Anna by Borgia, il bistrot che celebra la condivisione

È dedicato a sua madre il nuovo bistrot aperto pochi giorni fa in via Washington 56 a Milano da Edoardo Borgia, imprenditore già titolare del ristorante fine dining Borgia, di cui condivide indirizzo e spazi. Anna by Borgia Milano è un bistrot che racconta una storia di famiglia, memoria e cucina condivisa, con una proposta semplice e dialogante ma altrettanto attenta alla qualità, firmata dallo chef Giacomo Lovato del Borgia.

Anna è considerata da Edoardo la vera ispiratrice della passione di famiglia per l'ospitalità. Fu lei, in quello stesso spazio, agli inizi degli anni Duemila, ad aprire l'Emporio Isola Café, all'interno dello storico outlet di abbigliamento fondato dal marito Ennio Borgia. Un luogo che è parte del tessuto urbano e affettivo del quartiere. Oggi Anna è un bistrot moderno, intimo e conviviale, dove gusto e semplicità si incontrano in un'atmosfera genuina e informale.

Due le sezioni del menu: «Il gusto, in primis» è un tributo alla pasta fresca fatta in casa, e comprende tra l'altro i Tagliolini fatti in casa con ragù di faraona, timo e limone (16 euro) e i Ravioli ripieni di fave, pecorino e menta, burro al limone e zafferano, crumble aromatico (16). La seconda sezione, «Il piacere, in condivisione», comprende antipasti e secondi perfetti per essere messi al centro del tavolo e incoraggiare la socialità dell'atto del mangiare: Magatello di vitello al punto rosa, salsa tonnata, fondo di vitello e polvere di capperi (20 euro), l'Hummus di ceci con quinoa soffiata, rucola e olio alla santoreggia (14) e il Petto di galletto con salsa albese, cipollotto agrodolce, olive taggiasche e parmigiano (22). Contorni a 5 euro, dolci a 8, qualche piatto del giorno.

Anna by Borgia Milano è aperto dal lunedì al sabato, tutto il giorno dalla colazione alla cena. Tel. 02.48100315. Email: info@borgiamilano.com.

AnCu