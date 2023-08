Artrite reumatoide, i 7 sintomi da non sottovalutare

Ascolta ora: "Artrite reumatoide, i 7 sintomi da non sottovalutare"

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica di origine autoimmune che colpisce le articolazioni. Tra tutte la patologie osteoarticolari, essa è senza dubbio quella più severa in termini di danni strutturali alle articolazioni, di comorbidità associate e di complicanze extra articolari.

Bersaglio prediletto del disturbo è la membrana sinoviale, ovvero il foglietto di rivestimento interno della capsula articolare. Oltre a provocare la distruzione della cartilagine, la flogosi può estendersi ed interessare così anche i muscoli, le sierose, i vasi sanguigni, i reni, il cuore, i polmoni, l'apparato visivo ed emopoietico, il sistema nervoso centrale e periferico.

L'artrite reumatoide è più frequente nel sesso femminile (il rapporto donna/uomo è di 3:1) e compare soprattutto nella fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Quali sono i sette sintomi che devono destare preoccupazione e perché è importante parlarne subito con il proprio medico? Scopriamolo insieme.

Le cause dell'artrite reumatoide

Attualmente le cause dell'artrite reumatoide sono ancora sconosciute, tuttavia molti esperti sono convinti della eziologia multifattoriale. Ciò significa che esistono diverse condizioni, spesso concomitanti, che ne favoriscono la comparsa. Tra queste figurano:

L'appartenenza al genere femminile ;

; L' età ;

; La predisposizione familiare ;

; I rischi ambientali ;

; I fattori socio-economici ;

; Le problematiche ormonali ;

; Una specifica alimentazione ;

; La parodontite con proliferazione di Porphyromonas gingivalis;

con proliferazione di Porphyromonas gingivalis; Alcune infezioni virali (Human Herpes Virus 6, Epstein-Barr Virus);

(Human Herpes Virus 6, Epstein-Barr Virus); Lo stress.

I sette sintomi dell'artrite reumatoide da non sottovalutare

L'artrite reumatoide esordisce colpendo principalmente le piccole articolazioni (polsi, mani, caviglie, piedi) per poi estendersi a mandibola, gomiti, spalla e ginocchia. In uno stadio avanzato l'infiammazione può addirittura interessare gli occhi, la cute, l'apparato respiratorio e quello linfo-ghiandolare. I sette sintomi da non trascurare includono:

La rigidità articolare; Il dolore e il gonfiore delle articolazioni; La perdita della funzionalità delle articolazioni; Le deformità articolari; La stanchezza; La febbre; La perdita di peso.

L'algia, spontanea, continua e presente al riposo, tende a migliorare con il movimento. La rigidità articolare è più intensa al risveglio e può durare anche per l'intera giornata. Infine la perdita della funzionalità, inizialmente caratterizzata da sinovite, con il passare del tempo evolve in deformità articolari.

La cura dell'artrite reumatoide

Il trattamento di elezione dell'artrite reumatoide si basa sulla somministrazione dei DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs), ovvero medicinali che modificano l'andamento della malattia. Se questi non sortiscono l'effetto sperato o non sono tollerati, si passa ai farmaci biologici. La sintomatologia può essere controllata con i cortisonici e con gli antinfiammatori non steroidei.

Recentemente gli scienziati dell'Università di San Diego (California) hanno sviluppato un sistema polimerico biodegradabile per trattare l'artrite reumatoide. La ricerca si è basata sul crescente interesse circa la modulazione del sistema immunitario per la cura dei tumori e delle patologie autoimmuni da parte dell'acido retinoico all-trans (ATRA) che, prodotto naturalmente dal corpo, aiuta le cellule a svilupparsi. Ne abbiamo parlato in questo articolo.