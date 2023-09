Europei di pallavolo, en plein di vittorie per l'Italvolley: battuta la Germania 3-2

Cinque vittorie su cinque per l'Italvolley agli Europei di pallavolo. Al Pala Rossini di i ragazzi di De Giorgi superano anche la Germania in 5 set (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12) nell'ultima partita della fase a gironi della rassegna continentale. Dopo aver ottenuto quattro vittorie in altrettante gare (Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera) senza concedere un set, stavolta l'Italia, messo al sicuro il primo posto, tira un po' il freno e soffre più del previsto per piegare i tedeschi molto combattivi, a loro volta già qualificati in virtù del terzo posto in classifica già conquistato. Adesso sarà la Macedonia del Nord l’avversaria agli ottavi, dopo la sconfitta 3-0 contro la Repubblica Ceca. La sfida è in programma a Bari il 9 settembre alle ore 18.

La partita

Fefé De Giorgi sceglie il sestetto titolare. In campo il capitano Simone Giannelli in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso. La Germania risponde con Tille-Rohrs, Karlitzek e Reichert in banda, al centro Krage e Maase, Zenger libero.

Partenza un po' a singhiozzo ma nel corso del set l'Italia si scioglie e recupera il -3 di inizio partita. Si arriva al 20-20. Romanò e Russo piazzano l'accelerata decisiva con il 25-22 finale. Ottima nel primo set la prestazione di Russo, decisivo in attacco e a muro. Esattamente come nel primo parziale, parte meglio la Germania che si porta fino al +4. Anche stavolta recuperano gli azzurri che firmano il sorpasso sul 21-20 ma questa volta arriva la reazione di Karlitzek e compagni. Con un contro-break allungano e chiudono sul 23-25.

La reazione dell'Italvolley è furiosa e inizia con un break di 7-1, poi recuperato totalmente dalla Germania. Azzurri che però non si scompongono e risolvono nel finale con un parziale di 4-0. Ottimo l'ingresso di Sbertoli in campo dall'inizio del set al posto di Giannelli. Il quarto parziale non è mai in equilibrio ed è guidato fin dall'inizio dalla Germania. Italia imprecisa in ricezione e al servizio cede 14-25, con il primo tie-break del torneo per gli azzurri. Nel quinto set l'Italvolley mantiene sempre un margine di +2 ma subisce il ritorno dei tedeschi sul 10-10. Poi sale in cattedra Michieletto per il 14-12. Decisivo l'errore finale di Rohrs, fnisce 15-12 Italia.

Pool A

Partite

Belgio-Italia 0-3

Germania-Estonia 3-0

Svizzera-Serbia 0-3

Serbia-Belgio 3-1

Estonia-Italia 0-3

Serbia-Italia 0-3

Germania-Svizzera 3-0

Serbia-Estonia 3-0

Belgio-Germania 2-3

Italia-Svizzera 3-0

Belgio-Estonia 3-1

Germania-Serbia 1-3

Estonia-Svizzera 3-2

Italia-Germania 3-2

Classifica

Italia 14

Serbia 12

Germania 9

Belgio 7

Estonia 2

Svizzera 1

Il calendario degli ottavi di finale

8 settembre a Varna

Croazia-Romania

Francia-Bulgaria

9 settembre a Varna

Slovenia-Turchia

Portogallo-Ucraina

9 settembre a Bari

Italia-Macedonia

Olanda-Germania

10 settembre a Bari