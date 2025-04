Le visite istituzionali, il tour, il menu, il dress code: Carlo e Camilla in Italia

Re Carlo e la Regina Camilla all'arrivo nel nostro Paese

È una visita attesissima quella di Re Carlo e la Regina Camilla che con il loro arrivo ieri, 7 aprile all'aeroporto di Ciampino, hanno dato ufficialmente il via alla visita di Stato che li vedrà per qualche giorno tra Roma e Ravenna alle prese con incontri ed eventi pubblici.

Cosa faranno in Italia

Molti sono gli impegni che attendono i due, dall'incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella alla visita al Colosseo a molti impegni pubblici e privati. Il viaggio terminerà poi con un attesissimo banchetto di Stato al Quirinale a cui prenderà parte anche la premier Giorgia Meloni.

L'agenda della visita italiana

Il programma come accennato è molto nutrito:

• 8 Aprile: In mattinata i reali incontreranno il Presidente Mattarella al Quirinale e visiteranno l'Altare della Patria. Nel pomeriggio è prevista la visita al Colosseo e a seguire ci sarà un incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky.

• 9 Aprile: in mattinata Re Carlo III incontrerà Giorgia Meloni a Villa Pamphilj prima di un impegno al Mattatoio, mentre la Regina andrà in una scuola in merito a un'iniziativa del British Council. Nel primo pomeriggio l'intervento in Parlamento (riunito in seduta comune), mentre la sera ci sarà la cena di Stato al Quirinale.

• 10 Aprile: il Re e la Regina si sposteranno a Ravenna dove, nel primo pomeriggio, visiteranno la Tomba di Dante. A seguire: San Vitale e Galla Placidia (Re), Museo di Byron (Regina), evento in municipio e partecipazione al Festival dell'Emilia Romagna. In giornata è previsto il rientro in Inghilterra.

La cena di Stato

Attesissima la cena di Stato di mercoledì 9 aprile che avverrà poco dopo il discorso in parlamento del sovrano e tra gli ospiti vedrà anche molte importanti personalità della politica italiana. Un evento che come da protocollo necessità di un dress code molto particolare.

Tutti gli ospiti dovranno indossare eleganti abiti da sera smoking per gli uomini e vestiti da gala per le donne. La regina Camilla però non metterà la classica tiara, questo perché in paesi non monarchici il galateo indica come opportuno evitare corona ed altri gioielli che possano rimandare al regno.

20 anni di matrimonio

La cena di gala del 9 aprile concide anche con una data particolamente importante per i sovrani inglesi, proprio quel giorno infatti festeggeranno il 20esimo anniversario di matrimonio celabrato nel 2005 con rito civile alla Windsor Guildhall. I sovranni hanno già annunciato che festeggeranno l'evento ed è quindi probabile che durante la cena ci sarà un rimando, e qualche brindisi, per l'evento.

Il cibo

Anche se ancora non è stato annunciato il menù ufficiale per la cena di gala, si sa per certo che il cibo che i sovranni gusteranno nel nostro Paese sarà all'insegna del made in Italy con prodotti locali e bio (molto

appezzati soprattutto dal Re) e vini regionali. Una curiosità sembra che nel menù della cena di Stato siano statii ravioli tricolore, piatto che viene spesso servitò durante gli incontri ufficiali.