Rinfrescare la casa senza condizionatore: 10 strategie

Rinfrescare casa senza condizonatore è possibile, basta adottare una serie di soluzioni alternative di facile applicazione. Idee e rimedi perfetti per creare un ambiente accogliente e fresco, senza impattare sulle finanze domestiche. Ma, in particolare, senza l'utilizzo del condizionatore e senza creare emissioni dannose, così da preservare anche il benessere dell'ambiente.

Del resto con l'arrivo dell'estate si fa sempre più pressante la problematica del caldo afoso, in particolare all'interno delle mura domestiche. Creare un ambiente refrigerato è possibile, in modo semplice ed ecologico. Ecco 10 strategie valide e facili da realizzare.

Tende, tapparelle e persiane per schermare

Installare tapparelle o persiane di qualità è un modo valido per mantenere la casa fresca, tenendo a distanza il calore esterno e schermando i raggi solari. Anche la presenza delle tende può rivelarsi molto utile, lasciandole chiuse durante il giorno e le ore più calde. La penombra casalinga è perfetta per diminuire la temperatura interna.

Piante e finestre

Le finestre spalancate durante la notte consentono di rinfrescare l'ambiente, lasciando entrare l'aria fresca notturna. Invece, al contrario, è preferibile chiuderle durante la giornata. Potrebbe sembrare una scelta strana ma tenerle chiuse impedisce al calore di varcare la soglia di casa. Inoltre la presenza di piante rampicanti esterne può diminuire il caldo casalingo: può essere utile disporre qualche pianta da balcone direttamente sul bordo della finestra che assorbirà buona parte del calore emesso dal sole.

Notte e finestre aperte

Come anticipato durante la notte le finestre devono rimanere aperte e ben spalancate, così che l'aria filtri attraverso le persiane o le zanzariere. Durante la notte si può sfruttare una temperatura maggiormente fresca e ventilata, avendo cura di chiudere le finestre di prima mattina per preservare ancora per un po' il fresco ottenuto. Un beneficio che si può prolungare anche immergendo in acqua l'estremità delle tende.

Umidificatori casalinghi

Un buon umidificatore potrebbe aiutare, nel caso l'ambiente domestico dovesse risultare afoso ma troppo secco. Meglio preferire modelli a ultrasuoni perfetti sia per ionizzare la casa, sia per purificare l'aria, e che diffondono al contempo un aroma piacevole.

Tessile leggero per il letto

Non solo tende leggere e soffici ma anche le lenzuola dovranno esserlo, così da garantire un riposo fresco. Per questo è meglio optare per bianchieria di cotone di buona qualità o lino. Perfette per la traspirazione della cute e per una sensazione di maggiore leggerezza.

Apparecchi elettrici e cucina

Una buona regola è quella di limitare l'impiego degli elettrodomestici, spegnendo le luci ed evitando di lasciare le apparecciature in stand-by. Bisogna ricordarsi sempre di spegnere anche il computer, la televisione, evitando inoltre di accendere il forno, o i fornelli troppo a lungo. L'insieme di questi elementi può infatti aumentare la temperatura domestica anche di qualche grado.

Sfruttare le correnti d'aria

Se la casa è esposta su più lati basta aprire le finestre, così da far circolare l'aria creando correnti fresche. Meglio sfruttare le prime ore del mattino, così da permettere alla brezza di entrare per rinfrescare la casa.

Stendere in casa

Se il caldo esterno è pressante si può rinfrescare casa semplicemente stendendo i panni al suo interno. Una scelta perfetta per consentire all'umidità dei tessuti lavati di evaporare nel modo giusto, così da assorbire il calore delle stanze.

Usare il ventilatore in modo mirato

Se proprio non potete farne a meno scegliete un modello di ventilatore che sia moderno e con una classe energetica efficente, così da evitare sprechi inutili. Per rendere l'aria fresca basta posizionarlo accanto al letto, oppure creare una corrente con l'aiuto di una finestra aperta. O ancora sistemandovi davanti una ciotola di ghiaccio per ottenere una brezza frizzante. Il suo impiego dovrà risultare di breve durata.

Usare tende e ombrelloni per terrazza e balconi

Per combattere il caldo anche terrazzo e balcone possono dare una mano, semplicemente collocando delle tende da esterno o un ombrellone. Così da schermare il calore nelle zone più roventi.