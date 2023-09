Depressione, i piccoli segnali di ripresa

Le diagnosi di depressione sono in costante aumento. Secondo recenti statistiche, infatti, questa patologia psichiatrica caratterizzata dalla presenza di umore triste e vuoto, interessa il 10-15% della popolazione italiana. Tutti ne possono soffrire ma ad esserne maggiormente colpite sono le donne. Il termine depressione è alquanto generico se consideriamo che esistono diverse tipologie della stessa. Si ha dunque:

Il disturbo depressivo maggiore : è la forma più grave. Le manifestazioni sono invalidanti e interferiscono in maniera significativa con la quotidianità.

Il disturbo bipolare : si tratta di una serie di problematiche consistenti nell'alternanza anche marcata di stati depressivi e stati maniacali.

Il disturbo distimico : la sintomatologia è simile a quella del disturbo depressivo maggiore ma meno intensa.

Il disturbo depressivo post partum: esordisce tipicamente tra la sesta e la dodicesima settimana dopo la nascita.

Le cause e i sintomi della depressione

Finalmente dopo anni di studi si è giunti alla conclusione che l'insorgenza della depressione è favorita dalla presenza di tre fattori principali:

fattori genetici : i familiari di primo grado di soggetti depressi hanno un rischio di ammalarsi da due a quattro volte maggiore rispetto agli altri individui;

fattori biologici : spesso la patologia è la conseguenza di alterazioni ormonali, del sistema immunitario e dei neurotrasmettitori. Alcune ricerche hanno altresì puntato i riflettori sul deficit di serotonina;

fattori sociali e psicologici: le esperienze traumatiche infantili ed alcune situazioni in persone fragili possono spianare la strada al disturbo. Tra gli eventi impattanti rientrano i lutti, le separazioni, i conflitti familiari, le malattie di gente cara, i cambiamenti di lavoro, di città e di amicizie.

Di recente gli scienziati della Johns Hopkins Medicine hanno scoperto che una particolare cellula immunitaria intestinale influisce sul microbiota dell'intestino. Quest'ultimo, a sua volta, interagisce con le funzioni cerebrali legate a problematiche indotte dalla depressione. Dunque modificare tali cellule con farmaci o altre terapie potrebbe portare alla nascita di nuove metodologie per la cura del male di vivere.

L'intensità delle manifestazioni della depressione varia da individuo a individuo. Non tutti, inoltre, sperimentano la medesima sintomatologia. In linea generale è possibile classificare la stessa in quattro gruppi. Abbiamo quindi:

sintomi fisici : mal di testa, tachicardia, diarrea, sudorazione, vertigini, stanchezza, ipersudorazione, disturbi gastrointestinali, vampate di calore, dolori muscolari e articolari;

sintomi cognitivi : sensi di colpa, bassa autostima, problemi di concentrazione e di memoria;

sintomi affettivi : tristezza marcata, perdita di interesse per l'esistenza, calo del desiderio sessuale, isolamento, scarso rendimento lavorativo;

sintomi comportamentali: dimagrimento, peso eccessivo, disturbi del sonno, lentezza o, al contrario, estrema agitazione.

Piccoli segnali di ripresa

La depressione è una malattia subdola e assai insidiosa. Non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo alla terapia. Inoltre non esistono tempi canonici di guarigione. Solitamente, se la cura è seguita nel migliore dei modi (essa prevede una combinazione di farmaci e di psicoterapia) è possibile apprezzare un miglioramento dopo quattro mesi. Ci sono comunque evidenti segnali di ripresa: