Regolarizzare l'intestino: 5 fermenti lattici e prebiotici in offerta

Una buona regolarità intestinale è agevolata dall'assunzione di alcuni prodotti specifici, come ad esempio i prebiotici e i fermenti lattici. I primi sono considerati organismi utili al mantenimento del benessere di tutto l'apparato digerente, per sostenere le funzioni dell'intestino. I fermenti lattici, invece, sono indispensabili per arricchire la flora batterica intestinale.

Come anticipato la loro presenza offre benessere all'intestino, agevolando la regolarità e il transito quotidiano. Per un acquisto mirato, Amazon offre una serie di proposte imperdibili, con la possibilità di approfittare anche di sconti interessanti.

Pro Bio Cultures Complex, i fermenti lattici in capsula

Integratore del tutto vegano, il Pro Bio Cultures Complex di Maxmedix contiene 60 miliardi di fermenti, tra i quali lactobacillus, streptococcu thermophilus, bifidobacterium ed enterococcus. Tutti racchiusi in comode capsule facilmente assimilabili, per un totale di 120 unità, in grado di assicurare benessere all'intestino per ben due mesi. Senza glutine e realizzate con ingredienti naturali, queste compresse sono un vero toccasana per la regolarità quotidiana.

Enterogermina Gonfiore Tripla Azione, contro il gas intestinale

Integratore alimentare senza glutine e lattosio, Enterogermina Gonfiore Tripla Azione è base di fermenti lattici, probiotici, estratti vegetali ed enzimi digestivi. Un toccasana per l'intestino, in grado di eliminare l'aria in eccesso, sgonfiando la pancia e regolando la motilità intestinale. Tutto merito dei probiotici BB-12 e LA-5, perfetti per l'equilibrio della flora batterica, ma anche degli enzimi digestivi e degli estratti di menta e coriandolo, utili per la regolarità quotidiana.



Symbiotic probio+prebio per le difese immunitarie

Quaranta miliardi di batteri probiotici e prebiotici, contenuti in capsule rivestite con clorofilla e senza glutine: Symbiotic probio+prebio di N2 è la soluzione ideale per rafforzare il sistema immunitario, migliorare la digestione, proteggere l'intestino e garantire il riequilibrio dell'organismo. Un toccasana di grande aiuto, in particolare quando si assumono antibiotici o sono presenti infezioni intestinali.



Biprotics Strains Complex 30 in supporto della flora intestinale

Biprotics Strains Complex 30 di Nutralie contiene una selezione di 30 ceppi che cooperano per il benessere della flora batterica intestinale. Le capsule gastroresistenti permettono il rilascio di 132 miliardi di organismi utili all'intestino, per un periodo di tempo prolungato, agevolando così un assorbimento ottimale. La presenza dello zinco contribuisce al metabolismo dei carboidrati, dei macronutrienti e degli acidi grassi. Un prodotto valido in supporto delle difese immunitarie e della salute dell'intestino.



Carbone attivo vegetale contro i gas intestinali

Il carbone vegetale attivo di Maxmedix deriva dalla combustione di materiale di origine vegetale, ad esempio il legno e il guscio delle noci di cocco. Il risultato finale è un integratore del tutto naturale in supporto dei momenti di grande stress, affaticati da ritmi di vita intensa o da un'alimentazione scorretta. Il carbone attivo arriva in soccorso di tutto l'apparato digerente, riducendo l'eccessiva flatulenza e assorbendo i gas intestinali di troppo. Un prodotto utilissimo disponibile in formato capsula, per ben 180 unità.



