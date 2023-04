Pasqua 2023, alla scoperta dei dolci tipici di ogni regione, tra golosità e curiosità

La tradizione legata alla Pasqua vede primeggiare due dolcimolto amati, come le uova di ciccolata e la colomba. Ma l'Italia può contare su una ricca presenza di ricette e preparazioni, in particolare la produzione dolciaria tipica del periodo pasquale. Non solo torte e preparazioni classiche ma veri e propri percorsi sensoriali, simbolo del territorio di appartenenza e sinonimo di antiche tradizioni. Spesso frutto del passaparola e della cultura contadina, per un corposo repertorio di golosità perfette per celebrare la Pasqua 2023.

Si passa dall'essenzialità di alcuni dolci realizzati con pochi ingredienti, tipici della scarsa disponibilità di materie prime di un tempo, per poi giungere a ricette più elaborate, creative e celebrative. Una preparazione che richiede tempo, lentezza e coinvolge gli affetti più cari, all'insegna della tradizione e della festa. Scopriamo insieme tutte le ricette più ghiotte di ogni regione.

Dolci pasquali della Valle d'Aosta

Terra legata alle tradizioni e alle ricette di un tempo, la regione Valle d'Aosta può contare sulla presenza di numerose ricette ghiotte. Sia salate che dolci, come il classico Mecoulin di Cogne, tipico del periodo natalizio ma che trova spazio anche durante le festività pasquali. È considerato una sorta di pane dolce, antenato del panettone ed espressione della cucina contadina di un tempo. Ripieno di uvetta, latte degli alpeggi, scorza di limone, viene glassato a fine cottura con acqua e miele, e farcito con crema, panna e cioccolato.

Dolci pasquali del Piemonte

Tra i dolci tipici della Pasqua spicca quello più famoso ovvero l'uovo di cioccolato, di origini antichissime quale simbolo di vita, natura che risorge ma anche di doni. I rimandi sono alle produzioni Fabergé replicate sotto forma di cioccolato, con tanto di regalo, divenuta successivamente espressione dell'arte dei maestri del cioccolato piemontesi. Ma la regione celebra l'evento anche preparando delle morbidissime ciambelline decorate con confetti di zucchero e ciliegie sotto spirito. Altro dolce noto è il salame del Papa, originario di Alessandria e preparato mescolando burro, nocciole Igp, cacao, biscottia pezzetti e una spolverata di zucchero a velo.

Dolci di Pasqua della Liguria

La tradizione ligure pasquale vede la presenza di alcuni dolci davvero golosi e di antica provenienza, come dei dolcetti realizzati con pasta di mandorle. Un'origine antica che vedeva gli speziali intenti nella preparazione di una torta con pasta di mandorle, poi tramutata in dolcetti guarniti di glassa al cioccolato, alla vaniglia, al limone e decorati con piccoli confetti colorati. Ma in Liguria sono molto diffusi anche i Cavagnetti, noti anche come canestri o canestrelli e originari di Brugnato in provincia de La Spezia. La forma è quella di un piccolo cestino di pasta dolce dove è racchiuso un uovo sodo, quale simbolo di rinascita.

Dolci pasquali della Lombardia

Patria della colomba la Lombardia ne ha spinto la commercializzazione già nei primi anni del '900, grazie alla ditta milanese Motta pronta a rivisitare in chiave pasquale sia il panettone che il pandoro. Ma per Pasqua si preparano anche il Bussolano, una ciambella tipica del mantovano preparata con farina, uova, zucchero, burro e un goccio di Marsala, e la Miascia o Turta di paisan che sfutta la presenza degli avanzi, come pane raffermo, latte, amaretti, pinoli, uvetta, zucchero e cacao. Non bisogna dimenticare inoltre la focaccia dolce della Domenica della Palme tipica della zona di Como, nota come Resta, molto simile a un panettone e preparata con uova, uva sultanina, burro, arancia e cedro canditi.

Dolci pasquali del Trentino Alto-Adige

Sono dei dolcetti di pasta sfoglia, noti come Fiadoni della Valsugana, e realizzati con una ricetta semplice, popolare e piena di sapore grazie alla presenza di un ripieno a base di biscotti secchi, cannella, miele locale, mandorle e un goccio di grappa del posto. Un altro dolce molto amato in Trentino Alto-Adige è la corona pasquale, una sorta di ciambella intrecciata aromatizzata con scorza di limone o arancia e, a fine cottura, decorata con codette variopinte, uova di zucchero e cioccolato.

Dolci di Pasqua del Veneto

La regione festeggia Pasqua preparando dei biscotti tipici di Burano, noti come bussolai o come bussolà o buranei e tipici del periodo della Repubblica di Venezia. Le mogli dei marinai li preparavano in grandi quantità per i lunghi viaggi in mare. Ma in Veneto il dolce più consumato è la Fugassa, una via di mezzo tra focaccia e colomba dalla lunghissima lievitazione, ripiena di mandorle e vaniglia.

Dolci di Pasqua del Friuli Venezia Giulia

Tipica delle Valli del Natisone ecco la Gubana, il dolce di Pasqua della regione ma presente anche durante celebrazioni, matrimoni e feste. Realizzato con pasta dolce lievitata è ripieno con noci, pinoli, uvetta, mandorle, pangrattato, grappa, marsala, scorza d'arancia e limone. Viene cotta in forno e la forma ricorda quella di una chiocciola. Ma sulla tavola non possono mancare il Presnitz triestino, simile alla Gubana con una forma ad anello che rimanda a una corona, con un ripieno di uvetta, noci, nocciole tostate, mandorle, pinoli, olio, albume, rum e aromi, oltre alla Pinza triestina un pane dolce agrumato, e la Putizza tipico della zona del Carso realizzato con una sforglia arrotolata e un ripieno di uva passa e frutta secca.

Dolci pasquali dell'Emilia Romagna

La regione offre molte proposte in fatto di dolci pasquali, a partire da una ricetta rustica come quella della Zambela, una sorta di pagnotta dolce decorata e ricoperta con granella di zucchero oppure miele o frutta candita, perfetta da intingere nel latte. A seguire troviamo la Pagnotta di Sarsina, un pane dolce da consumare con uova e salumi proprio la mattina di Pasqua. Senza dimenticare le focaccine dolci note come Piadot preparate con farina di mais e farina bianca, farcite con uvetta sultanina e pinoli, aromatizzate con scorza di limone e vaniglia. E la ben nota torta Tagliolina, un mix tra dolce e salato realizzata con tagliatelle all'uovo, con un ripieno ricco di mandorle e frutta candita.

Dolci pasquali della Toscana

In Toscana la Pasqua si celebra a suon di Zuccotto, un dolce rinascimentale amatissimo a forma di mezza sfera creato con pan di Spagna e con un ripieno goloso a base di ricotta fresca, zucchero, gocce di cioccolato, panna montata e cacao amaro. In tavola trovano posto la Schiacciata di Pasqua tipica della tradizione contadina, creata con l'impasto per il pane aromatizzato con succo di arancia, scorze di limone, anice, sambuca e un po' di vin santo, oltre alla Pasimata tipica della Garfagnana, una sorta di panettone dalla lunghissima lavorazione aromatizzato con semi di anice e scorza di arance, e che veniva anticamente condotto in chiesa per la benedizione. Nella zona di Livorno vengono prodotte le sportelline, dei biscottini da regalare ai bambini e preparati con pasta di marzapane o pasta frolla, con glassa bianca e decorati con confettini colorati o ovetti di cioccolato. Fino al pan di ramerino, nato da un matrimonio davvero singolare tra zibibbo e rosmarino

Dolci di Pasqua del Lazio

Un altro dolce che rimanda al panettone è la Pigna pasquale tipico della Ciociaria e che ricorda una ciambella glassata aromatizzata all'anice, ma anche al rhum oppure decorato con arancia candita. Nella zona del viterbese è molto diffusa la pizza cresciuta o pizza di Pasqua simile al panettone, da gustare sia con il cioccolato che con i salumi. Fino alla torta di Pasqua a forma di ciambella, e i ben noti maritozzi ma in versione pasquale arricchiti con panna e uvetta.

Dolci pasquali delle Marche

Nelle Marche per Pasqua si degusta la pizza pasquale un mix tra dolce e salato, una focaccia a base di pasta di pane con canditi, uvetta, maraschino, ricoperta da una glassa preparata con albume montato a neve e zucchero. Nella zona di Ascoli Piceno si preparano le cimabelline strozzose di Pasqua, seguite dai dolcetti di Pasqua a forma di anello ripieni di pinoli e cannella, rifiniti con zucchero a velo vanigliato. E per finire in bellezza con l'agnello dolce ovvero preparato con pasta frolla e ripieno di cioccolato, uova, mandorle tritate, zucchero e canditi. Ovviamente a forma di agnello e glassato con zucchero a velo e albumi montati a neve o anche con il cioccolato.

Dolci pasquali dell'Umbria

La Ciaramicola, tipica di Perugia, è un dolce pasquale che tradizionalmente veniva donata a Pasqua dalle fanciulle ai rispettivi innamorati. È una sorta di ciambella di colore rosso con glassa bianca e confettini colorati, ma la colorazione generale rimanda ai 5 rioni della città. A Pasqua si prepara anche la pizza o torta di Orvieto in versione dolce con uvetta, cedro e ciliegie candite, ma anche salata con formaggio. Fino al Torcolo un dolce a forma di ciambellone preparato con farina, burro, latte, uova e zucchero, arricchito con uvetta, anice, pinoli, canditi, scorza di limone e alchermes.

Dolci pasquali dell'Abruzzo

In questa regione Pasqua si festeggia preparando dei singolari biscotti dal nome di Pupe e Cavalli, realizzati con pasta frolla, mandorle tritate e cacao. La forma rimanda a quella di un cavallo e di una bambina e possono contenere anche delle uova, e vengono donati ai più piccoli. Sulla tavola della festa prende posto anche la torta di Pasqua con perline, che rimanda a una sorta di pizza perché contiene strutto. Oltre ai Fiadoni, dei golosi ravioli di formaggio ma in versione dolce, con miele e ricotta.

Dolci di Pasqua del Molise

I Fiadoni sono molto diffusi anche in Molise, il nome rimanda alla fase di cottura che gonfiando la pasta la spacca e per questo va incisa a croce. La versione regionale è una grossa cialda ripiena di caprino fresco, frutta candita e spezie. Anche la Pigna trova spazio in questa regione, ricordando quella del Lazio, seguita dai Calzoni di San Giuseppe e tipici di Campobasso, a forma di mezzaluna con ceci e miele. In Molise viene preparata anche la treccia dolce dove vengono inserite le uova durante la cottura, fino al Cocorozzo tipico di Agnone con forme sempre differenti, farcito con patate, aromatizzato con semi di anice e decorato con zucchero a velo o scaglie di cioccolato

Dolci di Pasqua della Basilicata

La Picciddata è un pane, sia salato che dolce, tipico delle regioni del sud Italia e che a Matera è noto come pannaredda, con forme differenti con uova in numero dispari e colorate di rosso avvolte dagli intrecci di pasta. Le Panarelle sono create a forma di cestino e possono contenere un uovo, mentre il calzone di ricotta è realizzato con pasta frolla con un ripieno di ricotta, cioccolato e frutta candita, specialmente ciliegie.

Dolci di Pasqua della Campania

Una delle regioni dove le festività sono vissute con estrema intensità e amore per la cucina, la Campania, regala dolci davvero unici a partire dalla pastiera. Una crostata con base di pasta frolla farcita con un impasto di ricotta, frutta candita, zucchero, uova e grano bollito nel latte. La ricetta come gli aromi variano in base alla zona per un dolce noto in tutto il mondo. Secondo la leggenda la pastiera è una creazione della sirena Partenope, ma la ricetta pare risalga al XVI secolo, con una serie di perfezionamenti ad opera delle suore di Napoli. Un'altra primizia sono i taralli dolci, creati con gli avanzi della Pastiera, fino al Casatiello in versione dolce decorato con confettini colorati.

Dolci di Pasqua della Puglia

In Puglia la Pasqua si celebra preparando le Pastatelle pugliesi, dette anche bocconotti e ripieni di marmellata, seguiti da una ciambella a base di pasta frolla noto come Scarcella. Un classico del sud Italia qui proposto con glassa bianca aromatizzata con scorze di limone e decorata con mini ovetti di cioccolata. In alternativa si prepara la Cuddura cull'ova, un ciambellone che può assumere la forma di una colomba decorata con uova sode intere. Tra i dolci da consumare anche per strada troviamo i taralli dolci con glassa golosa e le dita degli apostoli realizzate con impasto di ricotta, cioccolata, frutta candita, liquore, spezie, il tutto avvolto in una pasta morbida, golosa e friabile.

Dolci pasquali della Calabria

Il Piccillato è un classico di Pasqua, ricorda un panettone farcito con uova sode, ma per la festività si preparano anche le Pitte con niepita dei dolcetti a forma di mezza luna farcite con cacao, marmellata, noci, cannella e niepita. Quest'ultima è un liquore che si ottiene con foglie di mentuccia comune, note come niepita in calabrese. Per la festa viene preparata la Sguta un pane dolce che si consuma a colazione, seguito dalle Pie o Pittapie dei biscotti farciti con mostarda d'uva, tipiche della cucina contadina. E per finire anche la Cuzzopa ovvero un pane dolce con forme differenti ma sempre avvolto intorno a un uovo, quale simbolo della Resurrezione di Cristo.

Dolci pasquali della Sardegna

In Sardegna la Pasqua viene celebrata con dolci e prelibatezze che sono vere opere di creatività, come le Pàrdulas note anche come formaggelle che sono realizzate con le sembianze di un cestino di pasta violada con ripieno di formaggio, ma anche arancio e zafferano. Altro dolce sono le Copulettas con una forma a fiore molto elegante, con ripieno di mosto (saba), mandorle tostate e tritate, semola, uva passa, scorza d'arancia e a volte caffè, rifinite con una copertura di glassa.

Dolci pasquali della Sicilia

La regione offre una proposta davvero invitante di dolci e biscotti a partire della sempre amata Cassata, a base di ricotta zuccherata, pan di Spagna, pasta reale e frutta candita. Seguita dalle Cassatelle ovvero piccoli cestinetti di pasta ripieni di ricotta aromatizzati con cannella e cioccolato, mentre nella zona di Ragusa vengono preparate con un formaggio del posto: la tuma. Sulla tavola pasquale trovano posto la Cuddura, il ben noto Zuccotto pasquale e i Cavadduzzi ovvero biscotti a forma di cavallo. E per finire l'agnello pasquale di Favara ovvero un dolce di pistacchio ricoperto di pasta di mandorle, aromatizzato con scorza di limone e vaniglia e ricoperto con zucchero fondente.