Ecco come si può guarire con un abbraccio: la teoria della Hug Therapy spiegata dall'esperto

Un abbraccio può avere diversi significati: può rappresentare un’effusione romantica o una generica forma di affetto verso una persona, ad esempio un modo per manifestare gioia o felicità nell’incontrare o salutare qualcuno.

Che cos' è l'abbraccio

Nelle relazioni sentimentali, l’abbraccio è il linguaggio dell’amore più profondo, dell’affetto, del rispetto e della passione. Oltre a esprimere un senso di protezione e di accudimento che ci riporta all’infanzia e al primo contatto con la madre, l’abbraccio può trasmettere vicinanza affettiva, condivisione di emozioni, accoglienza, fiducia nel creare legami ed empatia.

Perchè cerchiamo l'abbraccio?

Ci stringiamo a chi abbracciamo, ci si avvolge e si diventa quasi una persona sola, con le braccia che stringono la persona a sé: sembra un semplice gesto, ma racchiude un simbolismo evolutivo che appartiene a tutte le culture, espressione di molteplici emozioni e sensazioni.

Quanto abbracciare per stare bene

Da un minimo di quattro al giorno per dare tranquillità fino a 12 per ridurre le ansie: un abbraccio della durata di almeno 20 secondi aiuta l’organismo sotto tanti aspetti. In primis facilita la produzione di ossitocine (chiamate anche “ormoni dell’amore” sono molecole prodotte nel cervello migliorano l’umore, inducono una sensazione di benessere, promuovono le interazioni sociali, riducono ansia, stress e dolori).

Quali sono i benefici dell'abbraccio

Marco Montagnani, maestro di filosofia taoista, analizza i motivi e i benefici che l’abbraccio apporta.

“L’abbraccio rappresenta una vera e propria forma di terapia per il corpo e per la mente. È volgarmente definito come l’atto di circondare qualcosa con le braccia, in realtà è un gesto di comunicazione universale che tutti utilizzano inconsciamente per avere effetti positivi sulla persona”.

“La teoria dell’abbraccio - chiamata Hug Therapy, basata sulla filosofia del Taoismo, rappresenta un modo naturale e profondo per connettersi con l'energia vitale che permea il mondo”. Così spiega questo gesto apparentemente semplice Marco Montagnani. “Abbracciare non è solo un gesto di affetto o conforto, ma un potente strumento di guarigione che può influenzare positivamente il corpo, la mente e lo spirito”, dice il Maestro.

Il significato dell’abbraccio nel Taoismo

Nel Taoismo, l’abbraccio simboleggia l’unità degli opposti – il Yin e lo Yang – che si fondono per creare equilibrio e armonia. Questo concetto di dualità è presente in tutte le cose, dalla natura agli esseri umani. L’abbraccio consente di riconoscere e accogliere queste forze opposte, promuovendo un flusso energetico che armonizza l'individuo con l'universo.

Che cosa è la Hug Therapy

Montagnani insegna che la Hug Therapy si basa sul principio della connessione energetica. “Ogni abbraccio consapevole crea un circolo di energia tra due persone, che permette di rilasciare tensioni emotive, ridurre lo stress e favorire una profonda sensazione di benessere”, ancora Montagnani. La fase dell’abbraccio è in assoluto la situazione che avvicina maggiormente due cuori. Durante un abbraccio, infatti, i cuori delle due persone distano soltanto due dita l’uno dall’altro in quanto è solo lo spessore dello sterno a separarli.

A cosa serve la Hug Therapy

La Hug Therapy, o terapia dell’abbraccio appunto, offre numerosi benefici psicofisici:

Riduzione dello stress e dell'ansia : l’abbraccio attiva la produzione di ossitocina, l'ormone della felicità, che aiuta a ridurre il livello di cortisolo nel corpo, alleviando così lo stress.

: l’abbraccio attiva la produzione di ossitocina, l'ormone della felicità, che aiuta a ridurre il livello di cortisolo nel corpo, alleviando così lo stress. Oltre a questo, l’abbraccio rappresenta un valido rinforzo del sistema immunitario: attraverso la connessione energetica, la Hug Therapy sostiene l’equilibrio energetico del corpo, favorendo un sistema immunitario più forte.

attraverso la connessione energetica, la Hug Therapy sostiene l’equilibrio energetico del corpo, favorendo un sistema immunitario più forte. Il miglioramento della salute emotiva : l’abbraccio consapevole aiuta a guarire ferite emotive, a creare legami di fiducia e a migliorare la propria autostima.

: l’abbraccio consapevole aiuta a guarire ferite emotive, a creare legami di fiducia e a migliorare la propria autostima. Genera un profondo senso di pace e benessere: con il flusso equilibrato di energia, la mente si calma e si raggiunge uno stato di rilassamento profondo e rigenerante.

Come mettere in pratica la Hug Therapy

Durante le sessioni di Hug Therapy guidate dal Maestro Montagnani, si imparano tecniche per vivere l’abbraccio in modo consapevole e meditativo.

Le pratiche includono la respirazione consapevole : durante l’abbraccio, si insegna a sincronizzare il respiro con quello dell’altra persona, favorendo un senso di connessione e unità.

: durante l’abbraccio, si insegna a sincronizzare il respiro con quello dell’altra persona, favorendo un e unità. La visualizzazione energetica : durante il contatto fisico, i partecipanti sono guidati a immaginare il flusso dell’energia che circola tra di loro, nutrendo il corpo e lo spirito .

: durante il contatto fisico, i partecipanti sono guidati a immaginare il flusso dell’energia che circola tra di loro, . Infine, la consapevolezza corporea dal momento che l’abbraccio diventa un momento per ascoltare il proprio corpo, rilassare le tensioni muscolari e permettere all’energia vitale, il Qi, di fluire liberamente.

Taoismo e Hug Therapy

La Hug Therapy del Maestro Marco Montagnani, integrata con i principi del Taoismo, rappresenta una straordinaria opportunità per chi desidera esplorare una forma di guarigione olistica e di connessione umana autentica.

Marco Montagnani è un maestro di filosofia taoista, esperto in medicina tradizionale cinese e dietetica cinese. Si descrive come un semplice viandante in perenne cammino sul sentiero della vita.

Autore de Il Cibo della Saggezza, (Mondadori, 2020) e de La Medicina Energetica (CEA, 2005), tiene corsi e seminari dibasati sulla filosofia orientale, presso il Tempio delle Sei Armonie all’interno dell’Agriturismo Nuova Era, nel cuore delle Foreste Casentinesi (in provincia di Arezzo). L’intento di Marco è quello di rendere le persone più consapevoli e