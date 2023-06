Dolore al ginocchio: cause, rimedi ed esercizi utili

Il dolore al ginocchio è un sintomo molto comune. Nella maggior parte dei casi è dovuto a cause "fisiologiche" (si pensi ad esempio al processo di invecchiamento e alle sue conseguenze) o di non grave entità. Indipendentemente dal fattore responsabile, l'algia può condizionare anche in maniera pesante la vita di tutti i giorni. Il ginocchio, infatti, grazie alla sua particolare anatomia, svolge ruoli importanti: non solo sostiene il peso del corpo, ma consente altresì l'estensione e la flessione della gamba. Scopriamo ora insieme più da vicino questa problematica e i possibili rimedi.

Le cause del dolore al ginocchio

Sono davvero numerose le cause in grado di scatenare una sindrome dolorosa di questa articolazione:

Varie forme di artrite ;

; Infortuni ;

; Sindromi da sovraccarico funzionale.

L'artrite

Il termine artrite sta ad indicare l'infiammazione più o meno severa di un distretto corporeo. Uno degli stati flogistici che interessa maggiormente il ginocchio è senza dubbio la cosiddetta gonartrosi. Tipica della terza età, essa è caratterizzata dalla progressiva degenerazione delle cartilagini articolari.

Attenzione anche all'artrite reumatoide e alla pseudogotta. La prima è una patologia autoimmune cronica che aggredisce la membrana sinoviale. La seconda, invece, è dovuta all'accumulo di cristalli di calcio a livello articolare. L'artrite settica, infine, deriva da un'infezione quasi sempre batterica e, se trascurata, può rivelarsi molto pericolosa.

Gli infortuni

Tipici degli sportivi e non solo, gli infortuni non sono eventi rari. Tra questi figurano:

Lesioni del menisco ;

; Lacerazione di un legamento ;

; Borsite ;

; Fratture ;

; Lussazione della rotula ;

; Lacerazione del tendine rotuleo.

Le sindromi da sovraccarico funzionale

Le sindromi da sovraccarico funzionale sono irritazioni o infiammazioni provocate dalla ripetizione di un movimento che sollecita in maniera anomala il ginocchio. Si pensi, ad esempio, alla sindrome della bandeletta ileo-tibiale che provoca dolore soprattutto nei corridori e nei ciclisti. Non meno importanti sono due forme di tendiniti:

Tendinite rotulea : è frequente negli sportivi che praticano salti e balzi;

: è frequente negli sportivi che praticano salti e balzi; Tendinite del quadricipite femorale: in questo caso l'algia è connessa ai ripetuti piegamenti sulle gambe.

Rimedi per il dolore al ginocchio

La cura per il dolore al ginocchio varia a seconda della causa scatenante. Un valido aiuto è dato dal cosiddetto protocollo RICE, acronimo di: riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione. Il ghiaccio ha lo scopo di lenire l'infiammazione e solitamente si applica 3-4 volte al giorno per 15-20 minuti.

Quando l'algia è molto intensa si può ricorrere ai farmaci (antinfiammatori, paracetamolo) o alle iniezioni di corticosteroidi. La chirurgia è indicata se non vi è una risposta soddisfacente alla terapia conservativa. All'operazione segue sempre un periodo di fisioterapia che ha lo scopo di rinforzare e di allungare i muscoli dell'arto inferiore.

Esercizi per il dolore al ginocchio

Spesso il dolore al ginocchio trova giovamento dall'esecuzione di alcuni esercizi che consistono essenzialmente nell'allungamento dell'articolazione al fine di migliorare la flessibilità dei muscoli che la circondano. Prima di "mettersi al lavoro" è bene però chiedere consiglio al proprio specialista e far precedere gli esercizi da quindici minuti di riscaldamento.