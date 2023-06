Alla ricerca del fresco, ecco 10 posti da raggiungere facilmente a un'ora da Milano

Organizzare una gita fuori porta, a un'ora di distanza da Milano, è la soluzione più adatta per sfuggire all'afa e al caldo che d'estate attanagliano il capoluogo lombardo. Un'alternativa interessante, oltre che utile, per scoprire posti nuovi e facilmente raggiungibili.

Niente di più interessante che sfuggire al caos cittadino e trascorrere del tempo di qualità con amici o familiari, ma anche da soli per una vera rigenerazione personale. Basta poco, un'ora di viaggio, e ci si può rilassare raggiungendo qualche meta di montagna, oppure una località di lago dove degustare le prelibatezze del posto. E per chi vuole raggiungere il mare, basta allungare il percorso per visitare la bellissima Genova. E allora senza indugio, ecco 10 posti freschi a un'ora di distanza da Milano.

Una passeggiata al Lago di Lecco

Citato anche da Alessandro Manzoni nel suo I promessi sposi, il Lago di Lecco è una delle tre parti che costituiscono il Lago di Como. Una location davvero affascinante e perfetta per una gita a poca distanza da Milano, ideale per farsi rapire dalla bellezza delle stradine che portano verso il centro. Tante sono le location da ammirare e i borghi che caratterizzano il lungolago, come Abbadia Lariana con la sua spiaggetta dove è possibile fare il bagno. Si può anche optare per una passeggiata sul Sentiero del Viandante con panorami mozzafiato sul lago, oppure raggiungere le rovine del Castello dell'Innominato di Vercurago. Oppure ci si può perdere tra i borghi più interessanti che adornano il lago come Mandello, Lierna e Fiumelatte, con le casette colorate, le varie spiaggette sassose o il fiume più corto d'Italia.

Stresa e il Lago Maggiore

Tra le zone più interessanti del Lago Maggiore spicca quella di Stresa, meta irrinunciabile se si vuole staccare dall'afa cittadina per un po' di refrigerio. A metà strada tra lago e montagna da Stresa di possono raggiungere le bellissime Isole Borromee meta turistica ambitissima, quanto l'isola dei Pescatori unica abitata stabilmente. Ma la stessa Stresa è una località davvero unica, con innumerevoli ville e palazzi storici con giardini rigogliosi e affascinanti. E si si vuole visitare il lago stesso basta raggiungere l'incredibile Eremo di Santa Caterina del Sasso, collocato a strabiombo sulle acque.

Pian di Resinelli

È considerato il più bello dei belvedere lombardi, parliamo di Pian dei Resinelli in Valsassina e facile da raggiungere per una passeggiata al fresco della montagna. Da qui si può ammirare anche il Lago di Como oppure immergersi nei sentieri della zona, fino a raggiungere le antiche miniere locali risalenti al 1600. Ci si può poi avventurarsi sulle stradine di montagna raggiungendo i vari rifugi di zona, per una camminata perfetta anche in compagnia dei più piccoli: l'ideale per una gita e un pranzo al sacco, immersi nella natura.

Un incursione nella storia a Crespi d'Adda

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda ben rappresenta lo stile di fine '800, con strutture e abitazioni ancora intatte. La comunità e il luogo, voluto fortemente e fatto costruire da Cristoforo Benigno Crespi nel 1877, comprendeva sia l'azienda che le case e gli esercizi commerciali: all'interno si trovano numerose abitazioni e strutture differenti a seconda del ruolo sociale e con tanto di chiesa, ospedale, bagni pubblici e piscina dedicata alla comunità, fino alla villa padronale, di natura medievale e a forma di castello. Il villaggio è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Le dighe di Panperduto

Percorrendo il Parco del Ticino ci si può imbattere in luoghi naturali dove effettuare un pranzo al sacco, oppure raggiungere Somma Lombarda e le dighe del Panperduto. Vi è inoltre un ex casello di guardiania idraulica, ben conservato e restaurato dove è possibile effettuare una visita dopo una passeggiata in bici. In alternativa si può percorrere il fiume grazie a un'imbarcazione coperta che consente di solcare le acque anche d'inverno. La struttura è circondata dal verde e offre un buon refrigerio.

Alla scoperta di Mantova

La città d'arte è una vera meraviglia e vale la pena di sfidare l'afa per ammirare le sue bellezze storiche, come il Palazzo Tè, per poi trovare refrigerio presso i Laghi di Mantova, ribattezzati in questo modo anche se sono dei bacini fluviali lungo il fiume Mincio. Sono facilmente visitabili grazie a una piccola crociera su acqua, così da ammirare il ponte e il Castello di San Giorgio, la reggia dei Gonzaga, ma anche la Basilica di Santa Barbara, la Torre degli Zuccaro e la Basilica di Sant'Andrea. Durante i mesi estivi si può ammirare anche l'annuale fioritura dei fiori di loto, che adornano le sue acque.

Alla scoperta della Centrale idroelettrica di Trezzo sull'Adda

Poco distante da Milano si può raggiungere la Centrale idroelettrica Taccani di Trezzo sull'Adda, che sorge imponente sulle acque dell'omonimo fiume. Da ammirare con il supporto di una visita guidata, così da scoprire anche il museo e il tutto gratuitamente. Poco distante sorge il Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda e ci si può immergere nel verde del Parco Adda Nord dove ammirare rispettosamente la flora e fauna locali. Per una passeggiata rinfrescante e rigenerante.

Tutta la bellezza del Lago d'Iseo

Per un po' di fresco si può andare sul Lago d'Iseo e in particolare la sponda bergamasca, con i suoi borghi incredibili ricchi di storia e arte, magari raggiungendo la Panchina Gigante per una vista mozzafiato sull'intero lago, oppure la Riserva Naturale Torbiera del Sebino dove un tempo veniva estratta la torba. Una zona tutelata per la sua incredibile biodiversità, e da ammirare seguendo i percorsi indicati sulle mappe di zona. Affrontando stradine strerrate e magici pontili per immergersi in un'atmosfera unica.

L'orrido di Bellano

A poco più di un'ora di Milano si può raggiungere il Lago di Como ma, in particolare, l'Orrido di Bellano ovvero una bellissima gola naturale creatasi milioni di anni fa per mano del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell'Adda. Il tutto visitabile grazie a un percorso costituito da passerelle di legno, per una vera immersione tra cascate, acqua e fresco.

Selvino e Monte prurito

Poco lontano da Bergamo si può raggiungere Selvino, nella Val Brembana, meta perfetta per una gita con i più piccoli. Una destinazione unica per immergersi nella natura e nel silenzio, affrontando percorsi semplici e affascinanti fino a giungere alla seggiovia con la quale raggiungere il Monte Prurito. In alternativa si può anche raggiungere a piedi, seguendo i sentieri di zona per un trekking facile e divertente.