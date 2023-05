Jacobs, un anno di infortuni: salta anche il Golden Gala

Non è iniziato e non prosegue nel migliore dei modi il 2023 di Marcell Jacobs: dopo aver saltato per infortunio l'esordio stagionale a Rabat, in Marocco, il centrometrista azzurro salterà per lo stesso motivo anche il Golden Gala "Pietro Mennea" di venerdì 2 giugno allo stadio "Ridolfi" di Firenze, teatro della terza tappa della Wanda Diamond League 2023.

Il comunicato della Fidal

Sul proprio sito, la Federazione Italiana di Atletica Leggera fa sapere che " la sofferta decisione è stata presa in serata (del 30 maggio, ndr) dallo staff dello sprinter azzurro, di concerto con il settore sanitario FIDAL, e comunicata all'organizzazione del Golden Gala". Il motivo, purtroppo, è che "il percorso di recupero di Jacobs dal problema emerso nei giorni scorsi, secondo quanto riferito, non si è ancora del tutto completato" . Il campione in cara olimpico ed europeo dei 100 metri non sarà presente, ancora una volta, ai nastri di partenza con la notizia del suo ennesimo stop che sta facendo il giro del mondo.

La sfida mancata con Kerley

Eppure era tutto pronto per la sfida, per adesso soltanto mediatica con varie provocazioni sui social, tra Jacobs e Fred Kerley di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, vice campione olimpico e attuale campione del mondo che si erano lanciati un paio di sfottò. " Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non so se lui verrà. Se ci sarà una gara ovviamente vincerò io. In ogni caso, spero di affrontarlo prima dei Mondiali a Budapest", aveva dichiarato l'americano. " Vuoi sfidarmi? Guarda che finisce come a Tokyo ", la pronta risposta di Jacobs. Poco prima del forfait dell'azzurro, era arrivato un nuovo commento rilasciato ai francesi dell'Afp in cui Kerley aveva ribadito la " voglia di battere Marcell, sta diventando vitale " aggiungendo che " per uno che non corre, parla molto ".

Gli infortuni di Jacobs

Ma gli intoppi fisici di Marcell non nascono a gennaio ma se li porta dietro da ormai un anno solare: già nel maggio del 2022 aveva subìto una distrazione di primo grado al bicipite sinistro alla fine del meeting di Savona che arrivava tre settimane dopo aver avuto problemi gastrointestinali a Nairobi, in Kenya. In totale subì un mese di stop prima di fermarsi nuovamente a fine giugno saltando la gara di Stoccolma. Come abbiamo visto sul Giornale.it, bandiera bianca anche per la semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Eugene, in Oregon. L'unica bella notizia sarà la vittoria agli Europei di Monaco di Baviera dell'agosto 2022 prima di una condizione di forma non ottimale nel febbraio di quest'anno quando è stato battuto allo sprint dall'altro azzurro, Samuele Ceccarelli, prima di avere un nuovo, ennesimo, fastidio muscolare che sta compromettendo anche questa stagione.