Accessori per casa e giochi per Natale: viaggio nella Black Friday Gallery di Amazon

Centinaia di prodotti in sconto, una selezione per esaltare il Made in Italy, ma anche giochi e accessori per la casa. La settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata e per l'occasione Amazon.it ha aperto le porte della Black Friday Gallery: un pop-up store alla Rimessa dei Fiori, nel cuore di Brera, a Milano.

Dal 22 al 25 novembre ci si potrà immergere alla ricerca di offerte e giocare d'anticipo sui regali di Natale. Dall'entrata in via San Carpoforo ci si ritrova in un tunnel immersivo e colorato, con diverse esposizioni di prodotti disponibili su Amazon.it divise per fasce di prezzo, proprio come nelle "vetrine" virtuali disponibili sulla piattaforma. L'ideale per chi è alla ricerca di qualche dono e ha già in mente un budget. Scansionando i QR Code che accompagnano ogni prodotto, i visitatori potranno in un attimo scoprire tutte le informazioni su Amazon.it.

Le vetrine di Amazon

Oltre alle vetrine, sui lati si trovano quattro stanza tematiche che vogliono rappresentare i tratti distintivi dell’offerta di Amazon.it. La prima che si incontra è quella dedicata al know-how italiano, con un ospite d'eccezione: lo scultore Jago, per la prima volta in esposizione a Milano. La stanza è buia, rischiarata al centro da un fascio di luce che illumina "Reliquia": una mano che rappresenta l’abilità degli artigiani e dei produttori italiani, il nostro saper fare, le tradizioni.

C'è poi la stanza dedicata al Made in Italy per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Propone una selezione di prodotti realmente disponibili nella vetrina Amazon Made in italy, lanciata nel 2015, che ospita oltre 1 milione di prodotti di artigiani e Pmi. Il rumore del mare e le immagini dei magnifici paesaggi italiani fanno il resto.

Al centro della Gallery troviamo la Green room, la stanza dedicata alla sostenibilità, raccontata dai prodotti della vetrina Climate Pledge Friendly. In una stanza celeste e piena di nuvole trovano posto le iniziative che raccontano l’impegno di Amazon a supporto della comunità: tramite Un click per la Scuola e il progetto Delivering Smiles, i consumatori potranno scegliere a chi donare con il supporto della piattaforma.

Uno spazio per tornare bambini

Alla fine del percorso si arriva in "Piazza Amazon" dove, tra zucchero filato e una grande giostra, svettano i giochi per i più piccoli. Qui i visitatori possono scoprire la Top10 dei giocattoli di Natale di Amazon. Attraverso una ricerca commissionata ad AstraRicerche, più della metà degli italiani non intende ridurre il numero di giochi da mettere sotto l’albero a Natale.

Il motivo è il valore che si dà al gioco: regalarlo serve non solo a sostenere la crescita di bambini e ragazzi, ma anche a passare del tempo di qualità in famiglia. Così Amazon.it nella sua classifica inserisce la Casa per le Bambole in legno e la Caffetteria con la pasta modellabile, ma anche giochi da tavola e di società come Dixit e Risiko Napoli. Non mancano i giochi educativi, cioè quelli per acquisire o rafforzare conoscenze o competenze, dalle costruzioni di Geomag al classico Sapientino.