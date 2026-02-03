Olimpiadi invernali 2026, quali gare saranno in diretta tv su Rai2: il calendario

Dopo anni di preparativi e le troppe polemiche inevitabili nel nostro paese, i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina stanno per iniziare, attirando l’attenzione del mondo sull’Italia. Con gli atleti ormai quasi tutti arrivati nei villaggi olimpici, l’attesa per le gare è alle stelle, sia per i fortunati che potranno assistere di persona che per chi si dovrà accontentare di seguire le Olimpiadi dal divano. Per diciotto giorni, dal 4 al 22 febbraio, i migliori atleti in sedici sport si contenderanno le 116 medaglie in palio nella 25a edizione dei giochi invernali. Con così tanti eventi concentrati in poco più di due settimane, navigare il denso calendario olimpico non sarà semplice. Vediamo come e dove seguire gli eventi chiave di Milano-Cortina 2026.
Tanti eventi, tanti canali
Le Olimpiadi invernali di quest’anno sono molto diverse dalle altre edizioni sia per il numero di discipline che per il fatto che, per la prima volta, coinvolgeranno ben quattro aree principali in un’area estremamente vasta: Milano, Cortina d’Ampezzo, la Val di Fiemme e la Valtellina. Se l’attenzione di tutti si concentrerà sulla cerimonia di apertura ufficiale che si terrà a partire dalle 20 di venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza di Milano, le prime gare prenderanno il via già il 4 febbraio, quando si terranno le prime gare dei tornei di curling e hockey su ghiaccio. Per la prima gara da medaglia con discrete chances per gli atleti azzurri bisognerà invece aspettare le 11.30 di sabato 7 febbraio, quando scenderanno in pista gli uomini jet della discesa libera. Come succede in ogni Olimpiade, ci saranno tantissimi eventi da seguire, dallo sci alpino al fondo, dal biathlon allo snowboard fino al debutto dello sci alpinismo, disciplina nata proprio sulle nostre montagne ma anche il ritorno del gran fondo, con la spettacolare 50 km mass start. Se per non perdervi le gare con le migliori probabilità di successo per gli Azzurri vi rimandiamo al calendario che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, gli appassionati avranno la possibilità di seguire le Olimpiadi su un gran numero di canali in chiaro o a pagamento. A parte le cerimonie di apertura e chiusura, che saranno trasmesse su Rai1, l’unico modo di vedere le Olimpiadi in diretta e in chiaro è di sintonizzarsi su Rai2 e RaiSport HD, che fino al 22 febbraio dedicheranno tutta la loro programmazione dalle 9 del mattino fino a tarda sera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nonostante i due canali dedicati, però, non è dato ancora sapere cosa verrà trasmesso in chiaro: con così tanti eventi, sarà possibile che qualche evento venga coperto solo in differita.
Copertura integrale? Su Eurosport
La copertura integrale dei Giochi Olimpici sarà garantita solo da Eurosport, il che potrebbe causare qualche problema. Dopo il fallimento delle trattative con Sky, infatti, i canali dedicati allo sport di Warner Bros Discovery non sono più disponibili sulla piattaforma satellitare. Il broadcaster ufficiale dell’evento sarà, quindi, disponibile solo in streaming ma promette un livello di copertura impressionante. L’azienda americana prevede di trasmettere ben 865 ore di gare dal vivo cui si aggiungeranno i tre appuntamenti quotidiani dagli studi nelle varie località olimpiche. Eurosport promette di trasmettere in diretta tutti i 116 eventi da medaglia non solo sulle sue piattaforme proprietarie, Eurosport+ e la nuova HBO Max, ma anche sulle piattaforme di streaming che offrono i suoi canali. Gli abbonati a TimVision, Dazn e Prime Video Channels potranno seguire anche loro la programmazione prevista per l’evento, che vedrà la presenza di esperti d’eccezione come Kristian Ghedina e Carolina Kostner. Chi non è abbonato ad Eurosport potrà affidarsi al servizio streaming in chiaro dell’emittente pubblica, che dedicherà i canali RaiPlay Sport 1, 2 e 3 alle gare olimpiche. Come nel caso dei canali in chiaro, al momento la Rai non ha reso pubblico quali di questi eventi saranno coperti in diretta e quali verranno riproposti in differita. Per orientarsi meglio, qui sotto trovate il calendario completo degli eventi di Milano-Cortina 2026.
Il calendario completo
4 febbraio 2026 – Giorno -2
19:05 Curling doppio misto – Round robin (4 partite in contemporanea)
5 febbraio 2026 – Giorno -1
10:05 Curling doppio misto – Round robin
12:10 Hockey femminile – Svezia-Germania
14:35 Curling doppio misto – Round robin
14:40 Hockey femminile – Italia-Francia
16:40 Hockey femminile – USA-Cechia
19:05 Curling doppio misto – Round robin
19:30 Snowboard – Big Air maschile qualificazioni
21:10 Hockey femminile – Finlandia-Canada
6 febbraio 2026 – Giorno 0
09:55 Pattinaggio di figura – Team event (danza ritmica)
10:05 Curling doppio misto – Round robin
11:35 Pattinaggio di figura – Team event (coppie corto)
12:10 Hockey femminile – Francia-Giappone
13:35 Pattinaggio di figura – Team event (singolo femminile corto)
14:35 Curling doppio misto – Round robin
14:40 Hockey femminile – Cechia-Svizzera
20:00 Cerimonia di apertura
7 febbraio 2026 – Giorno 1
10:05 Curling doppio misto – Round robin
10:30 Freeski slopestyle femminile – Qualificazioni
11:30 Sci alpino – Discesa libera maschile
12:10 Hockey femminile – Germania-Giappone
13:00 Fondo – Skiathlon femminile
14:00 Freeski slopestyle maschile – Qualificazioni
16:00 Pattinaggio velocità – 3000 m femminile
17:00 Slittino – Singolo maschile (1ª-2ª run)
18:45 Salto con gli sci – Individuale femminile
19:30 Snowboard – Big Air maschile (finale)
21:10 Hockey femminile – Svizzera-Canada
8 febbraio 2026 – Giorno 2
09:00 Snowboard PGS – Qualificazioni
11:30 Sci alpino – Discesa libera femminile
12:30 Fondo – Skiathlon maschile
14:05 Biathlon – Staffetta mista
14:29 Snowboard PGS – Finali femminili
14:39 Snowboard PGS – Finali maschili
16:00 Pattinaggio velocità – 5000 m maschili
19:30 Pattinaggio di figura – Team event finali
9 febbraio 2026 – Giorno 3
10:30 Sci alpino – Combinata a squadre maschile
12:30 Freeski slopestyle femminile – Finale
17:00 Slittino – Singolo femminile
19:00 Salto con gli sci – Individuale maschile
19:30 Snowboard – Big Air femminile
10 febbraio 2026 – Giorno 4
09:15 Sprint fondo femminile – Qualifica
09:15 Sprint fondo maschile – Qualifica
12:48 Short track – Staffetta mista finali
13:13 Sprint fondo femminile – Finale
13:25 Sprint fondo maschile – Finale
13:30 Biathlon – 20 km individuale maschile
14:05 Curling – Finale doppio misto
11 febbraio 2026 – Giorno 5
11:30 Sci alpino – SuperG maschile
14:15 Biathlon – 15 km femminile
14:55 Moguls – Finale femminile
18:30 Pattinaggio velocità – 1000 m maschili
12 febbraio 2026 – Giorno 6
11:30 Sci alpino – SuperG femminile
13:00 Fondo – 10 km femminile
13:45 Snowboard cross maschile
16:30 Pattinaggio velocità – 5000 m femminili
19:30 Snowboard halfpipe femminile
21:31 Short track – 500 m femminili
21:43 Short track – 1000 m maschili
13 febbraio 2026 – Giorno 7
11:45 Fondo – 10 km maschile
14:00 Biathlon – Sprint maschile
16:00 Skeleton – Singolo femminile
19:30 Snowboard halfpipe maschile
14 febbraio 2026 – Giorno 8
10:00 Slalom gigante maschile – 1ª manche
13:30 Slalom gigante maschile – 2ª manche
12:00 Staffetta fondo femminile
14:00 Biathlon – Sprint femminile
16:00 Pattinaggio velocità – 500 m maschili
15 febbraio 2026 – Giorno 9
10:00 Slalom gigante femminile – 1ª manche
13:30 Slalom gigante femminile – 2ª manche
12:00 Staffetta fondo maschile
12:15 Biathlon – Inseguimento maschile
14:45 Biathlon – Inseguimento femminile
16 febbraio 2026 – Giorno 10
10:00 Slalom speciale maschile – 1ª manche
13:30 Slalom speciale maschile – 2ª manche
21:06 Bob – Monobob femminile (finale)
20:00 Pattinaggio – Coppie artistico (libero)
17 febbraio 2026 – Giorno 11
13:00 Snowboard slopestyle femminile
14:30 Biathlon – Staffetta maschile
19:30 Big Air maschile
18 febbraio 2026 – Giorno 12
10:00 Slalom speciale femminile – 1ª manche
13:30 Slalom speciale femminile – 2ª manche
11:30 Aerials femminile
12:30 Aerials maschile
14:45 Biathlon – Staffetta femminile
19 febbraio 2026 – Giorno 13
09:50 Sci alpinismo – Sprint femminile
14:15 Sci alpinismo – Sprint maschile
19:10 Hockey femminile – Finale oro
20 febbraio 2026 – Giorno 14
14:15 Biathlon – Mass start maschile
18:00 Bob a due femminile – 1ª-2ª manche
22:03 Short track – 1500 m femminile
21 febbraio 2026 – Giorno 15
11:00 Fondo – 50 km maschile
14:15 Biathlon – Mass start femminile
19:05 Curling – Finale maschile
22 febbraio 2026 – Giorno 16
10:00 Fondo – 50 km femminile
14:10 Hockey maschile – Finale oro
20:00 Cerimonia di chiusura