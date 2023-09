Rimedi anti stanchezza per il cambio di stagione: ecco cosa bere

Con l'arrivo dell'autunno si fa più pressante la voglia di ricaricare le pile personali, di rigenerare la propria forza e la spinta vitale. Una condizione necessaria e che diventa impellente durante il cambio di stagione, quando la stanchezza e la spossatezza prendono il sopravvento. Per contrastare questa sindrome stagionale si cerca di ricorrere all'assunzione eccessiva di caffè o di bevande energizzanti, una scelta che non sempre risulta salutare per l'organismo.

Eppure la risposta è a portata di mano, basta abbracciare uno stile più sano, con il supporto di un'alimentazione bilanciata e ricca di prodotti in grado di idratare, depurare senza appesantire ed energizzare. Frutta e verdura possono offrire molteplici proposte alimentari sane, perfette per un recupero energetico e di contrasto anche contro i malanni di stagione. E con la possibilità di combinarsi tra di loro per realizzare bevande, frullati, smoothie ricchi di benessere, energia, sapore e con pochi zuccheri.

Stanchezza e cambio di stagione, le cause e i sintomi più comuni

Nota come astenia è la condizione di forte stanchezza, sia fisica che mentale, che si presenta a ogni cambio di stagione. Spesso accompagnata da problematiche di natura intestinale, mal di testa, ansia, insonnia, mancanza di energia e sbalzi d'umore. Ci si sente demotivati, nervosi, con la necessità di isolarsi alla ricerca di un po' di riposo, eludendo anche gli impegni di lavoro e la classica socializzazione. La durata di questi sintomi può variare da persona a persona, in base al proprio stile di vita, ma spesso possono gradulamente sparire in un arco temporale che può variare da pochi giorni alle tre settimane. La responsabilità di questa condizione è da imputare a una graduale diminuzione della luce solare che impatta sul ritmo sonno-veglia e sulla produzione della melatonia.

Quest'ultima è un ormone fondamentale che regola il ritmo circadiano dell'organismo. A incidere sulla produzione della melatonina sono anche l'abbassamento delle temperature e i primi freddi, che riducono la voglia di uscire e di stare all'aperto. Per combattere questa condizione è importante seguire uno stile di vita sano, con il supporto dell'attività fisica e magari con l'assunzione di integratori naturali, ma solo su indicazione medica. È un'ottima alleata anche l'alimentazione, grazie a una serei di prodotti e bevande considerate di contrasto contro la stanchezza.

Bevande in grado di offrire energia, ecco le più utili

Per non cedere al fascino di dolci e zuccheri è importante scegliere prodotti salutari, come delle bevande considerate energizzanti e per questo utili per combattere il senso di spossatezza dato dal cambio di stagione. Alcuni prodotti, come frutta e verdura, sono perfetti per realizzare succhi, smoothie o tisane detox e tonificanti da combinare insieme per un risultato di grande vigore. Ecco qualche proposta utile.

Banana ed erba di grano : un mix interessante di proteine, potassio, magnesio, vitamine del gruppo B e sali minerali. Basta frullare il tutto aggiugendo mirtilli e una tazza di latte vegetale, per ottenere una bevanda sana e super rivitalizzante.

: un mix interessante di proteine, potassio, magnesio, vitamine del gruppo B e sali minerali. Basta frullare il tutto aggiugendo mirtilli e una tazza di latte vegetale, per ottenere una bevanda sana e super rivitalizzante. Acqua di cocco : è perfetta per idratare l'organismo e molto benefica, grazie alla presenza di antiossidanti come magnesio e selenio, ma anche di vitamina E e C, e acido laurico con qualità antibatteriche e antivirali. La si può mescolare con una banana e un'arancia, completando con del succo di lime.

: è perfetta per idratare l'organismo e molto benefica, grazie alla presenza di antiossidanti come magnesio e selenio, ma anche di vitamina E e C, e acido laurico con qualità antibatteriche e antivirali. La si può mescolare con una banana e un'arancia, completando con del succo di lime. Golden milk : a base di curcuma, acqua, pepe, latte vegetale e miele, è una bevanda dalle alte proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti, antiossidanti, depurative e ovviamente energizzanti.

: a base di curcuma, acqua, pepe, latte vegetale e miele, è una bevanda dalle alte proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti, antiossidanti, depurative e ovviamente energizzanti. Kiwi, miele e limone : un utile spezzafame ricco di vitamine e sali minerali da preparare velocemente frullando insieme gli ingredienti e mezza mela, insaporendo con una spolverata di cannella e una grattugiata di zenzero fresco.

: un utile spezzafame ricco di vitamine e sali minerali da preparare velocemente frullando insieme gli ingredienti e mezza mela, insaporendo con una spolverata di cannella e una grattugiata di zenzero fresco. Mango e guaranà : perfetti per realizzare una bevanda piena di salute, basta frullare insieme la polpa del mango, un pizzico di guaranà in polvere, latte di cocco o di mandorla, mirtilli, due datteri senza nocciolo e del ghiaccio. Il guaranà è un alleato contro l'affaticamento, in grado di stimolare il sistema nervoso con le sue proprietà energizzanti e tonificanti.

: perfetti per realizzare una bevanda piena di salute, basta frullare insieme la polpa del mango, un pizzico di guaranà in polvere, latte di cocco o di mandorla, mirtilli, due datteri senza nocciolo e del ghiaccio. Il guaranà è un alleato contro l'affaticamento, in grado di stimolare il sistema nervoso con le sue proprietà energizzanti e tonificanti. Smoothie al ginseng : un frullato tropicale al ginseng per riprendere energia, basta mixare del mango con ananas, ginseng in polvere, un pizzico di cannella e di noce moscata. Si aggiunge poi dell'acqua di cocco fino a ricavare una bevanda corposa e vellutata, dall'alto potere rivitalizzante. Il ginseng è l'alleato giusto perché contrasta la fatica mentale e quella fisica, aumenta la concentrazione e regola l'insonnia.

: un frullato tropicale al ginseng per riprendere energia, basta mixare del mango con ananas, ginseng in polvere, un pizzico di cannella e di noce moscata. Si aggiunge poi dell'acqua di cocco fino a ricavare una bevanda corposa e vellutata, dall'alto potere rivitalizzante. Il ginseng è l'alleato giusto perché contrasta la fatica mentale e quella fisica, aumenta la concentrazione e regola l'insonnia. Fragole, ananas e menta : l'acido folico delle fragole stimola le capacità cerebrali, insieme al potassio e alla vitamina C, perfette contro le infezioni. Basta frullare le fragole con l'ananas super detox e un po' di menta per una bevanda piena di benessere, completando con un pizzico di zenzero.

: l'acido folico delle fragole stimola le capacità cerebrali, insieme al potassio e alla vitamina C, perfette contro le infezioni. Basta frullare le fragole con l'ananas super detox e un po' di menta per una bevanda piena di benessere, completando con un pizzico di zenzero. Caffè, cioccolato, tè verde: si possono consumare e degustare ma sempre con moderazione e in quantitativi adeguati, per non aumentare lo stress personale e favorire l'insonnia notturna.

