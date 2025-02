Postura scorretta: attenzione a questi sintomi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono degli atteggiamenti che adottiamo senza nemmeno rendercene conto e che, inevitabilmente, influenzano la nostra postura rendendola scorretta. Pensiamo, ad esempio, a quante volte davanti al pc irrigidiamo le spalle mentre lo sguardo è puntato in basso verso il monitor. O ancora a quando digitiamo sulla tastiera dello smartphone con la schiena ingobbita.

A fine giornata (e non solo) ci si sente oltremodo affaticati e si accusano dolori più o meno intensi. Possono questi dipendere da una postura non adeguata? La risposta, come vedremo in questo articolo, è affermativa. Perché assumere la giusta posizione è così importante per la salute in generale? E cosa possiamo fare per ritrovare il benessere? Scopriamolo insieme.

La postura

La postura è la posizione con cui un individuo mantiene il proprio corpo quando si trova in piedi. Quella corretta prevede un allineamento fisiologico di testa, collo, spalle, colonna vertebrale, spalle e si adatta in base alle necessità. Varia, cioè, a seconda di ciò che si vuole fare: stare fermi oppure muoversi nello spazio.

La postura è determinata da un lavoro sinergico di cervello, midollo spinale, nervi, muscoli, articolazioni, ossa. Ancora vista, udito, sistema vestibolare e persino della psiche. Come già detto esistono abitudini e attività che si riverberano negativamente sulla stessa. Si distinguono per la precisione tre tipologie di postura scorretta:

Testa in avanti : il capo, rispetto alla colonna vertebrale, è proteso in avanti. Tale atteggiamento provoca tensioni muscolari del collo e della parte alta della schiena

: il capo, rispetto alla colonna vertebrale, è proteso in avanti. Tale atteggiamento provoca tensioni muscolari del collo e della parte alta della schiena Schiena inarcata : i fianchi e il bacino sono inclinati in avanti, mentre il dorso tende ad arretrare. Questo atteggiamento può causare problemi non solo alla schiena, ma anche all'anca

: i fianchi e il bacino sono inclinati in avanti, mentre il dorso tende ad arretrare. Questo atteggiamento può causare problemi non solo alla schiena, ma anche all'anca Schiena piatta: la parte inferiore della colonna vertebrale, perdendo la sua curvatura naturale, si raddrizza. Questo atteggiamento può essere congenito o può svilupparsi come conseguenza di determinati disturbi spinali.

Le cause della postura scorretta

Una postura scorretta è determinata da molti fattori. Tra i più comuni ricordiamo:

Utilizzo giornaliero prolungato di pc e di smartphone

giornaliero di e di Scarsa attività fisica

Traumi pregressi anche lievi

pregressi anche lievi Uso di un materasso o di un cuscino non adatto

o di un non adatto Problemi ai piedi : alluce valgo, piede piatto

: alluce valgo, piede piatto Alterazioni infiammatorie o circolatorie del labirinto dell' orecchio

o del labirinto dell' Disturbi visivi , in particolar modo strabismo

, in particolar modo strabismo Attività sportive non adeguate alla propria preparazione atletica

alla propria preparazione atletica Malocclusione dentale

Sovrappeso e obesità

e Ansia e stress.

I sintomi della postura scorretta

La sintomatologia della postura scorretta varia a seconda della posizione assunta. Ad esempio, quando la testa è protesa in avanti il soggetto può accusare cervicalgia, mal di testa, disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare, dolore alle spalle.

La schiena inarcata in avanti è responsabile di lombalgia, dolore al collo, ridotta mobilità e predisposizione alla discopatia.

Attenzione, infine, alla schiena piatta che, oltre all'algia cronica, comporta affaticamento, difficoltà a mantenere a lungo la posizione eretta e perdita della mobilità.

Altri sintomi più generici sono: affanno, tachicardia, vertigini, fascite plantare, sciatica, dolore all'anca e al ginocchio.

Postura scorretta: cosa fare

Per correggere una postura scorretta è necessario innanzitutto cambiare lo stile di vita seguendo alcuni semplici consigli:

Assumere una giusta posizione al computer . La seduta deve essere ergonomica e la distanza dallo schermo adeguata

. La seduta deve essere ergonomica e la distanza dallo schermo adeguata Sollevare i carichi pesanti flettendo le gambe e non incurvando la schiena

flettendo le gambe e non incurvando la schiena Non dormire a pancia in giù, ma distesi su un fianco con le ginocchia piegate

a pancia in giù, ma distesi Praticare una regolare attività fisica

Mangiare in maniera sana

Usare scarpe comode e indossare i tacchi solo in occasioni eccezionali

e indossare i tacchi solo in occasioni eccezionali Imparare a gestire l'ansia e lo stress.

Quando le problematiche sono accentuate è necessaria la riabilitazione fisioterapica con esperti del settore.

