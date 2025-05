Come sarà il futuro del mercato globale? Il dibattito all'evento del Giornale

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa cambierà in futuro con Donald Trump presidente degli Stati Uniti d'America? Il mercato globale è sicuramente movimento, veloce e continuo, reale o virtuale, organizzato o irrazionale, quotidiano e improvviso. Ma è mobilità di umani e di merci, di masse e di idee. La vocazione, e la necessità, a spostarsi appartiene alla storia dell'umanità. Un fatto però è certo: adesso tutto è accelerato e contemporaneo. I numeri fanno la differenza, con un consumo di energia che lascia sul terreno una quantità fuori limite di scorie ed elementi più o meno dannosi. La transizione ecologica è - di conseguenza - a un punto di svolta. Ma l'approccio alla tutela dell'ambiente e al ripensamento sui tempi e sui costi delle politiche sullo sviluppo sostenibile sarà meno ideologico? Hoara Borselli ne parla durante l'evento organizzao dal Giornale a Palazzo Mezzanotte di Milano con Andrea Porchera, Responsabile comunicazione Renexia, Filippo Rodriguez, Head of Macro Area Nord Enel, e Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia.

Secondo Porchera le aziende oggi " non possono permettersi un approccio ideologico, bensì pragmatico ", perché tutto questo " non farebbe l'interesse del sistema e si subirebbe i danni ". Ecco perché è necessario sicuramente porre in atto una " progressiva transizione verso fonti più pulite ". Il mix tra fonti rinnovabili e quelle tradizionali è inevitabile: " Bisogna pensare alla capacità di autodeterminarsi ", facendo quindi conto delle novità importanti. Anche perché si dovrà pensare alla de-carbonizzazione dell'economia e dunque questo equilibrio risulta fondamentale in assenza di gas e petrolio nel nostro Paese. Renexia ha annunciato un " investimento che supera i 10 miliardi di euro che riguarda un comparto fondamentale ": l'obiettivo è costruire al più presto un impianto eolico galleggiante che " coprirà il 3% del fabbisogno complessivo ". La sua azienda è la prima " che ha portato l'eolico offshore negli Stati Uniti, la costruzione comincerà a breve ", dichiara. Negli Usa il sistema vede un contatto " solo con l'Ente federale e fa sì che il percorso sia più chiaro ". In sintesi: " Noi portiamo alle autorità dati scientifici per avvalorare la bontà dei nostri progetti e abbiamo risposto a tutte le loro perplessità ".

Anche Rodriguez si pone sulla stessa linea pragmatica fornita da Renexia. " Non ci si può innamorare di un'idea o di un progetto qualunque, ma bisogna affrontarlo pensando ai vantaggi per l'ambiente, per la società e per l'economia. Questi sono i tre capisaldi ", afferma l'Head of Macro Area Nord Enel. L'obiettivo è chiaro: " Rispettare le vocazioni del territorio, il cui rapporto è fondamentale e con il quale bisogna instaurare un buon rapporto ". Questo tipo di collaborazione non può fare altro che portare dei vantaggi enormi. Ed è proprio in questa ottica che Enel ha già posto degli " investimenti di 44 miliardi di eurp: 22 sono stati destinati all'Italia e ben 16 alla rete, che è sicuramente un elemento fondamentale ". Alcuni progetti " spesso vengono valutati un po' più di pancia, ma non bisogna dimenticare che bisogna lavorare anche sulla comprensione di chi subisce le infrastrutture ". Se tutti i fattori messi in uno dietro l'altro (la persona, la spesa, l'ambiente) " allora diventa giusto anche non concretizzare i progetti ".

Trippella, dal suo punto di vista, aggiunge: " Serve buon senso: noi di Philip Morris siamo allenati agli attacchi, rispetto probabilmente ad altre realtà e quindi dobbiamo dimostrare dieci volte di più di essere credibili ". L'azienda che lui rappresenta, fin dal 2008, ha avuto la visione di un mondo senza fumo e stiamo andando velocemente in questa direzione scientifica e ambientale: " Abbiamo, di fatto, soppresso il nostro prodotto fondamentale, ovvero le sigarette ". I 15 miliardi di euro investiti sono serviti per portare buona tecnologia pulita: " 40 milioni di persone sono passate al tabacco riscaldato e adesso sono arrivati dei prodotti di nuova generazione ". Philip Morris Italia si può vantare di non avere " mai delocalizzato ". Lo scopo è quello di essere credibili: " Se mantieni le promesse che fai, non puoi fare altro che provocare un effetto benefico moltiplicatore ", aggiunge Trippella. Inutile dire che anche il rapporto con le istituzioni diventa importante.

I dispositivi elettronici usati vengono molto spesso riciclati

e a questo va aggiunto il progetto (legato alla sostenibilità ambientale) di apicoltura urbana, con oltre un milione di api che contribuiscono all'impollinamento di milioni di fiori

- sottolinea Head of Leaf EU Philip Morris Italia -".