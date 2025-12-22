"Enel People Award" premiato da Smau: così l'azienda energetica valorizza i propri talenti

Un riconoscimento alla cultura dell’innovazione e del talento, chiavi fondamentali per garantire la crescita, la sostenibilità e l’impatto positivo sul sistema Paese. A “Enel People Award”, programma di Enel che riconosce e premia i talenti e la cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda, è stato assegnato il Premio Innovazione SMAU, un esempio concreto di come la capacità di sperimentare, collaborare e investire nel cambiamento possa generare valore duraturo.

Per SMAU (acronimo originale di Salone Macchine e Attrezzature Ufficio, oggi evoluto per diventare il principale hub di riferimento per la tecnologia, la digitalizzazione e l'innovazione aziendale) si tratta della diciannovesima edizione del contest, che quest’anno si è svolto a Milano presso l’Allianz MiCo. Un evento dedicato all'innovazione aziendale, con workshop, percorsi guidati, tavoli di lavoro e, appunto, il riconoscimento del "Premio Innovazione SMAU", che rappresenta un punto di riferimento per il racconto dell’Italia che evolve: un ecosistema fatto di grandi aziende, PMI, startup e pubbliche amministrazioni che collaborano per costruire nuovi modelli di sviluppo.

Ogni anno, il riconoscimento valorizza una selezione di progetti capaci di coniugare tecnologia e visione strategica, traducendo la trasformazione digitale in risultati misurabili, sostenibili e replicabili.

Protagonisti di questo appuntamento sono realtà che, nei rispettivi settori, hanno saputo introdurre innovazioni capaci di incidere concretamente su processi, prodotti e servizi.

Individuare i talenti interni per Enel significa valorizzarne le competenze e sostenere la loro autoimprenditorialità per generare un impatto reale sul business, com'è stato fatto finora con iniziative come PowerG e Grid People Awards recentemente confluite proprio nel programma aziendale premiato a Milano.

Enel, infatti, ha avviato un percorso strutturato di raccolta di idee innovative e buone pratiche con l’obiettivo di generare impatto sul business e valorizzare le migliori proposte delle proprie persone, inizialmente nelle aree Rinnovabili e Reti. Nel 2025 il programma è stato esteso a tutte le linee di business del Gruppo con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione e promuovere meritocrazia e talento, integrando anche lo stream “Heroes”, che ha l’obiettivo di individuare colleghi che nelle loro attività quotidiane si sono distinte con comportamenti straordinari che costituiscono un esempio per tutti e che incarnano i valori del Gruppo.

Il modello di open innovation adottato dall’azienda elettrica mira a intercettare talenti, competenze e soluzioni presenti nell’ecosistema dell’innovazione, guardando anche alle risorse interne, con l’obiettivo di produrre un impatto concreto sul business.

Valorizzare le competenze interne è un punto centrale: le persone di Enel, che operano quotidianamente sugli impianti e conoscono in profondità gli asset e i mercati, possono essere i primi motori dell’innovazione. Per questo il Gruppo ha avviato negli anni iniziative per stimolare e incentivare la partecipazione, la proattività, la vocazione all’innovazione e lo spirito imprenditoriale dei propri talenti, inizialmente nelle aree delle Rinnovabili e delle Reti. I colleghi possono proporre idee innovative in grado di avere un impatto sul business o best practice nate sul campo e così messe a fattor comune con tutta l’azienda. Un mentor li supporta nel percorso, aiutandoli a sviluppare, strutturare e validare la proposta. L’obiettivo finale è scalare le soluzioni più promettenti a livello di Gruppo.

A ottobre 2025, appunto, Enel ha lanciato l’Enel People Award, un programma che raccoglie e valorizza l’esperienza maturata negli anni, estendendo la logica di coinvolgimento e innovazione a tutte le linee di business del Gruppo. Le proposte innovative sono valutate secondo dei criteri ben definiti che vanno dall’ impatto sul business, alla replicabilità, al livello di innovazione e alla rapidità di implementazione.

Possono candidarsi singoli individui o team, con una particolare valorizzazione del lavoro di squadra. Le proposte selezionate seguono un percorso di mentoring e possono essere adottate direttamente oppure seguire un processo di incubazione e validazione con il team Innovazione, prima di essere scalate e integrate nel business, in caso di successo.

L’iniziativa Enel People Award introduce anche una nuova dimensione: il riconoscimento delle persone Enel che incarnano i valori e la visione del Gruppo e che, nelle loro attività quotidiane, si sono distinte per performance o azioni straordinarie. Veri e propri “eroi” (per citare lo spot del gruppo elettrico), capaci di contribuire alla sicurezza delle persone, degli asset e delle comunità, oltre che alla creazione di valore per il business.

L’Enel People Award è un programma globale, declinato paese per paese, che mette le persone al centro, favorisce la diffusione di una cultura della partecipazione e dell’innovazione in tutta l’organizzazione e consente ai talenti di emergere. Solo nel 2024, l’iniziativa - ancora aperta solo alle aree Rinnovabili e Reti - ha coinvolto oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo, raccogliendo circa 2.300 proposte tra idee innovative e buone pratiche. I principali benefici si articolano su due fronti: da un lato, l’impatto sul business, con il miglioramento di processi, strumenti e risultati in linea con le strategie aziendali; dall’altro, l’individuazione e la valorizzazione dei talenti interni, facendo emergere la creatività, la proattività e la vocazione all’innovazione dei dipendenti e favorendo la loro crescita e sviluppo professionale. In questo modo, il programma non solo genera soluzioni concrete per l’azienda, ma rafforza anche la cultura innovativa di Enel, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i dipendenti nella costruzione del futuro del Gruppo.

Il Premio Innovazione SMAU si conferma così una vetrina delle migliori pratiche italiane, osservatorio privilegiato sulle traiettorie che stanno plasmando il futuro delle imprese e dei territori. Ogni progetto dimostra che l’innovazione nasce dall’incontro di competenze diverse, tecnologia, management, ricerca, con l’obiettivo di generare valore sociale, economico e ambientale.

L’innovazione è una leva strategica per la crescita e la competitività, che contribuisce allo sviluppo del Paese: un’Italia che innova concretamente, con impatti misurabili e replicabili.

Il successo dell’azienda elettrica è

il risultato del contributo dei talenti di tutte le persone che ogni giorno portano idee, energia e passione per costruire insieme il proprio futuro in azienda e più in generale nel mondo del lavoro in Italia e nel mondo.