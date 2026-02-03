Olimpiadi invernali 2026, quali gare saranno in diretta tv su Rai2: il calendario

Dopo anni di preparativi e le troppe polemiche inevitabili nel nostro paese, i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina stanno per iniziare, attirando l’attenzione del mondo sull’Italia. Con gli atleti ormai quasi tutti arrivati nei villaggi olimpici, l’attesa per le gare è alle stelle, sia per i fortunati che potranno assistere di persona che per chi si dovrà accontentare di seguire le Olimpiadi dal divano. Per diciotto giorni, dal 4 al 22 febbraio, i migliori atleti in sedici sport si contenderanno le 116 medaglie in palio nella 25a edizione dei giochi invernali. Con così tanti eventi concentrati in poco più di due settimane, navigare il denso calendario olimpico non sarà semplice. Vediamo come e dove seguire gli eventi chiave di Milano-Cortina 2026.

Tanti eventi, tanti canali

Le Olimpiadi invernali di quest’anno sono molto diverse dalle altre edizioni sia per il numero di discipline che per il fatto che, per la prima volta, coinvolgeranno ben quattro aree principali in un’area estremamente vasta: Milano, Cortina d’Ampezzo, la Val di Fiemme e la Valtellina. Se l’attenzione di tutti si concentrerà sulla cerimonia di apertura ufficiale che si terrà a partire dalle 20 di venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza di Milano, le prime gare prenderanno il via già il 4 febbraio, quando si terranno le prime gare dei tornei di curling e hockey su ghiaccio. Per la prima gara da medaglia con discrete chances per gli atleti azzurri bisognerà invece aspettare le 11.30 di sabato 7 febbraio, quando scenderanno in pista gli uomini jet della discesa libera. Come succede in ogni Olimpiade, ci saranno tantissimi eventi da seguire, dallo sci alpino al fondo, dal biathlon allo snowboard fino al debutto dello sci alpinismo, disciplina nata proprio sulle nostre montagne ma anche il ritorno del gran fondo, con la spettacolare 50 km mass start. Se per non perdervi le gare con le migliori probabilità di successo per gli Azzurri vi rimandiamo al calendario che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, gli appassionati avranno la possibilità di seguire le Olimpiadi su un gran numero di canali in chiaro o a pagamento. A parte le cerimonie di apertura e chiusura, che saranno trasmesse su Rai1, l’unico modo di vedere le Olimpiadi in diretta e in chiaro è di sintonizzarsi su Rai2 e RaiSport HD, che fino al 22 febbraio dedicheranno tutta la loro programmazione dalle 9 del mattino fino a tarda sera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nonostante i due canali dedicati, però, non è dato ancora sapere cosa verrà trasmesso in chiaro: con così tanti eventi, sarà possibile che qualche evento venga coperto solo in differita.

Copertura integrale? Su Eurosport

La copertura integrale dei Giochi Olimpici sarà garantita solo da Eurosport, il che potrebbe causare qualche problema. Dopo il fallimento delle trattative con Sky, infatti, i canali dedicati allo sport di Warner Bros Discovery non sono più disponibili sulla piattaforma satellitare. Il broadcaster ufficiale dell’evento sarà, quindi, disponibile solo in streaming ma promette un livello di copertura impressionante. L’azienda americana prevede di trasmettere ben 865 ore di gare dal vivo cui si aggiungeranno i tre appuntamenti quotidiani dagli studi nelle varie località olimpiche. Eurosport promette di trasmettere in diretta tutti i 116 eventi da medaglia non solo sulle sue piattaforme proprietarie, Eurosport+ e la nuova HBO Max, ma anche sulle piattaforme di streaming che offrono i suoi canali. Gli abbonati a TimVision, Dazn e Prime Video Channels potranno seguire anche loro la programmazione prevista per l’evento, che vedrà la presenza di esperti d’eccezione come Kristian Ghedina e Carolina Kostner. Chi non è abbonato ad Eurosport potrà affidarsi al servizio streaming in chiaro dell’emittente pubblica, che dedicherà i canali RaiPlay Sport 1, 2 e 3 alle gare olimpiche. Come nel caso dei canali in chiaro, al momento la Rai non ha reso pubblico quali di questi eventi saranno coperti in diretta e quali verranno riproposti in differita. Per orientarsi meglio, qui sotto trovate il calendario completo degli eventi di Milano-Cortina 2026.

Il calendario completo

4 febbraio 2026 – Giorno -2

19:05 Curling doppio misto – Round robin (4 partite in contemporanea)

5 febbraio 2026 – Giorno -1

10:05 Curling doppio misto – Round robin

12:10 Hockey femminile – Svezia-Germania

14:35 Curling doppio misto – Round robin

14:40 Hockey femminile – Italia-Francia

16:40 Hockey femminile – USA-Cechia

19:05 Curling doppio misto – Round robin

19:30 Snowboard – Big Air maschile qualificazioni

21:10 Hockey femminile – Finlandia-Canada

6 febbraio 2026 – Giorno 0

09:55 Pattinaggio di figura – Team event (danza ritmica)

10:05 Curling doppio misto – Round robin

11:35 Pattinaggio di figura – Team event (coppie corto)

12:10 Hockey femminile – Francia-Giappone

13:35 Pattinaggio di figura – Team event (singolo femminile corto)

14:35 Curling doppio misto – Round robin

14:40 Hockey femminile – Cechia-Svizzera

20:00 Cerimonia di apertura

7 febbraio 2026 – Giorno 1

10:05 Curling doppio misto – Round robin

10:30 Freeski slopestyle femminile – Qualificazioni

11:30 Sci alpino – Discesa libera maschile

12:10 Hockey femminile – Germania-Giappone

13:00 Fondo – Skiathlon femminile

14:00 Freeski slopestyle maschile – Qualificazioni

16:00 Pattinaggio velocità – 3000 m femminile

17:00 Slittino – Singolo maschile (1ª-2ª run)

18:45 Salto con gli sci – Individuale femminile

19:30 Snowboard – Big Air maschile (finale)

21:10 Hockey femminile – Svizzera-Canada

8 febbraio 2026 – Giorno 2

09:00 Snowboard PGS – Qualificazioni

11:30 Sci alpino – Discesa libera femminile

12:30 Fondo – Skiathlon maschile

14:05 Biathlon – Staffetta mista

14:29 Snowboard PGS – Finali femminili

14:39 Snowboard PGS – Finali maschili

16:00 Pattinaggio velocità – 5000 m maschili

19:30 Pattinaggio di figura – Team event finali

9 febbraio 2026 – Giorno 3

10:30 Sci alpino – Combinata a squadre maschile

12:30 Freeski slopestyle femminile – Finale

17:00 Slittino – Singolo femminile

19:00 Salto con gli sci – Individuale maschile

19:30 Snowboard – Big Air femminile

10 febbraio 2026 – Giorno 4

09:15 Sprint fondo femminile – Qualifica

09:15 Sprint fondo maschile – Qualifica

12:48 Short track – Staffetta mista finali

13:13 Sprint fondo femminile – Finale

13:25 Sprint fondo maschile – Finale

13:30 Biathlon – 20 km individuale maschile

14:05 Curling – Finale doppio misto

11 febbraio 2026 – Giorno 5

11:30 Sci alpino – SuperG maschile

14:15 Biathlon – 15 km femminile

14:55 Moguls – Finale femminile

18:30 Pattinaggio velocità – 1000 m maschili

12 febbraio 2026 – Giorno 6

11:30 Sci alpino – SuperG femminile

13:00 Fondo – 10 km femminile

13:45 Snowboard cross maschile

16:30 Pattinaggio velocità – 5000 m femminili

19:30 Snowboard halfpipe femminile

21:31 Short track – 500 m femminili

21:43 Short track – 1000 m maschili

13 febbraio 2026 – Giorno 7

11:45 Fondo – 10 km maschile

14:00 Biathlon – Sprint maschile

16:00 Skeleton – Singolo femminile

19:30 Snowboard halfpipe maschile

14 febbraio 2026 – Giorno 8

10:00 Slalom gigante maschile – 1ª manche

13:30 Slalom gigante maschile – 2ª manche

12:00 Staffetta fondo femminile

14:00 Biathlon – Sprint femminile

16:00 Pattinaggio velocità – 500 m maschili

15 febbraio 2026 – Giorno 9

10:00 Slalom gigante femminile – 1ª manche

13:30 Slalom gigante femminile – 2ª manche

12:00 Staffetta fondo maschile

12:15 Biathlon – Inseguimento maschile

14:45 Biathlon – Inseguimento femminile

16 febbraio 2026 – Giorno 10

10:00 Slalom speciale maschile – 1ª manche

13:30 Slalom speciale maschile – 2ª manche

21:06 Bob – Monobob femminile (finale)

20:00 Pattinaggio – Coppie artistico (libero)

17 febbraio 2026 – Giorno 11

13:00 Snowboard slopestyle femminile

14:30 Biathlon – Staffetta maschile

19:30 Big Air maschile

18 febbraio 2026 – Giorno 12

10:00 Slalom speciale femminile – 1ª manche

13:30 Slalom speciale femminile – 2ª manche

11:30 Aerials femminile

12:30 Aerials maschile

14:45 Biathlon – Staffetta femminile

19 febbraio 2026 – Giorno 13

09:50 Sci alpinismo – Sprint femminile

14:15 Sci alpinismo – Sprint maschile

19:10 Hockey femminile – Finale oro

20 febbraio 2026 – Giorno 14

14:15 Biathlon – Mass start maschile

18:00 Bob a due femminile – 1ª-2ª manche

22:03 Short track – 1500 m femminile

21 febbraio 2026 – Giorno 15

11:00 Fondo – 50 km maschile

14:15 Biathlon – Mass start femminile

19:05 Curling – Finale maschile

22 febbraio 2026 – Giorno 16

10:00 Fondo – 50 km femminile

14:10 Hockey maschile – Finale oro

20:00 Cerimonia di chiusura