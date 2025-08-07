Assalti a mano armata a farmacie e super. Finiscono in manette due rapinatori seriali

Assalti ripetuti a farmacie, supermercati e altre attività. I Carabinieri della Stazione di Buccinasco (MI), hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce da un'articolata attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Buccinasco (MI), a seguito di una serie di rapine consumate presso attività commerciali di tipo farmacie e supermercati in orario di apertura al pubblico ubicate in quel Comune. Le successive attività investigative hanno consentito di accertare che il soggetto indagato, un italiano quarantenne, si era reso responsabile di sei rapine tentate o consumate, commesse a mano armata secondo modalità analoghe, talvolta anche nello stesso giorno, nei mesi di marzo e maggio 2025, destando particolare allarme nella popolazione locale. A seguito dell'esecuzione della misura cautelare, l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

Nella mattinata dello scorso 2 agosto 2025, sempre i Carabinieri della Stazione di Buccinasco (MI), hanno dato esecuzione ad un'altra un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un secondo soggetto, un cinquantatreenne italiano, poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata a seguito di un'altra serie di rapine consumate presso attività commerciali di tipo farmacie e supermercati in orario di apertura al pubblico, nei Comuni di Buccinasco e Corsico .