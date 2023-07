Recanati, ecco cosa vedere e cosa fare nel comune marchigiano più amato

Quando si pensa a Recanati la mente vaga tra i ricordi scolastici della giovinezza, in particolare tra le poesie di Giacomo Leopardi che, qui, nacque e visse a lungo. Proprio l'antico e caratteristico borgo ha ispirato molte delle opere e degli scitti dell'autore, divenendo scenografia ricorrente delle sue poesie più amate.

Ma Recanati e le aree più vicine non sono note solo per il sommo poeta, ma sono veri e propri luoghi magici perfetti per un'immersione nella natura e nella tranquillità. Meta ricercata dai turisti appassionati di paesaggi collinari e di borghi caratteristici, sempre alla ricerca di luoghi storici e artistici per staccare la spina dal caos cittadino. Scopriamo la bellezza della cittadina marchigiana di Recanati, e cosa visitare nei dintorni.

Recanati, dove si trova

A poca distanza da Macerata ecco Recanati, bellissimo borgo delle Marche abbracciato dai fiumi Potenza e Musone. Nelle giornate più belle si possono ammirare anche gli Appennini e raggiungere facilmente il Mare Adriatico, poco distante dal comune stesso. Abbarbiccato in cima a un colle Recanati vanta un panorama mozzafiato, dove la vista si perde tra colline, valli e borghi più piccoli.

Le sue sono origini antiche ma la storia più recente è legata a due figure storiche importanti ovvero Giacomo Leopardi e il tenore attore Beniamino Gigli. Infatti visitare il borgo consente di scoprire e ammirare i luoghi legati al percorso esistenziale di questi due artisti così amati ma anche tanti siti archeologici e architetture storiche oltre che artistiche.

Ecco cosa visitare

Passeggiando per il borgo è facile imbattersi in numerosi luoghi considerati iconici, e che vale la pena visitare, come ad esempio Casa Giacomo Leopardi ovvero il palazzo dove oggi abitano i suoi eredi. Al suo interno sono conservati manoscritti, oggetti e opere del poeta, oltre all'antica biblioteca con più di 20mila volumi. La stessa casa affaccia sulla Piazzetta del Sabato del Villaggio, che il poeta amava descrivere nelle sue opere come la stessa casa di Silvia collocata a poca distanza presso le Scuderie Leopardi. Sulla piazza si affaccia anche la bellissima chiesa di Santa Maria di Montemorello.

Nella parte centrale di Recanati è facile imbattersi nel complesso di Sant'Agostino, ovvero un antico convento costruito dagli Eremitani di Sant'Agostino nel 1270 e dove sono conservati antichi affreschi del '400. Qui sorge anche il campanile in stile gotico noto come Torre del Passero Solitario. Proseguendo nel cammino si può giungere presso il Monte Tabor, luogo di pace e relax che ha ispirato i versi dell'Infinito. È un luogo gestito dal FAI e oggi è anche un parco rigoglioso, dove ammirare un panorama unico. Ma ritornando a Recanati si può visitare la piazza dedicata al poeta, dove troneggia una sua statua, ma anche la Torre del Borgo, alta 30 metri.

Proseguendo nella visita si possono ammirare innumerevoli strutture architettoniche di grande pregio come il Palazzo Comunale, la Pinacoteca dove sono conservate alcune opere di Lorenzo Lotto, la chiesa in marmo di San Domenico fino al Museo Civico Villa Colloredo Mels e Museo dell'Emigrazione Marchigiana. Non bisogna dimenticare il Museo Civico Beniamino Gigli, artista amatissimo in America e con tanto di stella nella Walk of Fame. Ma Recanati vanta anche innumerevoli siti archeologici come Fontenoce nell'area di Guzzini, Cava Koch e La Fons Episcopi della contrada Valle Memoria. Da non perdere la visita alla Cattedrale di San Flaviano dove la porta principale è collocata singolarmente sulla fiancata laterale, la facciata è assente e il soffitto interno è caratterizzato dalla presenza di cassettoni di legno.

A poca distanza si può raggiungere Porto Recanati località balneare con attività e vita notturna ma anche Sirolo situato a 125 metri di altezza a strapiombo sul mare e con un adorabile centro storico in stile medievale. E per finire con il Santuario di Loreto meglio noto anche come basilica della Santa Casa, meta di forte e intenso pellegrinaggio.