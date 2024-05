Pulizia delle orecchie: quando evitare la soluzione fisiologica? Ecco i rimedi più sicuri

Cos'è la soluzione fisiologica?

La soluzione fisiologica è un liquido con la stessa composizione salina delle lacrime o del plasma sanguigno. Si parla anche di fluido fisiologico. Con 9 g/l di cloruro di sodio, soddisfa le esigenze di equilibrio osmotico ed è perfettamente tollerato dall'organismo.

Può essere applicato senza problemi sulle mucose, anche sui neonati. Ricco di cloruro di sodio, può anche essere ingerito o iniettato per via endovenosa per trattare la disidratazione. Il siero fisiologico è quindi un alleato essenziale della salute e ogni giorno lo usiamo volentieri per la cura degli occhi o del naso.

Perchè è troppo aggressiva per l'orecchio

Il siero fisiologico sterile aiuta a pulire le mucose senza danneggiarle e senza rischiare infezioni. La sua composizione a base di acqua purificata e cloruro di sodio rispetta perfettamente queste zone e le libera efficacemente dalle impurità; tutto con delicatezza. Gli effetti avversi e le reazioni allergiche al siero fisiologico sono eccezionali.

Per quanto riguarda l'orecchio, il siero fisiologico è troppo aggressivo. Se si osservano alcuni sintomi in seguito all'introduzione del siero fisiologico nell'orecchio, interromperne l'uso e consultare un medico. Le possibili complicazioni derivanti dall'introduzione di questa sostanza nell'orecchio sono:

Pelle desquamata;

Prurito;

Arrossamento ;

; Gonfiore del condotto uditivo;

Un'infezione del condotto uditivo che può portare a secrezione purulenta e dolore.

Quando è strettamente controindicata?

L'uso del siero fisiologico nell'orecchio dovrebbe essere severamente vietato in determinate situazioni, come nel caso di:

Diabete ;

; Timpano perforato;

Problemi della pelle (come eczema nel condotto uditivo);

Sistema immunitario indebolito;

Allergia nota a questo prodotto.

La soluzione salina non dovrebbe essere utilizzata soprattutto per pulire l'orecchio del bambino, la cui pelle è ancora più fragile di quella degli adulti.

Le soluzioni alternative al liquido fisiologico

Per pulire il condotto uditivo è sufficiente utilizzare un po' di acqua saponata durante la doccia. Per fare questo, utilizzare un sapone o uno shampoo delicato. Ecco i passaggi per un lavaggio delle orecchie efficace e senza dolori:

Insaponare delicatamente l'orecchio e il canale esterno Sciacquare con acqua pulita Inclinare la testa di lato e aggiungere un po' di acqua pulita Quando si ha la sensazione che l'orecchio sia pieno, attendere 1 o 2 minuti e inclinare la testa nella direzione opposta per drenare il liquido Asciugare con un asciugamano e ripetere il ​​procedimento sull'altro lato.

Una volta effettuata questa operazione si dovrebbe sentire l'orecchio vuoto, la pelle sana e l'udito potrebbe migliorare. Se necessario ripetere questa operazione per diversi giorni. Si può utilizzare questo metodo per garantire l'igiene delle orecchie anche del bambino.

Se questa procedura non dovesse funzionare, se si sente dolore o se si nota una fuoriuscita di pus, è meglio consultare un medico.

Qual è il prodotto migliore per pulire le orecchie?

La soluzione più semplice, sicura, ecologica e meno costosa per pulire le orecchie è quindi il lavaggio con acqua limpida e saponata. Il siero fisiologico non è quindi adatto, tanto meno quotidiano e per bambini o neonati.

Esiste un'altra alternativa alla moda: lo stuzzicadenti ecologico, un accessorio in bambù e tessuto direttamente dall'Asia. Viene utilizzato una o due volte alla settimana per pulire le orecchie per rimuovere il cerume in eccesso all'ingresso del condotto uditivo. Purtroppo questa soluzione non è priva di rischi poiché possono rimanere detriti nell'orecchio e un movimento sbagliato può causare lesioni al timpano. Per pulire l'orecchio meglio utilizzare un batuffolo di cotone o una semplice velina umida.

Come pulire le orecchie se si soffre di Otite

La soluzione salina non è un trattamento per l'infezione o l'infiammazione del condotto uditivo (otite). Inoltre, se si soffre di dolore all'orecchio (sia all'interno dell'orecchio che nel canale esterno) è meglio consultare un medico o chiedere consiglio al farmacista prima di tentare di iniettare un liquido nell'orecchio (anche semplice acqua).

Il trattamento di un'otite negli adulti si basa solitamente sull'assunzione di farmaci: in primo luogo analgesici per il dolore, come il paracetamolo. Vengono prescritte anche gocce auricolari (contenenti un anestetico locale e talvolta antibiotici/antimicotici) per alleviare il disagio e curare le infezioni. In condizioni più avanzate In questi casi bisogna prevedere trattamenti generali.

Cosa possono causare i cotton fioc?

Inoltre, i bastoncini di cotone sono severamente sconsigliati per pulire le orecchie. Infatti, il cotone inserito nel condotto uditivo spingerà il cerume e la pelle morta verso la parte posteriore dell'orecchio, rischiando di creare un'ostruzione. Quest'ultimo causerà perdita dell'udito e ronzii. Un altro rischio è quello di danneggiare il timpano (perforazione timpanica).

Non è vietato utilizzare dei cotton fioc per pulire l' orecchio: la loro forma si adatta perfettamente a questo scopo ma deve essere unae periodica.