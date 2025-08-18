La bevanda giapponese elisir di giovinezza che fa bene anche a pelle e capelli

Dal Sol Levante arriva anche in Occidente una bevanda dolce e cremosa ricca di sostanze nutrienti chiamata amasake.

Si annovera tra le bevande fermentate che sono un vero e proprio toccasana per la salute dell’intestino. Risulta essere benefica anche per la pelle e per i capelli. È sopranominata “liquid IV” ossia “flebo liquida” per il suo cocktail di vitamine e nutrienti che consentono di superare al meglio il post- sbronza.

Può anche essere utilizzato come dolcificante naturale in sostituzione allo zucchero. Proprio per il suo contenuto di zuccheri deve essere consumata con moderazione dai diabetici.

L’amasake è una bevanda fermentata priva di alcol che si ricava dal riso. È il prodotto di una cottura di circa 8- 10 ore di riso, acqua, e koji, Può essere gustato sia freddo che caldo soprattutto in inverno. Le sue origini risalgono al periodo Kofun (250-330 d.C.). In Giappone è tradizione offrire questa bevanda nei templi e nei santuari per ospitalità.

Molto utilizzata nelle celebrazioni del Capodanno. È una bevanda che dona energia e uno stato di benessere generale. Scopriamo quali sono i principali benefici per la salute dell’organismo e perché è da considerare una vera e propria beauty drink per la salute di pelle e capelli.

Alleata del microbiota intestinale

I suoi probiotici naturali aiutano a rinforzare la flora batterica intestinale regolarizzando in transito intestinale contrastando disbiosi e stitichezza.

Dona energia e benessere psico- fisico

Ricca di vitamine del complesso B aiuta a contrastare i periodi di stanchezza psico-fisica. In Giappone è consigliata soprattutto nei periodi di convalescenza. È una grande riserva di triptofano, un aminoacido essenziale che equilibra il ciclo sonno-veglia. Aiuta così a contrastare gli stati di insonnia e ansia. Consigliato alle donne in gravidanza come ricostituente.

Elisir di longevità

Contiene sostanze antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Aiutano a mantenere la pelle giovane, più a lungo prevenendo la formazione di rughe e macchie scure. Contiene infatti l’ ergotioneina, un aminoacido potente dall’azione antiossidante, molto sfruttato nella cosmesi odierna per la progettazione di sieri e creme anti -age, Questo aminoacido stimola infatti la produzione di collagene ed elastina.

Rinforza i capelli

Contiene biotina e acido ferulico antiossidante. Rinforza efficacemente la chioma nei periodi della caduta stagionale oltre a stimolarne la crescita.

Aiuta a dimagrire

Fornisce all’organismo una buona dose di carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali.

Dona un effetto saziante immediato che aiuta a controllare lo stimolo della fame. Consumarlo a metà mattinata o a metà pomeriggio come merenda permette di non cedere alla tentazione di cedere a snack zuccherati o troppo grassi.