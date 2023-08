Cervicale: come curarla con l'alimentazione

Il dolore cervicale, chiamato anche dolore al collo, è un dolore comune che può essere alleviato il più delle volte in pochi giorni ed è caratterizzato da dolore e rigidità della muscolatura cervicale. Questa dolenzia può essere localizzata o diffusa ad altre parti del corpo come spalle, braccia e mani. Il mal di testa spesso accompagna il sintomo. Il trattamento si basa su semplici rimedi casalinghi, come l'applicazione di calore, massaggi, esercizi, cambio di postura e cuscini e anche attraverso l'alimentazione.

Il dolore al collo è un problema comune che può avere molte cause. Tra le più comuni ci sono:

trauma (shock, colpo alla testa);

cattiva postura o cattiva posizione per dormire;

contrazione muscolare dovuta a stress e ansia ;

una distorsione cervicale ;

un torcicollo causato da un falso movimento ;

la presenza di una malattia sottostante (artrosi, artrite, ernia, ecc.);

normale usura delle articolazioni e dei muscoli con l'avanzare dell'età.

Per combattere questo tipo di dolore, ci sono diverse soluzioni naturali che hanno dimostrato la loro efficacia. Alcuni di esse sono state anche oggetto di studi scientifici per dimostrare l'impatto positivo di questi rimedi naturali sul dolore al collo. Alcuni rimedi sono stati studiati nella ricerca scientifica, in particolare per quanto riguarda la loro efficacia nei casi di artrosi cervicale.

Pertanto, le seguenti piante e integratori alimentari possono aiutare ad alleviare l'artrosi cervicale, in particolare grazie alla loro azione antidolorifica e antinfiammatoria naturale.

Curcuma

La curcumina è l'agente attivo della curcuma per ridurre il dolore e l'infiammazione articolare bloccando le citochine e gli enzimi infiammatori. Sembra addirittura che la curcumina abbia effetti protettivi sulla cartilagine. Se si vuole alleviare l'artrosi cervicale, è consigliabile consumare da 1.000 a 1.500 mg di curcumina al giorno, da suddividere in 3 dosi. Si può consumare la curcuma sotto forma di spezia, da introdurre nei piatti quotidiani. Un cucchiaino di curcuma contiene, in media, 200 mg di curcumina: bisogna quindi fornire da 5 a 7 cucchiaini di curcuma da distribuire durante la giornata. Può essere utile prendere in considerazione il consumo di pepe nero insieme alla curcuma per aumentarne l'assorbimento da parte del sistema digestivo. Se non piace il gusto, si può optare per un integratore alimentare a base di curcuma, in capsule, che permette di consumare una dose maggiore di curcumina.

Capsaicina

Questa sostanza è presente nei peperoni ed è quella che provoca la sensazione di bruciore quando viene aggiunto nei piatti. La capsaicina riduce temporaneamente la sostanza P, un trasmettitore di dolore. Se si vuole utilizzare questo rimedio naturale per l'artrosi cervicale, meglio scegliere una crema, un cerotto o un gel contenente capsaicina. Controllare che non ci siano altri ingredienti “chimici”. Strofinare la crema o posizionare il cerotto direttamente sul collo allevia la sensazione dolorosa. Se si hanno difficoltà a trovare una crema che contenga semplicemente capsaicina, si può aggiungere alla propria dieta un integratore alimentare in compresse.

Resveratrolo

È un polifenolo presente in natura in bacche, uva e arachidi. Studi sugli animali dimostrano che il resveratrolo può ridurre l'infiammazione e proteggere le articolazioni dai danni causati dall'osteoartrosi. Questi risultati sono stati riscontrati negli esseri umani, in aggiunta a trattamenti medici specifici. La dose raccomandata per ottenere effetti positivi sulla spondilosi cervicale sarebbe di 500 mg al giorno. Non è possibile ottenere questa quantità attraverso il cibo. Bisognerebbe consumare 10.000 mirtilli per ottenerlo e per questo è utile assumere un integratore alimentare in compresse.

Olio di pesce (omega-3 EPA-DHA)

L'olio di pesce contiene una quantità significativa di omega 3 che, dopo la conversione da parte dell'organismo, consente la sintesi di molecole con proprietà antinfiammatorie. Alcuni studi controllati che confrontano l'assunzione di ibuprofene (FANS) e un integratore di acidi grassi omega-3 mostrano un effetto equivalente nel ridurre il dolore da artrite. Gli integratori di olio di pesce, contenenti omega-3, sembrano essere un'alternativa più sicura ai FANS per il trattamento del dolore al collo. Ogni giorno si possono consumare 1.200 mg di omega-3 EPA da distribuire nell'arco della giornata.

Zenzero

Sollievo dal dolore e dal gonfiore è stato riportato in pazienti con artrite reumatoide, osteoartrite o disagio muscolare generale quando si utilizza la polvere di zenzero come integratore alimentare. Oltre ad alleviare il dolore da osteoartrite, lo zenzero sembra essere efficace quanto i farmaci antinfiammatori non steroidei (acido mefenamico e ibuprofene) nell'alleviare il dolore nelle donne con dismenorrea. Per alleviare l'artrosi cervicale, si può iniziare consumando tra i 2 ei 4 grammi di estratto di zenzero al giorno. Tuttavia, il dosaggio preciso non è chiaramente stabilito in letteratura. È anche possibile utilizzare cerotti o impacchi contenenti zenzero direttamente sul collo per alleviare il dolore causato dall'artrosi cervicale.

Boswellia serrata

L'estratto di Boswellia serrata è una resina gommosa estratta dall'albero dell'incenso che viene utilizzata per il trattamento di una varietà di condizioni infiammatorie come l'artrite o l'osteoartrite. Questi effetti antinfiammatori sono stati studiati per i loro benefici nell'osteoartrosi. Sembra che gli integratori orali di Boswellia possano ridurre il dolore e l'immobilità associati all'osteoartrosi in modo abbastanza significativo, con effetti che iniziano entro la prima settimana di trattamento.

Picnogenolo

Il picnogenolo è un estratto della corteccia di pino marittimo. Contiene un concentrato di polifenoli vegetali, da qui la sua efficacia su infiammazioni e artrosi. Il suo consumo come integratore alimentare (50 mg due o tre volte al giorno, per 3 mesi), ha mostrato effetti significativi per il sollievo dal dolore associato all'osteoartrosi.