Ex Ilva, pronta la squadra: al via il nuovo management di Acciaierie d'Italia

Ascolta ora: "Ex Ilva, pronta la squadra: al via il nuovo management di Acciaierie d'Italia"

Al via la nuova squadra di Acciaierie d'Italia. Nella giornata di oggi il direttore generale Giuseppe Cavalli - in sintonia con i commissari straordinari Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli - ha nominato con effetto immediato il nuovo management. Della nuova prima linea, che riporta appunto al dg, sarà composta da Giuseppe Viola con il ruolo di CFO (unendo alle attuali aree di responsabilità quelle Amministrativa e Fiscale); Daniele Rossi nella veste di Direttore Acquisti e Supply Chain (da oltre 25 anni nel settore dei beni di consumo durevoli, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità come ad esempio in Procter & Gamble, Indesit e Ariston Group); Nicola Pozza assume la responsabilità di Funzione acquisti materie prime.

Come General Counsel è stata nominata Giulia Costagliola D'Abele, che ha già lavorato in Ilva ricoprendo il ruolo di direttrice Affari legali e Societari del Gruppo. Il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione è Claudio Picucci, che può vantare un'esperienza pluridecennale maturata in grandi aziende nazionali con il ruolo di responsabile risorse umane e organizzazione (tra cui Telecom Italia, Poste Italiane, Autostrade Milanesi). Andrea Paolo Colombo assume il posto da Direttore Servizi di Supporto, con responsabilità sulle Aree Compliance e Security e sulla neo costituita funzione Comunicazione. Inoltre rimane Datore di Lavoro della sede di Milano e al tempo stesso mantiene la responsabilità del servizio Organizzazione e Sviluppo Human Capital; in questo contesto non solo opera come Chief Reorganization Officer ma supporta la Direzione nella revisione organizzativa dell'azienda. La funzione Internal audit verrà collocata a riporto della struttura commissariale.

" Queste nomine rappresentano un passo importante nel percorso di riqualificazione e ripartenza di Acciaierie d'Italia ", è il commento del direttore generale Giuseppe Cavalli sul nuovo sentiero imboccato. La speranza è quella di centrare gli obiettivi strategici fissati potendo contare su figure professionali e altamente qualificate: " Attraverso un impegno condiviso per l'operatività, la sostenibilità ambientale e il benessere dei nostri dipendenti, confidiamo di poter consolidare il posizionamento di leadership di Acciaierie d'Italia nel settore siderurgico nazionale e internazionale ".

Il 20 febbraio Acciaierie di Italia, con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

In quella occasione, professionista con una lunga esperienza nel settore siderurgico, è stato nominato commissario straordinario: dovrà portare avanti il complicato compito di traghettare il principale polo siderurgico italiano abbinando competenza e conoscenza degli impianti.