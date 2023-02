Fiat, le due auto elettriche in arrivo nel 2023

Il 2023 potrebbe essere un anno di svolta per il marchio Fiat, uno dei core brand all'interno della galassia Stellantis. L'amministratore delegato del Gruppo, Carlos Tavares, ha parlato dell'importanza di questo marchio che nel corso dei prossimi dodici mesi potrà festeggiare l'esordio di due inediti modelli. Tutti rigorosamente a batteria e a zero emissioni. Di che cosa si tratta?

Fiat elettrica di segmento B

Aumentare la gamma di elettriche è una scelta comprensibile, visto andamento del mercato e, soprattutto, la direzione dettata dall'industria dell'automotive in generale. Dunque, al fianco della premiata e osannata Fiat 500e, arriverà un altro modello. Le indiscrezioni non sono ancora molto precise, ma potrebbe trattarsi anche della Fiat Centoventi il cui concept ha debuttato ormai quattro anni fa. La sua piattaforma eCMP dovrebbe discendere direttamente da quella già conosciuta in tempi recenti sulla Jeep Avenger. Quindi si tratterà di un SUV di segmento B, ideale per la città. Verrà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Se il più quotato Centoventi non dovesse essere confermato, altre voci di corridoio insistono per Nuova Panda, per cercare di sfruttuare un nome così popolare da rappresentare il marchio stesso, un po' come accade proprio con 500.

Una nuova Topolino

La seconda elettrica che spunta all'orizzonte, potrebbe essere il rebranding della Citroën Ami. In poche parole, si tratta di un piccolo quadriciclo semplice e con pochi fronzoli, ideale per chi si sposta specialmente in ambito urbano. Il nome più gettonato fino a questo momento è quello di Fiat Topolino, che si riallaccia al passato della casa torinese, anche se l'originale "Topolino" in realtà non si chiamava in quel modo, ma Fiat 500A. Fu soprannominata "Topolino" dal verbo popolare, che si diffuse così tanto da sopravanzare il nome ufficiale dato dal Lingotto. Chissà se Stellantis deciderà per questa opzione e, nel caso, come la penserà Walt Disney? Ai posteri l'ardua sentenza.