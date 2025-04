Lavatrice sporca? Ecco quali sono i rischi per la salute

Ascolta ora 00:00 00:00

Al giorno d'oggi la lavatrice è un elettrodomestico indispensabile per mantenere il bucato fresco e igienizzato. Spesso andiamo alla ricerca dei detersivi più performanti e degli ammorbidenti dalle note olfattive avvolgenti e durature. Ma dimentichiamo o sottovalutiamo la pulizia dell'apparecchio stesso. Una lavatrice sporca, infatti, può arrecare danni alla salute. Scopriamo insieme perché e cosa fare per evitarli.

Cosa si nasconde nella lavatrice

Lo afferma la scienza e precisamente uno studio pubblicato su Journal of Applied Microbiology. La lavatrice, anche se sembra pulita, è un ambiente umido e, come tale, diventa presto un specie di habitat per la proliferazione di virus e batteri. Tra questi spiccano soprattutto i norovirus, l'escherichia coli e la salmonella.

Non sempre il lavaggio con i detergenti, a maggior ragione se effettuato con un ciclo rapido, è in grado di eliminare i patogeni che, sempre secondo la ricerca, si annidano soprattutto nella biancheria intima. A lungo termine è molto frequente che i microrganismi possano essere trasferiti sulla pelle e provocare, così, disturbi disparati.

Ricordiamo che i sintomi variano per intensità a seconda dello stato del sistema immunitario di ciascun individuo. In particolar modo i rischi di una lavatrice sporca non devono essere minimizzati se in casa sono presenti anziani, bambini e soggetti immunodepressi poiché le conseguenze potrebbero anche essere importanti.

La lavatrice sporca e i norovirus

Abbiamo, dunque, detto che i norovirus sono tra i patogeni che più frequentemente troviamo in una lavatrice sporca. Per la precisione si tratta di virus appartenenti alla famiglia Caliciviridae. La particolarità di questo microrganismo responsabile della gastroenterite acuta è che può contagiare anche molte volte nella vita poiché l'immunità non solo non è estesa verso tutti i ceppi, ma è altresì limitata a pochi mesi.

I norovirus, che possono sopravvivere in acqua anche per molto tempo, hanno un tempo di incubazione compreso tra 12 e 48 ore. Rammentiamo che anche piccole quantità sono sufficienti a provocare la seguente sintomatologia:

Diarrea

Crampi

Mal di stomaco

Nausea

Vomito

Febbre

Mal di testa

Dolori muscolari.

La lavatrice sporca e l'escherichia coli

Un altro patogeno presente nella lavatrice sporca è l'escherichia coli, un batterio appartenente alla famiglia degli enterobatteri (Enterobacteriaceae), così chiamati perché sono normalmente presenti nella flora intestinale. La maggior parte degli stessi, quindi, sono innocui. Tuttavia alcuni ceppi, in determinate situazioni, possono comportarsi da patogeni e dar vita a disturbi vari.

Il tempo di incubazione è compreso tra 12 e 60 ore, ma in alcuni casi può arrivare fino a 5 giorni. L'escherichia coli provoca:

Infezione gastroenterica : i sintomi generalmente sono lievi e si risolvono nel giro di 4-10 giorni. Tra questi figurano diarrea, dolori addominali, febbre e talvolta anche nausea e vomito

: i sintomi generalmente sono lievi e si risolvono nel giro di 4-10 giorni. Tra questi figurano diarrea, dolori addominali, febbre e talvolta anche nausea e vomito Infezione delle vie urinarie: si manifesta soprattutto nelle donne con bruciore e dolore alla minzione, frequente bisogno di urinare, algia pelvica, brividi, febbre, urine torbide e maleodoranti.

La lavatrice sporca e la salmonella

Quando si parla di salmonella si pensa subito al cibo contaminato. Tuttavia è bene sapere che questo enterobatterio Gram negativo lo si può trovare anche nella lavatrice sporca, certamente con minore probabilità rispetto ai norovirus e all'escherichia coli. Se per la maggior parte delle persone la presenza dello stesso nell'elettrodomestico è pressoché innocura, lo stesso non si può dire per i soggetti immunodepressi.

Il tempo di incubazione è compreso tra 12 e 72 ore.

Nella maggior parte dei casi provocache si manifesta con diarrea, vomito, nausea, dolori addominali, febbre, mal di testa e dolori articolari. I bambini, gli anziani e gli individui debilitati possono accusare disturbi extra-intestinali come

