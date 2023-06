Piedi, cosa fare per averli curati e sani

Estate e voglia di sandali! Con l'arrivo della bella stagione la salute dei piedi torna in primo piano. Tuttavia è bene ricordare che avere estremità curate e sane è fondamentale tutto l'anno e non solo per una semplice questione estetica. Spesso si dimentica dell'importanza delle stesse. I piedi, infatti, oltre a permettere la locomozione, garantiscono stabilità alla posizione eretta e assorbono buona parte del peso corporeo. Cosa possiamo fare per garantire il loro benessere? Scopriamolo insieme.

Piedi e calli, cosa sono e come prevenirli

Un disturbo molto più diffuso di quanto si creda sono i calli, ovvero ispessimenti della pelle che possono formarsi in un punto qualsiasi della pianta dei piedi. Nella maggior parte dei casi essi sono la conseguenza di ripetuti sfregamenti esercitati in corrispondenza della zona interessata. Sembra paradossale, ma la loro "funzione" è quella di proteggere le cellule vive dell'epidermide.

Fattori di rischio degli stessi sono l'uso di calzature strette, l'abitudine di camminare scalzi, l'utilizzo prolungato di tacchi e l'indossare scarpe senza calze. I calli causano fastidio e dolore. Inoltre, se di notevoli dimensioni, possono addirittura compromettere la postura e la camminata.

Per eliminarli bisogna rivolgersi al podologo o ad estetiste qualificate. Questi professionisti utilizzano prodotti contenenti sostanze cheratolitiche, quali urea, agenti esfolianti (acido salicilico) e alfa-idrossiacidi (acido glicolico). A casa i calli possono essere rimossi con un rasoio specifico o con la classica pietra pomice che leviga gli ispessimenti cutanei minori.

Piedi e duroni, un fastidioso disturbo

Erroneamente confusi con i calli, i duroni sono piccole masse di pelle ispessita e ruvida di colore giallastro, circondate da una porzione di cute infiammata. Essi compaiono a livello dei piedi, in particolare sulla zona plantare, nella parte posteriore del tallone, sulla sommità delle dita e negli spazi interdigitali. I duroni provocano una sensazione di dolore e di bruciore diffuso, sintomi questi che si accentuano la sera e dopo una lunga camminata.

Diverse le cause:

co presenza di alluce valgo , piede piatto e dito a martello ;

, e ; aumento di peso o eccessivo dimagrimento ;

o eccessivo ; uso di scarpe non allacciate ;

; utilizzo quotidiano dei tacchi.

I duroni si eliminano mediante abrasione manuale, alla quale possono essere associate pomate cheratolitiche a base di urea e di acido salicilico. La pietra pomice e le creme emollienti, se spalmate ogni giorno, sono utili per prevenirli.

Piedi e vesciche, come contrastarle

Le vesciche sono lesioni di forma tondeggiante con all'interno una raccolta di sangue, pus o siero. Si formano al di sotto dello strato superiore della pelle dei piedi oppure fra questa e il derma. Sono sedi predilette tutte quelle zone maggiormente sottoposte ad attrito, dunque area plantare, talloni e spazi interdigitali.

La causa della loro formazione è il continuo sfregamento che si esercita su una determinata porzione della cute. Lo sfregamento provoca la fuoriuscita dai capillari del siero che si accumula nella classica "bolla". Tra i fattori aggravanti compaiono l'uso di scarpe strette o nuove, l'esercizio fisico intenso e prolungato, l'ipersudorazione, le temperature elevate, l'utilizzo di calzini ruvidi e non traspiranti.

In caso di vesciche il primo accorgimento da adottare è quello di lavare l'area circostante in maniera delicata con acqua e sapone. Successivamente si può applicare un cerotto apposito. Mai rompere la lesione con ago e filo. Tale procedura, oltre che traumatica, apre le porte a infezioni batteriche. Sono invece utili i rimedi naturali a base di aloe vera, tè verde, calendula e olio di malaleuca.

Consigli per piedi sani

Per preservare la salute dei piedi basta seguire semplici ma fondamentali regole: