Lotteria Italia, il paesino dove si vince (quasi) sempre

La fortuna bacia ancora Ferno. Il paese del varesotto è un comune piccolo, conta meno di 7mila abitanti, ma sul suo territorio il via vai è importante dato che in esso è situata una parte dell’aeroporto della Malpensa, precisamente il Terminal 1.

Dunque per tentare la sorte e comprare un biglietto della lotteria ci si può rivolgere o ad un punto vendita in paese oppure si può passare da uno di quelli che si trovano nello scalo internazionale. Anche quest’anno uno o più fortunati devono aver fatto proprio così. Uno dei biglietti forieri di premi della Lotteria Italia è stato venduto infatti a Ferno. Si tratta di un premio di terza categoria dell’importo di 20mila euro.

Una scia di vittorie di Ferno

E non è un caso isolato. Il paese infatti è un posto amatissimo, almeno dalla dea bendata, sempre molto generosa con chi decide di acquistare proprio qui un biglietto.

Al termine della Lotteria Italia 2021 il nome del paesino del varesotto era di nuovo nella lista dei vincitori. Anche in quel caso un premio di terza categoria di 20mila euro era legato proprio ad un biglietto staccato nel paese che ospita la Malpensa.

E alla Lotteria Italia 2020 ? La fortuna si è di nuovo rivolta al proprietario o ai proprietari di un biglietto acquistato a Ferno, con un premio di terza categoria da 25mila euro.

Negli ultimi anni l’unica estrazione davvero sfortunata è stata quella dell’Epifania 2023 quando la città non si aggiudicò alcunchè.

La tripletta del 2020

Ma l’anno d’oro è stato il 2020. In occasione della Lotteria Italia 2019 Ferno ha fatto il “triplete”, per usare un’espressione calcistica divenuta ormai celebre. In quel caso i biglietti vincenti furono addirittura tre. I premi di terza categoria ammontavano a 20mila euro l’uno.

I biglietti, che probabilmente erano stati staccati dallo stesso blocchetto, erano peraltro contrassegnati da numeri vicinissimi tra loro: P474343, P474346, P474348.

Non solo. Un quarto biglietto vincente è risultato essere stato comprato nella vicina Somma Lombardo, che ospita a sua volta un’altra porzione dell’aeroporto della Malpensa, il Terminal 2.

Per il calcolo delle probabilità si trattava di una circostanza davvero eccezionale. Il Codacons volle andare a fondo della questione per capire se si trattasse solo di una coincidenza e il caso arrivò anche in Parlamento con le interrogazioni della Lega.

Risultato: fatte le verifiche, non venne riscontrata alcuna irregolarità.

Insomma, visti i risultati almeno un proposito per il 2024 bisogna farlo: ricordarsi di andare a Ferno a compare un biglietto della lotteria.

