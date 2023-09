Eurovolley, oggi Italia-Germania: quando si gioca e dove vederla in tv

Non c'è tregua per l'Italvolley agli Europei di pallavolo. Oggi mercoledì 6 settembre (ore 21.15) i ragazzi di De Giorgi affrontano la Germania, al Pala Rossini di Ancona, nella quinta e ultima partita della fase a gironi della rassegna continentale. Dopo aver ottenuto quattro vittorie in altrettante gare (Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera) anche contro i tedeschi gli azzurri proveranno a proseguire il ruolino di marcia impeccabile.

L’Italvolley ha già conquistato il primo posto nella Pool A. La sconfitta della Germania contro la Serbia ha sancito il matematico primato di Giannelli e compagni con una giornata di anticipo. Il match di questa sera sarà infatti ininfluente per i piazzamenti nel raggruppamento. Gli azzurri comandano con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 0 persi. La Serbia insegue con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 5 persi mentre la Germania è terza con 3 successi e 8 punti.

Anche se l’Italia dovesse perdere per 3-0, conserverebbe il primo posto davanti a serbi e tedeschi. Un risultato importantissimo per i Campioni del mondo, che si sono così garantiti di evitare la Polonia fino all’eventuale finale. L'ottavo di finale sarà contro la perdente di Repubblica Ceca-Macedonia del Nord.

Le formazioni

Fefé De Giorgi potrebbe puntare sulla formazione titolare per far mettere minuti nelle gambe, ma potrebbe anche optare per un po' di turnover. Vedremo se saranno impegnati il capitano Simone Giannelli in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso.

La nazionale tedesca presenta però diversi punti di forza, da non sottovalutare. A cominciare dall'opposto Georg Grozer, elemento di spicco di Monza. Ci sono poi gli eterni Christian Fromm e Denys Kaliberda, anche loro con trascorsi nelle squadre italiane. Insomma una squadra molto esperta in ogni reparto, impreziosita dal talento del libero Julian Zenger, ex giocatore dell'Itas Trentino.

ITALIA - Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso

GERMANIA - Kampa-Grozer, Karlitzek-Schott, Brehme-Krick, Zenger

Pool A

Partite

Belgio-Italia 0-3

Germania-Estonia 3-0

Svizzera-Serbia 0-3

Serbia-Belgio 3-1

Estonia-Italia 0-3

Serbia-Italia 0-3

Germania-Svizzera 3-0

Serbia-Estonia 3-0

Belgio-Germania 2-3

Italia-Svizzera 3-0

Belgio-Estonia 3-1

Germania-Serbia 1-3

Estonia-Svizzera 3-2

Classifica

Italia 12

Serbia 12

Germania 8

Belgio 4

Estonia 2

Svizzera 1

Quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Germania si giocherà mercoledì 6 settembre, dalle ore 21:05, sul gerflor del Pala Rossini di Ancona. Potrà essere vista in diretta TV su Rai 2, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in streaming su Rai Play, NOW, Sky Go ed Euro Volley Tv.

La fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale

A Varna 8 e 9 settembre

A Bari 9 e 10 settembre

Quarti di finale

A Varna 11 settembre

A Bari 12 settembre

Semifinali

A Roma 14 settembre

Finali