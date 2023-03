Liguria, tutti i borghi più interessanti e caratteristici da visitare

La Liguria, con quella sua forma a mezza luna che ricorda un abbraccio verso il mare, vanta un territorio interessante quanto vario, caratterizzato da fasce di terra montuosa e collinare che, dolcemente, degradano verso l'acqua salata plasmando una costa particolare e frastagliata. Ma la regione non vanta solo location legate al mare e alle attività estive, ma anche una proposta naturale ricca di boschi e aree verdi parte integrante della macchia mediterranea. La Liguria è una meta ambita tutto l'anno, grazie alle temperature miti e alla possibilità di sfruttare le ricche proposte legate ai tour enogastronomici, alle tradizioni e alle sue location incredibili.

Gli innumerevoli borghi che ne definiscono l'assetto territoriale, sono vere e proprie perle di pura bellezza, arricchite da incredibili scorci e panorami di grande respiro. A tutto questo si aggiungono castelli, torri, antiche mura, location storiche e affiscanti, posti da visitare e magnificamente arroccati sulle aree più ripide o tra i monti. Scopriamo insieme i borghi della Liguria più intriganti, da visitare senza indugio.

Apricale, Castelvecchio di Rocca Barbena e Albenga

Apricale è un borgo arroccato su di un ripido sperone roccioso, molto interessante per gli amanti del trekking nel verde, grazie alle numerose mulattiere presenti che lo collegano sia all'interno che alla costa. Bandiera arancione del Touring Club Italiano vanta un passato antichissimo, fino alla preistoria, come testimoniano alcuni ritrovamenti e sepolcri di Pian del Re. Una location interessante per gli innumerevoli luoghi di culto ma anche per il Castello della Lucertola luogo adibito a eventi culturali.

Sempre immerso nelle montagne liguri troviamo Castelvecchio di Rocca Barbena, dalle origini lontane e dominato dal caratteristico Castello dei Calvesana. Situato a ridosso della valle del Torrente Neva osserva magnetico il territorio circostante, caratterizzandolo con atmosfere uniche. Circondato da stradine e sentieri il borgo è perfetto per chi ama immergersi nella natura.

Anche Albenga rientra i borghi liguri che vale la pena visitare, grazie al suo centro storico ancora intatto con mura, numerose torri e palazzi storici simbolo di un passato lontano. La cittadina è circondata da svariati siti archelogici di pregio e caratterizzata da costruzioni antiche, oltre che da dimore storiche e luogo di passaggio.

Alassio, Celle Ligure e Colletta di Castelbianco

In provincia di Savona troviamo Alassio, perla della zona del Ponente ligure e molto gettonata durante il periodo estivo. Oltre che per lo storico concorso di bellezza di "Miss Muretto", il borgo è noto per le innumerevoli attività legate alla stagione balneare ma anche per il suo centro storico. Tra scorci, vicoli, costruzioni antiche, non manca un simbolo della Liguria ovvero il carruggio noto come budello, con piccoli vicoli che portano al mare.

Tra i borghi più amati svetta anche Celle Ligure, noto per la sua intensa attività balneare ma anche per il suo antico porticciolo, a pochi passi dal centro storico. La cittadina vanta natali antichi, di natura preistorica, legati alla pesca e alla pastorizia, riprodotti nelle sagre che si svolgono durante l'anno.

Sempre in provincia di Savona sorge il piccolo borgo di Colletta di Castelbianco, placidamente adagiato lungo una collina a metà tra i boschi e il mare. Location affascinante di origine medievale, il paese ha vissuto momenti di grande vitalità ma anche di forte spopolamento come conseguenza del terremoto del 1887. Solo nel 1990 la cittadina è stata al centro di un lungo lavoro di restauro, ripristinando borgo dall'aspetto antico ma altamente moderno per quanto riguarda le comunicazioni e le tecnologie.

Diano Castello, Vernazza, Laigueglia

In provincia di Imperia sorge Diano Castello arroccato tra le alture, a ridosso della ben più balneare Diano Marina. Facilmente raggiungibile a piedi è un borgo antico che preserva lo stile medievale, ma anche l'antico ruolo sul territorio dove la gente si rifugiava per sfuggire ai pirati. È un posto molto suggestivo dove la natura si fonda con le costruzioni antiche, come la Loggia Municipale, ma anche numerosi luoghi di culto e dimore antiche.

Vernazza, invece è nota quale parte integrante del territorio panoramico delle Cinque Terre, oltre che per le sue dimore colorate. Collocata dolcemente sopra uno sperone roccioso riesce a coniugare le bellezze della vita estiva, con la forza e la potenza della storia. Tra fortezze, castelli e dimore storiche, carruggi, monumenti e vicoli stretti, Vernazza è un luogo davvero magico. Impreziosito anche dal sentiero azzurro di origine medievale, che attraversa tutte le località delle Cinque Terre.

Laigueglia, in provincia di Savona, è un meraviglioso borgo sul mare incastonato nella Baia del Sole nota per la sua storia antica e legata alla figura dei pescatori di corallo. I torrioni superstiti sono il simbolo della resistenza agli attacchi dei corsari, da visitare al pari del caratteristico centro storico con stretti caruggi e alte case colorate, con tonalità che degradano dal rosa, al rosso fino all’ocra.

Arenzano, Lerici, Manarola e Moneglia

A pochi passida Genova sorge l'adorabile Arenzano, perfetta sia per la stagione estiva che per trascorrere weekend di puro relax durante tutto l'anno. Abbracciata dal Parco del Beigua è un piccolo borgo che si sviluppa dal mare verso le alture, tra vicoli, atradine e case colorate. La sua è una storia antica che rimada alla presenza dei romani, trasformandosi nel tempo in una importante realtà per l’industria navale e per la produzione di carta.

Molto più famosa è invece Lerici, perla del turismo ligure grazie alle innumerevoli attività legate alla spiaggia e al mare. Ma il borgo è vero emblema del romanticismo dell'Ottocento, quale meta prediletta di poeti e scrittori, oltre che simbolo di eleganza architettonica e stilistica ben rappresentata dalle tante ville antiche con giardino, costruzioni storiche e dal mestoso castello ancora perfettanente conservato.

Manarola, parte integrante del percorso delle Cinque Terre, svetta possente sopra una roccia alta 70 metri tanto da definire i percorsi interni con salite e discese continue. Non vi è una spiaggia ma sono presenti tanti fondali profondi a pochi passi dal caratteristico porticciolo, collegato alla piazzetta ricca di ristorantini di pesce dove rilassarsi per godere dell'incredibile cartolina vivente.

Infine si giunge al borgo di Moneglia, lambito dal mare e protetto da una rigogliosa vegetazione, con un particolare centro storico diviso in due da un suggestivo carruggio di epoca medievale e contornato da bellissime fortezze a picco sul mare, variopinte facciate delle case e portali in ardesia.

Finalborgo, Triora, Noli

Raggiungere Finalborgo è un'esperienza unica, per una location situata a pochi passi dal mare ma con un'atmosfera unica, di altri tempi. Le alte mura, le torri e le porte conferiscono un senso di protezione all'intero spazio, per un borgo storico caratterizzato da stradine piccole, vicoli che sfociano in piazze uniche e costruzioni raffinate in ardesia.

Triora, a pochi passi da Imperia, è un piccolo borgo immerso nel silenzio e incastonato nello scenario della Valle Argentina. L'aspetto montano preserva rituali e tradizioni antiche, infatti il posto è noto come il paese delle streghe, meta imperdibile per gli amanti della magia e del mistero.

Noli, invece, dal passato antico era considerata la quinta Repubblica Marinara anche se mai ufficialmente riconosciuta. Il mare del borgo è molto amato per le sue acque limpide, ma è la stessa cittadina a risultare particolarmente gettonata sia per la sua parte storica che per la genuinità dei rituali quotidiani.

Monterosso, Portofino, Riomaggiore, Porto Venere

Monterosso e Riomaggiore sono parte integrante del meraviglioso territorio delle Cinque Terre, incluse nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Monterosso al Mare con le sue case colorate e l'acqua cristallina è una destinazione molto ambita, dalle origini antichissime. Non solo case e costruzioni storiche, chiese e luoghi di culto, ma il borgo è caratterizzato dalla presenza di una possente stauta nota come Nettuno o del Gigante alta 14 metri e appoggiata a uno sperone di roccia.

Riomaggiore, borgo dal piccolo formato, è una vera bellezza per gli occhi e per il cuore caratterizzato dalla presenza di innumerevoli opere architettoniche di sicuro interesse. Torri, fortini, castelli e tante minuscole vie che portano a pochi passi dal mare più bello.

Portofino è, innegabilmente, una location molto famosa in tutto il mondo, parte del Golfo del Tigullio e immerso nel Parco Regionale Naturale. Una meta gettonatissima per la vita sociale ma anche per i suoi fondali ricchi di formazioni coralline, posidonia oceanica e grotte semi oscure e magiche.

Infine Porto Venere bagnata da acque cristalline e a pochi passi dalle tre isole dell’arcipelago, la Palmaria, Tino e Tinetto. Un luogo magico caratterizzato da case e torri colorate, carruggi, un amabile porticciolo di pescatori e le tante chiese medievali: per un'immersione nei vicoli alla scoperta di un posto incredibile.