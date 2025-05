Follia social: l'Ice Bucket Challenge pure sui cani

L'ultima tendenza che arriva dal web vede protagonisti gli animali domestici, principalmente i cani, usati come oggetti per ottenere like e visibilità sui social network. Complice il trend Ice Bucket Challenge, tornato virale di recente per sostenere le associazioni che lottano per la salute mentale, su TikTok e Instagram spopolano i video dove i proprietari versano acqua ghiacciata sui loro cani. Una pratica tanto crudele quanto pericolosa per gli animali che rimangono confusi e spaventati, ma che, soprattutto, può avere pesanti conseguenze per la loro salute.

Cos'è il Dog Ice Bucket Challenge

Basta dare uno sguardo all'andamento dell'hashtag #DogIceBucketChallenge su TikTok e Instagram per capire la portata dell'ultimo fenomeno virale che non ha nulla a che fare con le campagne di sensibilizzazione e le raccolte fondi. Infatti i creator, nominando altri padroni di cani, si limitano soltanto a pubblicare contenuti ritenuti divertenti nel tentativo di accrescere la loro popolarità e ottenere un pugno di "like". Sulle due piattaforme social i video si stanno moltiplicando e l'hashtag ha superato due milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in pochi giorni, scatenando la rabbia degli animalisti e dei veterinari, che invitano i proprietari di animali a non seguire la crudele tendenza.

Perché i veterinari lo sconsigliano

Sul web sono molti i veterinari che, riprendendo alcuni video legati alla challenge, hanno invitato i proprietari dei cani a non seguire il trend. Attraverso le pagine del NY Post Sean McCormack, veterinario capo di Tails.com, ha dichiarato: " Versare improvvisamente acqua fredda sui cani causerà loro uno shock e un disagio inutili soprattutto se ripetuto più volte. È importante ricordare che i cani potrebbero non capire cosa sta succedendo e la maggior parte troverà l'esperienza stressante" . Shock termico, rischi respiratori, stress psicologico ed effetti comportamentali - soprattutto in alcune razze e nei cani a pelo corto o di piccola taglia - sono solo alcuni dei problemi che una pratica simile può causare ai nostri amici a quattro zampe. Dunque, perché rischiare?

La presa di posizione di Peta

Se lo chiedono anche le organizzazioni a sostegno dei diritti degli animali come Peta, l'ente no profit mondiale, che attraverso il suo vicepresidente, Jason Baker, è intervenuta per mettere fine a questo trend crudele e sconsiderato. "Inzuppare d’acqua i cani ignari è un terribile tradimento della loro fiducia che senza dubbio li lascia confusi e terrorizzati. È davvero crudele. Peta incoraggia i proprietari degli animali a usare il buon senso, pensare a queste acrobazie insensate sui social media dal punto di vista dell’animale e a mettere sempre al primo posto il benessere del loro animale da compagnia" , ha detto a News.com.

Seguire questo trend potrebbe anche portare a pesantigiudiziarie vista la recente condanna di una mamma in Svezia che, per puro divertimento, ha seguito un trend virale su TikTok, umilando la figlia per un pugno di like, e è stata condannata per maltrattamenti