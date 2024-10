Vicenda tifo, chiesta la revoca dell'Ambrogino a Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Revocare l'Ambrogino a Fedez, perché più volte citato nell'inchiesta della Procura di Milano sulle curve di Milan e Inter. Per la verità non è nemmeno la prima volta che viene avanzata questa richiesta. Fedez insieme all'ex moglie Chiara Ferragni era stato insignito della massima onorificenza cittadina, su proposta di Forza Italia, per aver promosso la raccolta fondi per la realizzazione in tempi record di un reparto di terapia intensiva al San Raffaele. Ieri Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza nel Gruppo Misto ha chiesto al sindaco se «non sarebbe il caso di revocare l'Ambrogino d'oro a Fedez?».

La richiesta di revoca dell'Ambrogino era già stata avanzata in passato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo per il cosiddetto «Pandoro Gate».

A rispondere Alessandro de Chirico, consigliere comunale di Forza Italia e promotore dell'Ambrogino alla coppia Ferragnez: «Nella vicenda delle curve di Milan e Inter non mi pare di aver letto che Federico Lucia, in arte Fedez, sia nemmeno indagato e comunque si è innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ci tengo a precisare che il contesto in cui presentai la candidatura era completamente diverso: nel 2020 tantissime persone, a causa della pandemia, morivano buttati per terra nei pronto soccorso di tutta Italia e l'ex-coppia si fece promotrice di una raccolta fondi. Questo era il contesto.

Nessuno poteva prevedere che ci sarebbero state le vicende successive. La cosa inaccettabile è che Fedrighini abbia già sentenziato che Fedez sia colpevole e quindi gli si debba revocare l'onorificenza. Da garantista dissento in maniera categorica».