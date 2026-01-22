Bere acqua calda al mattino attiva il metabolismo fino al 40%: lo studio che conferma i benefici

Bere acqua calda al mattino è un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo.

Quanti bicchieri ti acqua calda bere al mattino

Berla al mattino a temperatura tiepida e soprattutto a stomaco vuoto è un’abitudine semplice in grado di apportare tanti benefici di salute al risveglio per cominciare al meglio la giornata e sentirsi più energici, leggeri e vitali. Si consiglia di bere un quantitativo di due bicchieri. Da preferire è quella minerale a basso residuo fisso. Se si opta per quella del rubinetto l’ideale è munirsi di depuratore per renderla più leggera.

Lo studio e i benefici

Di questa abitudine salutare molti ne discutono sui social per il suo potere dimagrante confermato da una ricerca scientifica pubblicata sul National Library of Medecine.

Lo studio in questione sostiene che bere acqua calda al mattino è in grado di attivare il metabolismo fino al 40%. Ciò aiuterebbe a contrastare il sovrappeso e il rischio di obesità. È noto che l’acqua sia fondamentale per aiutare a disintossicare l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Aiuta inoltre le cellule ad assorbire al meglio tutti i nutrienti di cui facciamo scorta durante i pasti.

L’accortezza da seguire è di non esagerare con la temperatura. L’ideale è sorseggiarla tiepida e non bollente perché potrebbe provocare una sensazione di nausea e vomito proprio per il fatto che si è a digiuno. Può essere arricchita in diversi modi e renderla così più gustosa come con limone o miele che sono anche in grado di apportare vitamine.

Mettiamo in evidenza quali sono i 5 principali benefici di questa abitudine semplice e preziosa che può fare la differenza appena svegli.

1. Aiuta a digerire

Questa abitudine salutare è in grado di migliorare e regolarizzare il transito intestinale. Contrasta la stipsi e la stitichezza cronica.

2. Azione detox

Il suo effetto disintossicante permette all’organismo di liberarsi dalle tossine e le scorie in eccesso. È un valido supporto per preservare la salute di fegato e reni. Favorendo la diuresi si previene la formazione di calcoli. Ideale per prevenire l’accumulo di liquidi che provocano inestetismi come la cellulite

3. Riduce il gonfiore addominale

Elimina i gas e facilita la digestione contribuendo a ridurre la sensazione di gonfiore legata ad un accumulo di gas e al reflusso gastroesofageo.

4. Attiva la circolazione sanguigna

Consumare acqua calda al mattino consente all’organismo di fare il pieno di ossigeno, il grande nutrimento delle cellule dell’organismo. Riattiva efficacemente il microcircolo prevenendo infiammazioni rischiose. Svolge un’azione anti aging contrastando la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo.

5. Fa perdere peso

Dona un senso di sazietà immediato.. Di conseguenza con l’aumento della temperatura corporea si ha un maggior dispendio calorico che contribuisce a far perdere peso.