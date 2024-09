Sindrome da rientro dalle vacanze: 7 abitudini sane per riprendere i ritmi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il rientro dalle vacanze è spesso vissuto come un momento difficile da affrontare. Ritornare alla routine di tutti i giorni e ai ritmi forsennati tra lavoro e famiglia può scatenare una reazione destabilizzante sia dal punto di vista fisiologico che psicologico. Molte sono le persone che dopo le ferie di ritrovano ad affrontare la “post vacation blues”, una condizione psicologica in cui ci si sente tristi e nostalgici dopo aver vissuto un periodo rilassante che ci ha permesso di staccare la spina dalla quotidianità.

Che cos' è il post vacations blues

È una condizione che si manifesta con sintomi ben precisi come svogliatezza, sbalzi d’umore, malinconia, irritabilità, scarsa motivazione. Ha una durata temporanea di circa pochi giorni dopo il ritorno da una vacanza ma può protrarsi per altro tempo a seconda del soggetto e di come normalmente vive il contesto e lo stile di vita quotidiano.

7 abitudini sane per riprendersi dal rientro post vacanze

Per ritornare al meglio da una vacanza l’ideale sarebbe sfruttare bene tutto il benessere e il relax che essa ci ha donato senza sprecare nulla. Scopriamo insieme quali sono le abitudini sane che possono permetterci di affrontare al meglio il rientro alla normalità dopo un periodo di meritate ferie:

1. Essere graduali nel rientro

Per percepire meno il disorientamento tipico del rientro dalle ferie dopo aver seguito ritmi e abitudini completamente diverse da quelle regolari, bisognerebbe rientrare a casa qualche giorno prima rispetto al rientro effettivo in ufficio. Il rientro ideale è da fissare circa due tre giorni prima quello lavorativo. In questo modo possiamo riabituarci un po’ alla volta senza far subire all’organismo un vero e proprio shock;

2. Dormire con regolarità

Il riposo è di estrema importanza anche al rientro dalle vacanze. Se durante le vacanze abbiamo seguito ritmi di sonno irregolari occorre ristabilire il ciclo sonno – veglia in modo efficace in modo da svegliarsi al mattino rigenerati ed energici. Al rientro è opportuno dormire almeno sette- otto ore al giorno. Fa molto cercare di andare a dormire allo stesso orario e svegliarsi di conseguenza ad una determinata ora;

3. Concedersi pause rigeneranti

Non dimenticarsi mai di donarsi momenti di pausa in cui dedicarsi a tutto quello che ci fa star bene. Spesso accade che durante le vacanze si riscoprono passioni o interessi che avevamo accantonato o dimenticato a causa delle frenetiche delle giornate lavorative. Cercare al rientro di dedicare un po’ di tempo di qualità ad esse contribuisce a farci stare bene e superare al meglio il post vacation blues perché aiutano ad incrementare la motivazione, l’autostima e il senso di autoefficacia;

4. Stare il più possibile all’aria aperta

Sfruttare le ore di luce di questo periodo dell’anno per stare a contatto con il sole che stimola la produzione di serotonina, il famigerato ormone del buonumore. Via livera a pause pranzo al parco o a passeggiate mattutine prima di recarsi al lavoro che ricaricano di energia e vitalità.

5. Svolgere attività fisica

Praticare yoga, camminare, correre, andare in bicicletta. Queste attività consentono al corpo di rilasciare endorfine che riducono le tensioni muscolari e permettono di rilassarsi efficacemente;

6. Massima attenzione all’ idratazione

L’acqua è di fondamentale importanza per il nostro organismo. Bere due litri di acqua al giorno permette di contrastare la disidratazione che può renderci meno energici. Può inoltre compromettere anche il riposo in quanto abbassa i livelli di melatonina nell’organismo predisponendoci ad avere un sonno non di qualità;

7. Mangiare sano

Per disintossicarsi dagli eccessi delle vacanze è consigliato seguire una dieta detox che prevede l’aumento del consumo di verdura e frutta di stagione, cereali, frutta secca, cibi fermentati e yogurt.

Questo tipo di alimenti contribuisce a regolarizzare l’attività intestinale per. Da limitare sono invece i cibi ricchi di grasso o gli snack zuccherati. Lo stesso vale per alcolici e bevande gassate e zuccherate.