Paganico Sabino.

Sud Italia, tra feste, sagre e vacanze

Scendendo verso il sud Italia ci si imbatte nel Molise e nelle sue sagre più importanti, come la Festa del Pastore che si terrà il 21 a Roccamandolfi, seguita dalla Sagra del grano a Jelsi il 22 e 23 e poi dal 26 al 29 luglio. Il 14 a Teano si potrà gustare la Pizzonta mentre il 16, a Pignataro Maggiore, si potranno conoscere le usanze e le tradizioni di un tempo con la Sagra degli antichi sapori (dal 6 al 10). Per quanto riguarda la Campania si può partecipare alla Sagra della pizza fritta e notte della tammorra, dal 13 al 14 luglio 2023 a Schiava (NA), nelle stesse date si celebra anche Festa della fragolata, ad Acerno (SA) e dal 20 al 22 la Sagra del Pomodoro San Marzano DOP a Striano, Napoli. Finendo con Saviano dove, dal 20 al 21, si terrà la Sagra del Cuoppo.

Per quanto riguarda le sagre in Basilicata segnaliamo il 29 la Sagra dello zafferano a Ripacandida (PZ), seguita dalla Sagra te lu ranu a Merine, Lecce, dal 21 al 23, e dalla Sagra ta Turre a Ugento, dal 27 al 28. Mentre il 28 luglio avrà luogo la Festa del pasticciotto leccese e dei sapori mediterranei a Surano (LE). Proseguendo nel viaggio si raggiunge la Calabria che il 15, a Calanna (RC), celebra la Sagra dei Prodotti Tipici Locali, mentre dal 22 al 24 darà il via a Ruralia Calabria: un festival dedicato ai prodotti tipici, all'artigianato e alle tradizioni della Calabria.

In Sicilia si celebrano gusti e sapori locali come la Sagra del Pesce spada ad Aci Trezza, dal 7 al 9, seguita nelle stesse date dalla Sagra della Ciliegia dell'Etna a Sant'Alfio mentre dal 10 al 15, a Palermo, si celebra la Festa di Santa Rosalia, mentre il 23 si terrà la Sagra della Granita a Gioiosa Marea. E per finire si giunge nella splendida Sardegna con la tradizionale corsa a cavallo della S'Ardia di Sedilo, dal 6 al 7, la Sagra de s'Incungia a Nuraxi Figus (8 luglio) e dalla Barcolana dell'Isola di Sant'Antioco (9 luglio). Dall'8 al 15 avrà luogo la Festa di Santa Barbara a Villagrande Strisaili, mentre dal 15 al 17 luglio la Sagra delle Pesche a San Sperate, finendo il 22 a Banari con la Sagra della Cipolla.