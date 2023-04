Design Week 2023, gli eventi più green

Mai come per questa edizione 2003 del Fuorisalone, la sostenibilità e il mondo green sono al centro della creatività e dei progetti legati al mondo del design. Una direzione e un lavoro che accomuna moltissimi degli eventi che stanno animando la settimana del design e che possiamo intercettare già nel tema del Fuorisalone, Laboratorio Futuro.

Un momento di confronto, di creatività e di interrogazione nei riguardi della realtà attuale, per trasformare le criticità e le sfide del momento in soluzioni per migliorare il futuro, con una maggiore attenzione alle tematiche legate all'economia circolare, al riuso, alla sostenibilità dei processi e dei materiali. Ecco allora una serie di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di green culture.

Vivarium all'Accademia di Brera

Un viaggio all'interno dei materiali bio-based, per un progetto dal nome di Vivarium e promosso da Materially e TotalTool a cura di Giulio Ceppi. Una progettualità legata a materiali e prodotti in via di sperimentazione, in funzione di un percorso educativo e di apprendimento destinato alle nuove generazioni. Accademia delle Belle Arti di Brera.

Assembling the Future Together di IKEA

Il brand celebra i suoi 80 anni con i suoi iconici prodotti, accompagnati dai nuovi progetti proiettati verso il futuro. È il racconto delle ricerche effettuate da IKEA osservando il ruolo abitativo dei suoi arredi, in funzione delle necessità domestiche e degli spazi abitativi che spinge sempre più verso un'economia circolare e sostenibile, necessaria per abbattere gli sprechi. Padiglione Visconti, in via Tortona.

DOPO? Per una slow design week

La lentezza è il tema predominante dell'appuntamento con DOPO? o meglio dell'approccio messo in campo dai visitatori nei confronti dell'evento stesso. Uno spazio dove il tempo è il protagonista principale, utile a favorire confronti, dibattiti, scambi empatici e relazioni di qualità. Via Carlo Boncompagni.

RE;COLLECTIVE MILAN: sostenibilità e upcycling tra moda e design

Il brand coreano RE;CODE, si fa promotore di un'iniziativa sostenibile in collaborazione con DEKASEGI, la design unit giapponese e la società di costruzioni TANK. Insieme sono protagonisti della mostra Re;collective dedicata al tema Upcycle, sognando un futuro sostenibile all'insegna dello slogan "creare cambiamenti significativi insieme". Dropcity via Sammartini.

Beyond Mobility|Hyundai

La mobilità del futuro secondo Hyundai, che partecipa al Fuorisalone con l'ultimo modello della gamma IONIQ 100% elettrica, la nuova IONIQ 6. Il tema dell'evento, Beyond Mobility, si sviluppa attraverso l'installazione multimediale e immersiva Solferino 28 – Elevators all'interno del cortile della storica casa di Corriere della Sera, in via Solferino. Un viaggio multimediale e multisensoriale che accompagna i visitatori a scoprire i temi delle tecnologie sostenibili e della progettualità urbana, grazie a due scenografiche torri firmate dallo studio di progettazione Migliore+Servetto per l'evento di Corriere della Sera, Living e Abitare. Via Solferino.

Colmar Again, il difetto si trasforma in arte

Una seconda vita per i capi dismessi o con difetti, quelli destinati al macero, grazie alla No Waste Chair. Un vero e proprio contenitore a forma di sedia in plexiglass trasparente riciclato per mostrare il contenuto, ovvero piumini e i capi di Colmar, realizzato dal giovanissimo designer olandese Kees Dekkers. Colmar Flagship Store, Piazza Gae Aulenti.

Shaped by Water, Google

Un'installazione che esplora l'arte, la tecnologia e i sensi attraverso il tema dell'acqua, elemento che ha largamente ispirato il design degli ultimi prodotti hardware di Google. All'interno della mostra i visitatori osserveranno speciali contenitori metallici che migliorano le qualità ottiche e sonore dell'acqua, che reagirà alla presenza delle persone creando colori, forme e suoni unici. Garage21, in via Archimede.

CoReVe presenta Julia Felix l'arte in vetro riciclato

CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), che punta alla valorizzazione della potenzialità del riciclo attraverso l'arte, presenta Julia Felix la mostra curata da Alice Stori Liechtenstein. Tredici gli artisti che hanno lavorato con gli scarti di vetro, realizzando una serie di opere in grado di sottolineare le potenzialità del riciclo del vetro. Palazzo Visconti.

RoGUILTLESSPLASTIC

Ecco il progetto internazionale fondato e curato da Rossana Orlandi e Nicoletta Orlandi Brugnoni, giunto alla sua quinta edizione. L'appuntamento del 2023 lancia tre nuove categorie attraverso cui investigare e scoprire soluzioni innovative che promuovano nuovi stili di vita e scelte sempre più consapevoli. Spazio Rossana Orlandi.

Nike presenta ISPAnificio

Il collettivo ISPA è al centro di una tre giorni di workshop e mostre che esplorano l'etica e la ricerca del loro lavoro, anche attraverso la presentazione della nuova collezione. Viale Monza.