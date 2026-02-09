Arcane Wines, Cagnetti apre l'archivio di etichette di una vita

Si chiama Arcane Wines, ed è un wine bar davvero particolare. Si trova in via Cerano al numero 15, in zona Solari, ed il sogno di una vita del collezionista Fabio Cagnetti, che mette a disposizione dei clienti il suo archivio personale di bottiglie, fatto di viaggi, scoperte, persone: un patrimonio che lui non concepisce come un museo bevibile ma come un qualcosa di vivo da condividere con chinque abbia curiosità, perché il vino va bevuto e non considerato un lusso, un privilegioper pochi. Nel centro del progetto 4mila bottiglie di circa 1.700 referenze, con una forte presenza di Italia e Francia, un'attenzione particolare al Riesling tedesco (oltre 300 etichette) e uno sguardo già rivolto al futuro, con il progetto di importare vini dal Giappone a partire dalla prossima primavera. La proposta si articola su più livelli: una mescita di 13 vini, che cambia ogni sette giorni (la stessa etichetta si può presentare solo una volta all'anno) e una selezione mensile di 78 referenze, pensata come "punta dell'iceberg", anche se l'archivio completo è consultabile liberamente. C'è anche la "pagina anti-speculazione", una selezione ristretta di etichette spesso soggette a rincari estremi sul mercato, proposte invece a un prezzo considerato corretto e sostenibile. L'immaginario di Arcane Wines si ispira anche all'iconografia dei Tarocchi, non come strumento divinatorio ma come linguaggio visivo e culturale, legato all'arte surrealista e a figure come Lenora Carrington, Max Ernst e Salvador Dalí.

Interessante anche la proposta food, che si basa su una cucina essenziale e stagionalità, attenta alla qualità della materia prima e alla filiera: formaggi di Contrada Bricconi,

acciughe del Cantabrico di El Capricho, salumi di Spigaroli, pane del panificio Trama e tabnte altre meraviglie. Il locale ha una capienza di circa 70 posti, la cucina (che partirà da fine febbraio) accende i fuochi alle 19.