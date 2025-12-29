Gruppo Fs e Certares: partnership per lo sviluppo dell’alta velocità internazionale

Rafforzare le operazioni internazionali del Gruppo FS per lo sviluppo dell'Alta Velocità, con un focus iniziale su Trenitalia France; supportare la distribuzione commerciale dei servizi e sostenere un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito: sono questi gli obiettivi principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo FS e Certares. L’accordo prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri.

Con sede a Parigi, Trenitalia France opera servizi ferroviari passeggeri ad Alta Velocità in Francia sulle tratte Parigi–Lione e Parigi–Marsiglia, oltre al collegamento Parigi–Milano. Ha trasportato più di 4,7 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni e registra livelli di soddisfazione tra i più alti del settore. L’azienda intende ampliare ulteriormente la propria rete con l’ingresso sulla rotta Parigi–Londra e il lancio di ulteriori servizi transfrontalieri.

Trenitalia France prevede di utilizzare il nuovo capitale investito per consolidare la propria posizione come secondo operatore in Francia. Le iniziative chiave della partnership con Certares comprendono: l’ampliamento della flotta ad almeno 19 treni; lo sviluppo di un nuovo impianto di manutenzione vicino Parigi, su un sito recentemente assegnato all’azienda; l’aumento delle frequenze sulle tratte esistenti (fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi–Lione); la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro; il proseguimento degli investimenti in tecnologia, brand e marketing e l’espansione dei servizi internazionali verso il Regno Unito, con l’ingresso entro il 2029 sulla rotta Parigi–Londra.

La partnership dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell’accelerare l’adozione dei viaggi in treno in tutta Europa, sia per i clienti business sia per i viaggiatori leisure. Trenitalia France prevede di collaborare con le società nel portafoglio di Certares per supportare i clienti business nel passaggio al treno ad alta velocità come alternativa più ecologica, affidabile ed economicamente vantaggiosa rispetto al trasporto aereo.

Il viaggio in treno offre connettività Wi-Fi, la comodità del collegamento tra centri città, un comfort maggiore e la possibilità di lavorare in modo efficiente durante il viaggio, migliorando così la produttività. Parallelamente, Trenitalia France e Certares intendono promuovere itinerari che includano il treno per i viaggiatori leisure, integrare strumenti di prenotazione e incoraggiare milioni di viaggiatori a scegliere il treno come modalità di trasporto preferita.

In Francia e nel Regno Unito, Certares ha una forte presenza nella distribuzione di viaggi attraverso investimenti in American Express Global Business Travel (incluse CWT, Ovation ed Egencia), Marietton Développement (incluse Havas Voyages e Selectour), Voyageurs du Monde (incluso Original Travel) e Internova Travel Group (incluso Barrhead Travel). Nell'ambito della partnership, Certares sta facilitando accordi commerciali incentrati sulla distribuzione di prodotti tra Trenitalia France e le sue società in portafoglio.

La partnership è in linea con il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che prevede una crescita internazionale accelerata attraverso la collaborazione con partner finanziari e industriali di primo piano. Questa iniziativa supporta l'espansione di FS International, la divisione di FS responsabile delle operazioni passeggeri al di fuori dell'Italia che attualmente conta su circa 3 miliardi di euro di fatturato e circa 12mila dipendenti.

Combinando l'eccellenza operativa di FS e Trenitalia France con la rete di distribuzione globale dei viaggi di Certares, la partnership

mira a posizionare la Francia, il corridoio Parigi-Londra e i futuri ambiti inclusi nella joint venture come vetrine per il futuro del trasporto europeo sostenibile, a beneficio dei clienti francesi, britannici ed europei.