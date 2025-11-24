Firenze conferma il suo ruolo di capitale degli eventi privati: si chiude WIM Event 2025 con un successo oltre le aspettative

Si è conclusa venerdì la settima edizione di WIM Event, Il più importante evento italiano che riunisce i professionisti della Private Event Industry. Tre giorni che hanno visto una partecipazione di oltre 400 partecipanti tra cui oltre 140 Buyers provenienti da 20 Paesi e che, nonostante un sold out annunciato oltre un mese prima dell’evento, ha visto oltre 200 aziende iscriversi in lista d’attesa sottolineando il crescente interesse che vi è in italia verso questa industria.

Il Teatro Niccolini e le altre 6 location fiorentine coinvolte hanno ospitato dibattiti, workshop, presentazioni e networking di alto livello, confermando la vocazione di Firenze come hub culturale e professionale per il settore degli eventi privati. L’edizione 2025 ha consolidato temi centrali come digitalizzazione, innovazione tecnologica, gestione dei flussi e professionalizzazione, con una partecipazione attiva di professionisti provenienti da ogni verticale che compone questo comparto, dall’ospitalità all’enogastronomia, dal design ai servizi di allestimento per un totale di circa 55 codici ateco differenti coinvolti.

L’edizione 2025 ha visto anche il collegamento istituzionale della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha espresso il proprio sostegno al comparto e ha riconosciuto il ruolo determinante di WIM nel dare identità, struttura e visione a un settore in forte crescita: “un comparto spesso invisibile e frammentato sta finalmente trovando definizione, riconoscimento e identità grazie al lavoro svolto da WIM negli ultimi anni”. Ha ricordato inoltre che la Private Event Industry rappresenta “un settore strategico per la nostra economia, capace di generare valore non solo economico, ma anche culturale e sociale”.

La Ministra ha evidenziato anche il ruolo dei luoghi che ospitano gli eventi privati: “ville, palazzi, borghi, dimore storiche e beni culturali pubblici e privati non sono semplici scenografie, ma parte viva del patrimonio culturale italiano, che attraverso gli eventi viene preservato, vissuto e valorizzato”.

La chiusura di WIM Event 2025 ha visto la presentazione dei primi risultati tangibili della piattaforma WIMForPRO, lanciata durante l’evento: un ecosistema digitale pensato per connettere la filiera, favorire la collaborazione tra imprese e supportare la crescita e l’internazionalizzazione. “La risposta del pubblico è stata entusiasta. Abbiamo registrato non solo numeri superiori alle previsioni, in due giorni sono oltre 500 gli utenti che si sono già iscritti, ma anche un coinvolgimento reale che testimonia quanto questa industria sia pronta a strutturarsi e crescere”, ha commentato Tommaso Corsini, CEO & Founder di WIM.

In vista del rafforzamento istituzionale del settore, è stato annunciato che la Private Event Industry entrerà ufficialmente all’interno degli strumenti di promozione turistica nazionale. Proprio in questo contesto, la Ministra Santanchè ha dichiarato: “Oggi sono lieta di annunciare che WIM diventerà partner ufficiale del portale Italia.it, la piattaforma di promozione internazionale del turismo italiano. Questa collaborazione strategica porterà alla creazione di contenuti dedicati alla Private Event Industry e alla valorizzazione di un comparto ancora poco raccontato al grande pubblico”.

Oltre alla partecipazione record, WIM Event 2025 ha confermato il ruolo strategico di Firenze nel panorama internazionale: una città dove tradizione, creatività e innovazione si incontrano, capace di attrarre professionisti da tutto il mondo e di generare valore concreto per il territorio.

L’appuntamento si chiude con entusiasmo e fiducia: la Private Event Industry italiana ha trovato la sua voce e la sua piattaforma, pronta a consolidare la crescita, rafforzare la professionalizzazione e continuare a innovare. Firenze non è solo la cornice: è il laboratorio dal quale nasce il futuro di un’intera industria.

A grande richiesta WIM ha già annunciato la realizzazione di un nuovo tour di eventi di networking in italia ed all’estero; infatti, nelle prossime settimane verranno

rivelate le 15 date del WimTour26 dove è già possibile pre-prenotare la propria presenza sul sito di WIM. Inoltre, si sono già aperte le pre-iscrizioni al WIMEvent26 che si terrà sempre a Firenze dal 18 al 20 di Novembre 2026.