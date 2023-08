Ecco il segreto per un'abbronzatura perfetta

Non tanto l'esposizione, i fattori di protezione o il tempo passato in spiaggia, il segreto di un'abbronzatura perfetta che lasci la pelle sana è l'acqua. A dirlo un vero esperto, il professor Alessandro Zanasi dell'Osservatorio Sanpellegrino, membro della International Stockholm Water Foundation che sottolinea il ruolo prioritario dell'acqua nel proteggere la pelle durante i periodi di maggiore esposizione solare, così da favorire un'abbronzatura perfetta e duratura.

Ormai tra articoli e consigli, tutti bene o male conosciamo sia i vantaggi e gli svantaggi dell'esposizione solare, ma pochi hanno legato questo fattore all'acqua, una vera rivoluzione. Prendere il sole aiuta la nostra pelle a diventare sempre più luminosa e supporta l'organismo nella produzione di vitamina D, favorendo lo sviluppo delle difese immunitarie, ma è importante ricordare che esporsi ai raggi solari per troppo tempo o nelle ore più calde, specialmente in questo periodo dell'anno in cui la loro azione è più intensa, può risultare molto pericoloso per la salute della pelle.

Cosa fare

Ci sono tutta una serie di comportamenti che uniti alle protezioni e al modo corretto di prendere il sole possono evitare danni, a volte davvero gravi alla nostra pelle come scottature e irritazioni. Uno di questi è sicuramente aumentare aumentare il consumo d'acqua: "Q uando la pelle è esposta alla luce solare, al suo interno si attiva la melanina, che ne pigmenta lo strato più esterno e forma una barriera naturale contro i raggi del sole per proteggerla. Ma per una difesa più efficace, l'azione della melanina non basta " spiega il professore.

Per favorire questo meccanismo è fondamentale, come dicevamo, utilizzare creme con fattori di protezione e aumentare il consumo d'acqua per favorire la formazione della barriera protettiva. " Assumere una maggiore quantità di liquidi durante i mesi estivi è fondamentale se si vuole prevenire la disidratazione dei tessuti. In questo modo, la pelle si rigenera con più facilità, stimolando il sistema di protezione dell'organismo contro i raggi solari ".

Il sole fa aumentare il bisogno di idratazione